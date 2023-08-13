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Главврач показал дизайн навигации в новой поликлинике № 14 в Барнауле

Площадь нового здания составляет 15 тысяч квадратных метров, из-за чего навигация должна была легкой для пациентов и сотрудников

13 августа 2023, 15:32, ИА Амител

В Барнауле завершили разработку дизайна навигации в новой поликлинике № 14. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный врач учреждения Дмитрий Денисов.

Разработка продолжалась четыре месяца. Площадь нового здания составляет 15 тысяч квадратных метров, из-за чего навигация должна была легкой для пациентов и сотрудников.

"Надеюсь, у нас получился понятный и лаконичный вариант. После необходимых конкурсных процедур начнется монтаж конструкций", – отметил главврач.

На опубликованных Денисовым фото показаны фотопривязки навигационных стендов в главном холле и женской консультации, табличек возле кабинетов, информационной стелы на улице, а также пример навигации на этаже.

Напомним, что постройка корпуса проходит при поддержке правительства России в рамках национального проекта "Здравоохранение". Мощности учреждения позволят принимать за смену 900 пациентов. 

Барнаул Хорошие новости

Комментарии 5

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Гость

17:46:58 13-08-2023

А врачей и медперсонал где возьмут?

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Гость

06:46:02 14-08-2023

из средней азии выпишут..

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Гость

08:45:48 14-08-2023

Второй год ждем обещанного открытия. Опять не откроют осенью.

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Гость

09:09:43 14-08-2023

кто поставил эту балаболку главным врачем ? его задача людей лечить, а он то клипы снимает, то дизайн навигацию составляет. гнать его

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Гость

11:57:00 14-08-2023

хорошо

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