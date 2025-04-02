На данный момент заканчивается формирование сервисных бригад

02 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

Электросамокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

На улицах Барнаула до 10 апреля будут выставлены около 2,5 тыс. самокатов, рассказал руководитель по взаимодействию с региональными органами власти ООО "Вуш" (оператор кикшеринга) Сергей Ширшов в администрации города во время совещания, на котором обсудили правила для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2025 году.

"Примерно такое же количество было в 2024 году", – отметил Ширшов.

На данный момент, подчеркнул он, заканчивается формирование сервисных бригад, которые будут следить за правильной расстановкой электросамокатов.

Ширшов также сообщил, что для правильного обращения с электросамокатами в этом году планируется продолжить работу по обучению вождению. Образовательные лекции и практические занятия будут проходить в школах, колледжах и вузах.

Также во время совещания рассказали, что власти Барнаула работают над снижением числа конфликтов между самокатчиками, пешеходами и водителями.