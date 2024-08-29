Озеро Лох-Несс снова изучают в поисках чудовища

Исследуют его при помощи голографической камеры

29 августа 2024, 19:00, ИА Амител

Вода / Фото: pxhere.com/ru/photo/99039

Шотландские ученые и инженеры приступили к исследованию экосистемы озера Лох-Несс, используя уникальную голографическую камеру. Об этом пишет The Independent.

Эта камера способна создавать тысячи цифровых голографических изображений микроорганизмов всего за одно погружение на глубину до 200 метров. Однако эксперты предупреждают, что из-за высокого содержания торфа в воде максимальная глубина погружения камеры ограничена.

Лох-Несс известно своей репутацией места обитания легендарного существа, так называемого Несси. На протяжении многих десятилетий проводились многочисленные экспедиции в поисках этого мифического создания, но все они были безуспешными.