Огромные пробки сковали Барнаул днем 28 декабря

Заторы наблюдаются по всему городу

28 декабря 2024, 13:24, ИА Амител

Пробка на улице Мамонтова / Фото читателя amic.ru

Барнаул погряз в девятибалльных пробках днем 28 декабря, следует из данных 2ГИС.

Самые крупные заторы отмечают на Павловском тракте, проспектах Строителей, Ленина и Красноармейском, а также на Власихинской, Мамонтова, Загородной и Челюскинцев.

Движение затруднено из-за непогоды, дорожно-транспортных происшествий и подготовки горожан к Новому году.

По словам нашего читателя, который застрял в пробке на развязке Мамонтова – Красноармейский, на участке собралось много фур, при этом "подъем со стороны Спартака полностью перекрыла ДПС".

28 декабря на Алтайский край обрушились метели и снегопады. По прогнозу, штормовое предупреждение продлится до 29 декабря.