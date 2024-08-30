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Огромный золотистый шар нашли ученые у берегов Аляски

Пока исследователи не выяснили, что это такое

30 августа 2024, 14:20, ИА Амител

Находка ученых / Кадр из видео
Находка ученых / Кадр из видео

Американский подводный робот проводил съемки в рамках экспедиции, организованной отделом изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США. В ходе экспедиции у берегов Аляски был обнаружен золотистый шар, напоминающий яйцо.

Шар подняли на поверхность, но пока ученые не могут точно определить его происхождение. Одна из версий – это остатки яйца неизвестного животного. Однако других золотистых шаров поблизости не было обнаружено, а животные обычно откладывают сразу несколько яиц.

Также возможно, что шар является остатками коралла.

Ученые

Комментарии 5

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Гость

14:35:43 30-08-2024

Сто лет в обед этим шарам в океане. Инопланетянские это. Находят постоянно, а объясняют кто как.

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Гость

15:38:36 30-08-2024

Гость (14:35:43 30-08-2024) Сто лет в обед этим шарам в океане. Инопланетянские это. Нах... А можт Галустяновские

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Мусик

14:52:38 30-08-2024

бабка билла-билла не разбила
дед билл-билл не разбила
а 941 «Акула» мимо проплывала, лом 533мм обронила - вот и разбилла.

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Гость

14:57:41 30-08-2024

а животные обычно - именно что обычно , но не все

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Гость

19:21:17 30-08-2024

это яйцо личинки чужого

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