Главврач показал дизайн навигации в новой поликлинике № 14 в Барнауле
Площадь нового здания составляет 15 тысяч квадратных метров, из-за чего навигация должна была легкой для пациентов и сотрудников
13 августа 2023, 15:32, ИА Амител
В Барнауле завершили разработку дизайна навигации в новой поликлинике № 14. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный врач учреждения Дмитрий Денисов.
Разработка продолжалась четыре месяца. Площадь нового здания составляет 15 тысяч квадратных метров, из-за чего навигация должна была легкой для пациентов и сотрудников.
"Надеюсь, у нас получился понятный и лаконичный вариант. После необходимых конкурсных процедур начнется монтаж конструкций", – отметил главврач.
На опубликованных Денисовым фото показаны фотопривязки навигационных стендов в главном холле и женской консультации, табличек возле кабинетов, информационной стелы на улице, а также пример навигации на этаже.
Напомним, что постройка корпуса проходит при поддержке правительства России в рамках национального проекта "Здравоохранение". Мощности учреждения позволят принимать за смену 900 пациентов.
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09:09:43 14-08-2023
кто поставил эту балаболку главным врачем ? его задача людей лечить, а он то клипы снимает, то дизайн навигацию составляет. гнать его
11:57:00 14-08-2023
хорошо