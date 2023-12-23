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Ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники хотят в России

По словам юриста Аллы Георгиевой, праздничные дни — самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков

23 декабря 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Юрист Алла Георгиева предложила ограничить продажу спиртного в новогодние праздники. Об этом специалист сообщила изданию "Подмосковье сегодня".

По ее словам, каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения взрослым и каждое шестое – пьяным подростком.

"Праздничные дни – самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков. Поэтому, считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы", – сказала Георгиева.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что собирается запретить название "детское шампанское".

инициативы Новый год

Комментарии 11

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Гость

16:34:22 23-12-2023

Видели фото этой юристки. Бабёшка из серии: " Не красивых женщин не бывает. Бывает только мало водки ". Как же без спиртного к ней подкрадываться будут ? (Дура баба)

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Гостья

16:41:27 23-12-2023

Тогда отменяйте длинные январские праздники! Чтобы 3-го сразу на работу

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Гость

16:50:39 23-12-2023

Ну-ну. Алкашку прикрыли и все тут же на лыжи встали. Сами то верите в утопию?

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Гость

17:21:19 23-12-2023

Кто это? Какая-то Ге-оргиева)))

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Гость

17:47:05 23-12-2023

Предложить поднять уровень жизни, вести здоровую пропаганду, опубликовать культурную программу... Нет.... Предлагаю ввести юридический акциз

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Гость

17:55:42 23-12-2023

а кто такая эта кукла, чтоб алкогольным монополистам доходы снижать?

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Гена

17:59:09 23-12-2023

Поздно... Я уже запасся...

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Гость

18:49:17 23-12-2023

Гена (17:59:09 23-12-2023) Поздно... Я уже запасся... ... Я тоже что бы потом не бегать в гараже припас.

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Гость

19:34:41 23-12-2023

Гость (18:49:17 23-12-2023) Я тоже что бы потом не бегать в гараже припас.... Да у всех уже закрома полны))) Чтобы в последнюю неделю не суетиться...

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ха-ха

19:24:53 23-12-2023

Ох,не боится ,что народ протрезвеет и за вилы возьмётся

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Айти

11:14:48 24-12-2023

Точно, надо ввести сухой закон! В России как введут сухой закон, так революция.

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