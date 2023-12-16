Депутат захотел запретить детское шампанское

Лимонад с таким названием популяризирует среди несовершеннолетних этот алкогольный напиток, считает Султан Хамзаев

16 декабря 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Султан Хамзаев собирается запретить название "детское шампанское", сообщает РИА Новости.

По его мнению, лимонад с таким названием популяризирует среди несовершеннолетних потребление алкоголя. А потому будет правильным это искоренить и привлечь к ответственности производителей, которые "фактически обманывают потребителей".

"Либо производите шампанское и платите акцизы и прочее, либо производите детскую газировку. Но детское шампанское – это оксюморон", – заключил парламентарий.

Ранее сообщили, что цены на вино и шампанское взлетят с 2024 года.