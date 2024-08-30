Огромный золотистый шар нашли ученые у берегов Аляски
Пока исследователи не выяснили, что это такое
30 августа 2024, 14:20, ИА Амител
Находка ученых / Кадр из видео
Американский подводный робот проводил съемки в рамках экспедиции, организованной отделом изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США. В ходе экспедиции у берегов Аляски был обнаружен золотистый шар, напоминающий яйцо.
Шар подняли на поверхность, но пока ученые не могут точно определить его происхождение. Одна из версий – это остатки яйца неизвестного животного. Однако других золотистых шаров поблизости не было обнаружено, а животные обычно откладывают сразу несколько яиц.
Также возможно, что шар является остатками коралла.
14:35:43 30-08-2024
Сто лет в обед этим шарам в океане. Инопланетянские это. Находят постоянно, а объясняют кто как.
15:38:36 30-08-2024
Гость (14:35:43 30-08-2024) Сто лет в обед этим шарам в океане. Инопланетянские это. Нах... А можт Галустяновские
14:52:38 30-08-2024
бабка билла-билла не разбила
дед билл-билл не разбила
а 941 «Акула» мимо проплывала, лом 533мм обронила - вот и разбилла.
14:57:41 30-08-2024
а животные обычно - именно что обычно , но не все
19:21:17 30-08-2024
это яйцо личинки чужого