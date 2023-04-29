Огромная пробка собралась у села под Барнаулом

На трассе идут ремонтные работы

29 апреля 2023, 08:25, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Недалеко от Барнаула, у села Покровка Первомайского района, утром 29 апреля собралась гигантская пробка. На это в с соцсетях пожаловались автомобилисты.

Сообщается, что затор вызван ремонтом дороги. По данным "Яндекс Карт", на участке организовано реверсивное движение.

На момент публикации заметки, длина пробки составляет почти 3,9 километра.

Изображение: "Яндекс. Карты"

Напомним, 28 апреля в Бийске частично перекрыли коммунальный мост через Бию, по которому туристы ездят отдыхать в Горный Алтай. Работы на объекте уже вызвали пробки в городе.