Огромная пробка собралась у села под Барнаулом
На трассе идут ремонтные работы
29 апреля 2023, 08:25, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Недалеко от Барнаула, у села Покровка Первомайского района, утром 29 апреля собралась гигантская пробка. На это в с соцсетях пожаловались автомобилисты.
Сообщается, что затор вызван ремонтом дороги. По данным "Яндекс Карт", на участке организовано реверсивное движение.
На момент публикации заметки, длина пробки составляет почти 3,9 километра.
Изображение: "Яндекс. Карты"
Напомним, 28 апреля в Бийске частично перекрыли коммунальный мост через Бию, по которому туристы ездят отдыхать в Горный Алтай. Работы на объекте уже вызвали пробки в городе.
09:00:24 29-04-2023
Его вам занаш мост новорынкорвский
10:29:14 29-04-2023
Пробка еже всю неделю и ремонт будет до октября...