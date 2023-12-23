Ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники хотят в России

По словам юриста Аллы Георгиевой, праздничные дни — самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков

23 декабря 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Юрист Алла Георгиева предложила ограничить продажу спиртного в новогодние праздники. Об этом специалист сообщила изданию "Подмосковье сегодня".

По ее словам, каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения взрослым и каждое шестое – пьяным подростком.

"Праздничные дни – самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков. Поэтому, считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы", – сказала Георгиева.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что собирается запретить название "детское шампанское".