Барнаулец украл 15 бутылок дешевого алкоголя под влиянием сиюминутного стимула
Мужчина пришел в магазин и не смог справиться с внезапно возникшим внутренним побуждением похитить спиртное
24 ноября 2023, 10:42, ИА Амител
В Барнауле задержали 32-летнего мужчину, который похитил алкоголь, но не смог далеко с ним убежать, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Открыто в присутствии продавца похитил 15 бутылок со спиртными напитками. Сумма причиненного ущерба составила более 500 рублей", – рассказали в ведомстве.
Мужчина попытался сбежать, но в соседнем дворе его догнал администратор торговой точки и забрал товар.
В полиции местный житель пояснил, что в магазине он решил похитить алкоголь: взял 15 бутылок, сложил в пакет, прошел мимо кассы и побежал, когда его окликнул продавец.
Барнаульцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.
11:18:32 24-11-2023
это что за алкоголь по 33 рубля?
15:04:32 24-11-2023
Гость (11:18:32 24-11-2023) это что за алкоголь по 33 рубля?... Календула какая-нибудь... фунфырики.
15:08:35 24-11-2023
Гость (15:04:32 24-11-2023) Календула какая-нибудь... фунфырики.... Так он магазин грабанул, а не аптеку)))
15:20:01 24-11-2023
Гость (15:08:35 24-11-2023) Так он магазин грабанул, а не аптеку)))... Так они и не в аптеке продаются, в Светофоре точно есть какая-то дрянь из этой серии.
15:14:06 24-11-2023
пивас поди в марийке дернул. там есть какое-то, дешевле 40 рублей за стекляшку.