Огромная толпа собралась на концерт Ivan Zolo в Барнауле
Тиктокер выступает в баре-ресторане Lil Brazil
22 мая 2025, 19:11, ИА Амител
В Барнауле у бара-ресторана Lil Brazil собралась большая толпа молодых людей, передает корреспондент amic.ru. Сегодня в заведении состоится концерт тиктокера, стримера и автора песен Ivan Zolo.
На кадрах можно заметить как совсем молодых, так и взрослых барнаульцев. Также видно ребят, катающихся в ожидании мероприятия на самокатах.
Как говорят организаторы, горожан ждет масштабная развлекательная программа. Они смогут пообщаться с блогером и "стать частью большого шоу".
Ivan Zolo (Иван Золочевский) родился 29 июля 2004 года в Московской области. Он стал популярным благодаря коротким видео в Tik-Tok и стримам. В 2021 году выпустил песню "Белый снег", начал проводить концерты. Образ Ивана Золо стал интернет-мемом. В 2025 году его концерты сопровождались скандалами: давка в Кемерове, отмена выступлений из-за ложных сообщений о минировании в Севастополе и Сочи. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность Золо.
20:25:57 22-05-2025
Ни чё се. Я думал ZZ TOP приехали. Хотя, о чём это я.
20:35:33 22-05-2025
Что-то всё таки не так с этим миром
06:59:47 23-05-2025
Гость (20:35:33 22-05-2025) Что-то всё таки не так с этим миром ... пандемия тиктока головного мозга
20:50:58 22-05-2025
Ябы своего ребёнка в детский дом сдал если бы увидел в этой топе.
06:45:58 23-05-2025
Гость (20:50:58 22-05-2025) Ябы своего ребёнка в детский дом сдал если бы увидел в этой ... Слава Богу, он тебя сдаст в дом престарелых раньше
17:52:51 23-05-2025
Гость (20:50:58 22-05-2025) Ябы своего ребёнка в детский дом сдал если бы увидел в этой ... От тебя большего никто и не ожидал.
17:57:46 23-05-2025
Гость (20:50:58 22-05-2025) Ябы своего ребёнка в детский дом сдал если бы увидел в этой ... Как же хорошо вашим отсутствующим детям. Да и вашим отсутствующим женщинам тоже хорошо. Вы их сразу на кол садите, чего детдомом обходиться.
00:05:01 23-05-2025
Мизулина, походу обиделась на него, так как на его концерты приходит больше народа, чем на шамана. Ну, или просто, не нравится ей кто-то, вот и пользуется своим положением, чтобы съедать тех, кто не нравится ей. Артемий Лебедев поплатился 500к, за её "оскорбление"...
08:22:08 23-05-2025
Мизулина...Золо...Какой только хрени не придумают, чтобы отделить молодежь от реальной жизни...От настоящей музыки, от живых человеческих отношений, от реального состояния дел в стране...