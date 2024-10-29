Число участников прибавилось более чем на 10 тысяч по сравнению с прошлым годом

29 октября 2024, 15:25, ИА Амител

Школьники за компьютерами / Фото: amic.ru

56,7 тысячи школьников из Алтайского края стали участниками всероссийской онлайн-олимпиады "Безопасные дороги", которая проходила с 24 сентября по 27 октября 2024 года. Это на 10 тысяч человек больше, чем год назад. Тогда задания олимпиады решали около 45 тысяч человек, сообщает региональный Минтранс.

Чем занимались школьники?

Участие в онлайн-олимпиаде принимают школьники с первого по девятый класс. Детям предлагают проверить знания в игровом формате. Одна из целей мероприятия – повысить уровень знаний подрастающего поколения о правилах дорожного движения и сформировать культуру безопасного поведения на дорогах. Задания олимпиады учат ориентироваться среди дорожных знаков и анализировать опасные ситуации.

Среди заданий – примеры реальных дорожных ситуаций. Так, участники разбирали, как правильно себя вести, будучи пешеходом или пассажиром, а также находясь за рулем велосипеда или средства индивидуальной мобильности (СИМ). Углубленных знаний тесты не требуют, но при этом развивают критическое мышление. На выполнение всех заданий школьникам дается час.

"Важность этой инициативы особенно актуальна в свете роста автомобильного потока и необходимости воспитания ответственного отношения к дорожной безопасности у подрастающего поколения. В процессе подготовки учащиеся изучали основные правила дорожного движения, анализировали различные ситуации на дороге. Это помогло не только углубить их знания, но и сформировать критическое мышление, необходимое для принятия правильных решений в потенциально опасных ситуациях", – пояснили в региональном Минтрансе.

Кстати, взрослые пешеходы и автомобилисты также могли проверить свои знания правил дорожного движения и основных алгоритмов безопасного поведения на проезжей части. Для них был доступен тест "Легенды дорог".

Марат Хуснуллин / Фото: government.ru

Олимпиада состоялась при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги", ее организаторами были Минтранс России, Госавтоинспекция и АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства просвещения.

Как прошла олимпиада в России?

Всего в 2024 году в целом по России в олимпиаде поучаствовало почти 5,5 миллиона школьников, пишет пресс-служба российского кабмина со ссылкой на зампредседателя правительства Марата Хуснуллина.

"Мероприятие получило большой отклик среди детей и родителей. В этом году в нем приняли участие почти 5,5 миллиона школьников, что на 10% больше, чем в прошлом году. А за пять лет общая аудитория превысила 20,8 миллиона участников", – сказал Марат Хуснуллин.

Хуснуллин также добавил, что лидерами по количеству участников стали Ивановская, Тамбовская, Белгородская, Тульская области и Республика Мордовия.

Какие задания оказались самыми сложными?

Больше всего сложностей у учеников вызвали задания, связанные с велосипедами и СИМ, в том числе электросамокатами. С этими вопросами справилась лишь пятая часть школьников. А вот лучше всего ученики решали задачи по безопасному поведению в автомобиле (справился 81% участников) и маршрутных транспортных средств (справился 61% школьников).

Напомним, что в 2024 году завершится нацпроект "Безопасные качественные дороги", который проводился шесть лет подряд. Его цель – привести в нормативное состояние не менее 60% региональных и межмуниципальных дорог в каждом регионе РФ, а также 85% трасс в крупнейших городских агломерациях к 2030 году. На сегодняшний день по нацпроекту в порядок привели почти 54% региональных дорог и 83,3% дорог в крупных агломерациях. Также было отремонтировано, реконструировано и построено более 100 тысяч километров региональных и местных дорог, отметил Марат Хуснуллин.

Несмотря на то, что нацпроект БКД завершается, работа по строительству и ремонту трасс продолжится уже по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Этот нацпроект включит в себя и олимпиаду "Безопасные дороги", рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 28 октября.