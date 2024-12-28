Алтайских водителей призвали к осторожности на дорогах из-за непогоды

На аварийно-опасных участках дорог увеличили количество патрулей

28 декабря 2024, 12:01, ИА Амител

Фото: Julian Wirth / unsplash.com

Госавтоинспекция Алтайского края призвала водителей быть предельно аккуратными и соблюдать ПДД в непогоду, сообщили в ведомстве.

На регион обрушились метели и снегопады. По прогнозу синоптиков, штормовое предупреждение продлится до ночи 29 декабря.

Из-за неблагоприятных условий и плохой видимости на дорогах автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок.

"В условиях ограниченной видимости и гололеда рекомендуем выбирать скорость не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствоваться, прежде всего, погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки", – отметили в ГАИ.

Начинающим автомобилистам следует быть особенно осторожными, так как из-за нехватки навыков они чаще попадают в ДТП.

Водителям грузовикам посоветовали остановиться в безопасных местах придорожного сервиса до улучшения погоды.

Проявлять бдительность необходимо и пешеходам: при отсутствии тротуаров идти по освещенным участкам дорог и только навстречу транспорту, а также использовать светоотражатели на одежде.

Для снижения рисков ДТП в крае увеличили плотность патрулей на аварийно-опасных участках дорог, добавили в Госавтоинспекции.