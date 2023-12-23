Ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники хотят в России
По словам юриста Аллы Георгиевой, праздничные дни — самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков
23 декабря 2023, 16:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Юрист Алла Георгиева предложила ограничить продажу спиртного в новогодние праздники. Об этом специалист сообщила изданию "Подмосковье сегодня".
По ее словам, каждое третье преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения взрослым и каждое шестое – пьяным подростком.
"Праздничные дни – самые напряженные для сотрудников МВД, МЧС и медиков. Поэтому, считаю, следует ограничить продажу спиртных напитков в новогодние каникулы", – сказала Георгиева.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что собирается запретить название "детское шампанское".
16:34:22 23-12-2023
Видели фото этой юристки. Бабёшка из серии: " Не красивых женщин не бывает. Бывает только мало водки ". Как же без спиртного к ней подкрадываться будут ? (Дура баба)
16:41:27 23-12-2023
Тогда отменяйте длинные январские праздники! Чтобы 3-го сразу на работу
16:50:39 23-12-2023
Ну-ну. Алкашку прикрыли и все тут же на лыжи встали. Сами то верите в утопию?
17:21:19 23-12-2023
Кто это? Какая-то Ге-оргиева)))
17:47:05 23-12-2023
Предложить поднять уровень жизни, вести здоровую пропаганду, опубликовать культурную программу... Нет.... Предлагаю ввести юридический акциз
17:55:42 23-12-2023
а кто такая эта кукла, чтоб алкогольным монополистам доходы снижать?
17:59:09 23-12-2023
Поздно... Я уже запасся...
18:49:17 23-12-2023
Гена (17:59:09 23-12-2023) Поздно... Я уже запасся... ... Я тоже что бы потом не бегать в гараже припас.
19:34:41 23-12-2023
Гость (18:49:17 23-12-2023) Я тоже что бы потом не бегать в гараже припас.... Да у всех уже закрома полны))) Чтобы в последнюю неделю не суетиться...
19:24:53 23-12-2023
Ох,не боится ,что народ протрезвеет и за вилы возьмётся
11:14:48 24-12-2023
Точно, надо ввести сухой закон! В России как введут сухой закон, так революция.