Метели и снегопады обрушатся на Алтайский край перед Новым годом

Водителей предупреждают о гололедице и снежных заносах на дорогах

26 декабря 2024, 15:10, ИА Амител

Зима и снег в Барнауле / Фото: amic.ru

Непогода будет преобладать в Алтайском крае 28 и 29 декабря, следует из штормового предупреждения регионального Гидрометцентра.

Отмечается, что на край обрушатся метели, снег и сильный ветер.

"В Алтайском крае во второй половине ночи и днем 28 декабря, а также ночью 29 декабря ожидаются снег, местами сильный, метели, усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы", – говорится в сообщении.

Ранее рассказали, какая погода будет на Алтае на Новый год.