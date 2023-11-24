Барнаулец украл 15 бутылок дешевого алкоголя под влиянием сиюминутного стимула

Мужчина пришел в магазин и не смог справиться с внезапно возникшим внутренним побуждением похитить спиртное

24 ноября 2023, 10:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали 32-летнего мужчину, который похитил алкоголь, но не смог далеко с ним убежать, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Открыто в присутствии продавца похитил 15 бутылок со спиртными напитками. Сумма причиненного ущерба составила более 500 рублей", – рассказали в ведомстве.

Мужчина попытался сбежать, но в соседнем дворе его догнал администратор торговой точки и забрал товар.

В полиции местный житель пояснил, что в магазине он решил похитить алкоголь: взял 15 бутылок, сложил в пакет, прошел мимо кассы и побежал, когда его окликнул продавец.

Барнаульцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.