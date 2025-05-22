Огромная толпа собралась на концерт Ivan Zolo в Барнауле

Тиктокер выступает в баре-ресторане Lil Brazil

22 мая 2025, 19:11, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле у бара-ресторана Lil Brazil собралась большая толпа молодых людей, передает корреспондент amic.ru. Сегодня в заведении состоится концерт тиктокера, стримера и автора песен Ivan Zolo.

На кадрах можно заметить как совсем молодых, так и взрослых барнаульцев. Также видно ребят, катающихся в ожидании мероприятия на самокатах.

Как говорят организаторы, горожан ждет масштабная развлекательная программа. Они смогут пообщаться с блогером и "стать частью большого шоу".

Ivan Zolo (Иван Золочевский) родился 29 июля 2004 года в Московской области. Он стал популярным благодаря коротким видео в Tik-Tok и стримам. В 2021 году выпустил песню "Белый снег", начал проводить концерты. Образ Ивана Золо стал интернет-мемом. В 2025 году его концерты сопровождались скандалами: давка в Кемерове, отмена выступлений из-за ложных сообщений о минировании в Севастополе и Сочи. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность Золо.