Огромный золотистый шар нашли ученые у берегов Аляски

Пока исследователи не выяснили, что это такое

30 августа 2024, 14:20, ИА Амител

Находка ученых / Кадр из видео

Американский подводный робот проводил съемки в рамках экспедиции, организованной отделом изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США. В ходе экспедиции у берегов Аляски был обнаружен золотистый шар, напоминающий яйцо.

Шар подняли на поверхность, но пока ученые не могут точно определить его происхождение. Одна из версий – это остатки яйца неизвестного животного. Однако других золотистых шаров поблизости не было обнаружено, а животные обычно откладывают сразу несколько яиц.

Также возможно, что шар является остатками коралла.