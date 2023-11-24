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Барнаулец украл 15 бутылок дешевого алкоголя под влиянием сиюминутного стимула

Мужчина пришел в магазин и не смог справиться с внезапно возникшим внутренним побуждением похитить спиртное

24 ноября 2023, 10:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали 32-летнего мужчину, который похитил алкоголь, но не смог далеко с ним убежать, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Открыто в присутствии продавца похитил 15 бутылок со спиртными напитками. Сумма причиненного ущерба составила более 500 рублей", – рассказали в ведомстве.

Мужчина попытался сбежать, но в соседнем дворе его догнал администратор торговой точки и забрал товар.

В полиции местный житель пояснил, что в магазине он решил похитить алкоголь: взял 15 бутылок, сложил в пакет, прошел мимо кассы и побежал, когда его окликнул продавец.

Барнаульцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.

Барнаул алкоголь

Комментарии 5

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Гость

11:18:32 24-11-2023

это что за алкоголь по 33 рубля?

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Гость

15:04:32 24-11-2023

Гость (11:18:32 24-11-2023) это что за алкоголь по 33 рубля?... Календула какая-нибудь... фунфырики.

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Гость

15:08:35 24-11-2023

Гость (15:04:32 24-11-2023) Календула какая-нибудь... фунфырики.... Так он магазин грабанул, а не аптеку)))

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Гость

15:20:01 24-11-2023

Гость (15:08:35 24-11-2023) Так он магазин грабанул, а не аптеку)))... Так они и не в аптеке продаются, в Светофоре точно есть какая-то дрянь из этой серии.

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Гость

15:14:06 24-11-2023

пивас поди в марийке дернул. там есть какое-то, дешевле 40 рублей за стекляшку.

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