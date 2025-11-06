Мужчину задержали военкомы из-за проблем с документами

Голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в подконтрольный Украине Херсон в рамках благотворительной помощи. Во время визита звезда чуть не лишилась своего охранника: его задержали военкомы из-за отсутствия военно-учетных документов. Об этом сообщает "Газета.ru".

Инцидент произошел при въезде в Южноукраинск. Когда кортеж голливудской актрисы проверяли на блокпосту, выяснилось, что у одного из ее охранников не было военно-учетных документов. Он оказался гражданином Украины и, кроме того, офицером запаса, не имеющим права на отсрочку. Мужчину попросили пройти в территориальный центр комплектования (ТЦК).

По данным СМИ, Джоли и ее представители находились рядом со зданием все время, пока шла проверка. Ряд украинских источников пишет, что мужчину отпустили после установления личности, после чего кортеж Джоли продолжил путь.

Как пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники, для вызволения охранника она звонила в офис Зеленского.

Джоли побывала в нескольких медучреждениях, в том числе в роддоме и в детской больнице.

Напомним, актриса более 20 лет занимала пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). В конце 2022 года она покинула его, объяснив, что хочет перейти "к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека". В апреле 2022 года Джоли, еще будучи спецпосланником, посетила Львов.