Около 2,5 тыс. электросамокатов появятся на улицах Барнаула до 10 апреля
На данный момент заканчивается формирование сервисных бригад
02 апреля 2025, 14:30, ИА Амител
На улицах Барнаула до 10 апреля будут выставлены около 2,5 тыс. самокатов, рассказал руководитель по взаимодействию с региональными органами власти ООО "Вуш" (оператор кикшеринга) Сергей Ширшов в администрации города во время совещания, на котором обсудили правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2025 году.
"Примерно такое же количество было в 2024 году", – отметил Ширшов.
На данный момент, подчеркнул он, заканчивается формирование сервисных бригад, которые будут следить за правильной расстановкой электросамокатов.
Ширшов также сообщил, что для правильного обращения с электросамокатами в этом году планируется продолжить работу по обучению вождению. Образовательные лекции и практические занятия будут проходить в школах, колледжах и вузах.
Также во время совещания рассказали, что власти Барнаула работают над снижением числа конфликтов между самокатчиками, пешеходами и водителями.
14:42:50 02-04-2025
Урааа, сезон охоты открыт!
15:12:32 02-04-2025
Какую площадь занимают 2500 самокатов? За нее бюджет города должен получать доход. Плюс транспортный налог с КАЖДОГО тр.средства. И запрет езды по тротуарам!!!! Только проезжая часть, велодорожки или пусть сами себе строят трассы!!! В пешеходной зоне только на себе или катить ручками!!!
17:01:51 02-04-2025
Дюша (15:12:32 02-04-2025) Какую площадь занимают 2500 самокатов? За нее бюджет города ... сколоти добровольную дружину помощи гибдд и собирай плату за проезд
17:43:50 02-04-2025
Дюша (15:12:32 02-04-2025) Какую площадь занимают 2500 самокатов? За нее бюджет города ... Любое авто занимает места как 10 человек минимум. При этом ещё и смертельно опасно.
16:17:19 02-04-2025
Даже не говоря про езду по тротуарам на бешеной скорости, они мешают. Перед Первомайским весь тротуар ими заставлен, приходится обходить. Если я так машину оставлю, ее на эвакуаторе увезут. А самокатам почему-то можно.
17:42:21 02-04-2025
Гость (16:17:19 02-04-2025) Даже не говоря про езду по тротуарам на бешеной скорости, он... Сплошь и рядом авто перегораживают тротуар. И никто на них внимания не обращает. Иногда хочется даже чем-нибудь долбануть по этой железяке, но понимаю, что машина не виновата в том, что её хозяин "чудак".