Депутат захотел запретить детское шампанское
Лимонад с таким названием популяризирует среди несовершеннолетних этот алкогольный напиток, считает Султан Хамзаев
16 декабря 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутат Госдумы Султан Хамзаев собирается запретить название "детское шампанское", сообщает РИА Новости.
По его мнению, лимонад с таким названием популяризирует среди несовершеннолетних потребление алкоголя. А потому будет правильным это искоренить и привлечь к ответственности производителей, которые "фактически обманывают потребителей".
"Либо производите шампанское и платите акцизы и прочее, либо производите детскую газировку. Но детское шампанское – это оксюморон", – заключил парламентарий.
Ранее сообщили, что цены на вино и шампанское взлетят с 2024 года.
14:45:58 16-12-2023
Конченый!У нас других проблем не хватает.Депутаты занимаются всякой ерундой,а реальные проблемы не видят.
14:58:55 16-12-2023
Вот это в общем правильно.
16:32:22 16-12-2023
Гость (14:58:55 16-12-2023) Вот это в общем правильно.... Не покупай. Какие проблемы? Детей под юбку и держи там до 18 лет.
15:25:13 16-12-2023
Ну да, ну да, как только такое название запретят, сразу все наладится.
15:30:30 16-12-2023
Вообще-то разумно. От депутата даже не ожидал. Зачем с детства приучать, что праздновать можно только со спиртным? Зачем растить гоблинов?
15:59:40 16-12-2023
Сам ритуал, что дети поднимают бокал наравне со взрослыми приводит в дальнейшем к распитию спиртных напитков
19:46:57 16-12-2023
Гость (15:59:40 16-12-2023) Сам ритуал, что дети поднимают бокал наравне со взрослыми пр... Не обязательно. Нам морс наливали в бокалы, и мы чокались вместе со взрослыми на праздники. И что? Я так же пью бокал шампанского на Новый год и бокал вина на день рождения. Не чаще :-)
20:51:48 16-12-2023
У детей формируется в целом положительная оценка "умеренного употребления", без чего на самом деле можно обойтись. И детское шампанское как средство подражать в этом взрослым, быстрее приобщиться к их образу жизни. Так что поддержу депутата. Сам мужик, 45, могу выпить, сейчас за субботним пивным столом.
10:31:36 17-12-2023
Гость (20:51:48 16-12-2023) У детей формируется в целом положительная оценка "умеренного... Да не мужик ты! И дело не в том, что ты не пьешь! Не мужик и все! Душнила, как и все в этой теме.
22:03:15 16-12-2023
Название "детское шампанское" нельзя было допустить и запретить сразу на корню
07:10:02 17-12-2023
Султан Хамзаев имеет какую то конторку, которая называется трезвая Россия. Типа там не пьют, там только насваем закидываются. Пускай этот султан баранам объясняет что можно, а что нельзя. Мы сами без него разберемся. А вот его бараны в горах без него никак не проживут.
07:39:35 17-12-2023
Гость (07:10:02 17-12-2023) Султан Хамзаев имеет какую то конторку, которая называется т... Не все бараны в горах. Один вот тут про насвай что-то блеет...
17:59:29 17-12-2023
Эпохальное решение! Блин, некоторые даже не осознают, насколько они глупы! Дожить до 45 лет и на полном серьезе обсуждать этот высер? Бедные твои дети...
10:14:38 18-12-2023
Бред полнейший! Только и научились, что предлагать запрещать. Дети уже без горок, катков днем с огнем (раньше в каждом дворе), секции все платные - вот это проблемы, которые тормозят гармоничное развитие подрастающего поколения, а уж никак не лимонад с названием "Детское шампанское". Идиотизм, под кислым соусом "благочестивости". Противно даже, позаботился о будущем детей...