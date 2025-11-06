Анджелина Джоли приехала в Херсон и чуть не лишилась охранника
Мужчину задержали военкомы из-за проблем с документами
06 ноября 2025, 12:20, ИА Амител
Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в подконтрольный Украине Херсон в рамках благотворительной помощи. Во время визита звезда чуть не лишилась своего охранника: его задержали военкомы из-за отсутствия военно-учетных документов. Об этом сообщает "Газета.ru".
Инцидент произошел при въезде в Южноукраинск. Когда кортеж голливудской актрисы проверяли на блокпосту, выяснилось, что у одного из ее охранников не было военно-учетных документов. Он оказался гражданином Украины и, кроме того, офицером запаса, не имеющим права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в территориальный центр комплектования (ТЦК).
По данным СМИ, Джоли и ее представители находились рядом со зданием все время, пока шла проверка. Ряд украинских источников пишет, что мужчину отпустили после установления личности, после чего кортеж Джоли продолжил путь.
Как пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники, для вызволения охранника она звонила в офис Зеленского.
Джоли побывала в нескольких медучреждениях, в том числе в роддоме и в детской больнице.
Напомним, актриса более 20 лет занимала пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). В конце 2022 года она покинула его, объяснив, что хочет перейти "к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека". В апреле 2022 года Джоли, еще будучи спецпосланником, посетила Львов.
12:23:56 06-11-2025
Судя по названию города, там и сна еще лишиться можно.
12:41:15 06-11-2025
постарела лара крофт
это тебе не по дохлым гробницам шастать. вна 404 жесче.
12:47:04 06-11-2025
Можно ли считать, что она побывала в России?
12:52:31 06-11-2025
Так как Джоли посетила территорию России без согласования с властями России, эта поездка является нарушением границы и закона. Привлечь её к ответственности! Обьявить иностранной агенткой! Запретить фильмы с её участием! Будет пыль глотать по судам бегать!
13:17:50 06-11-2025
Почему операторы FPV её проморгали? Такая "жирная" цель, нарушила границу РФ, незаконно вторглась в наш город, да ещё и наболтала на три срока.
14:48:11 06-11-2025
Гость (13:17:50 06-11-2025) Почему операторы FPV её проморгали? Такая "жирная" цель, нар... Да, жаль не накрыли, нисколько не жалко эту курицу ...
13:21:06 06-11-2025
Получается в Херсоне все спокойно. А говорили уже на окраинах. Ошиблись наверное