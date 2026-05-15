Огромная пробка возникла на Правобережном тракте из-за ремонта моста через Лосиху

Ремонтировать мост будут в два этапа

15 мая 2026, 10:19, ИА Амител

Пробка на Правобережном тракте / 2ГИС

На въезде в Барнаул — на Правобережном тракте — образовалась пробка протяженностью почти три километра. Причиной стал ремонт моста через речку Лосиху, сообщают водители.

Длина моста составляет более 100 метров, а ширина — 23 метра. Ремонтировать его будут в два этапа: часть работ выполнят сейчас, а часть — осенью.

Подрядчик заменит асфальт и бетонные слои гидроизоляции, отремонтирует опоры и пролетные строения, обустроит тротуары, нанесет разметку, установит дорожные знаки и ограждения, а также проведет другие работы.