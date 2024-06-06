Около 900 алтайских семей смогут получить деньги вместо земельного участка

Такой мерой многодетные семьи смогут воспользоваться уже с 1 июля 2024 года

06 июня 2024, 15:21, ИА Амител

Многодетная семья / Фото: freepik.com

В Алтайском крае семьи, воспитывающие четверых и более детей, с 1 июля 2024 года смогут получать деньги вместо земельного участка. Соответствующий законопроект приняли депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 6 июня.

В январе 2023 года в Алтайском крае семьи, которые воспитывают пятерых и более детей, получили право на выплату в размере 200 тысяч рублей в виде компенсации за земельный участок.

"Тогда, на стадии разработки законопроекта, мы определились, что будем поэтапно распространять эту меру и для других многодетных", – рассказала глава социального комитета Ирина Солнцева.

Выплата имеет целевой характер. Ее можно потратить на:

покупку земельного участка для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства;

покупку или строительство жилья;

уплату первоначального взноса при получении кредита на приобретение земли либо жилья;

погашение основного долга и уплату процентов по ипотечным и земельным кредитам;

оплату строительства и реконструкции жилого помещения;

оплату подключения к инженерным сетям.

Сейчас в очереди на получение бесплатных участков в Алтайском крае состоит более 1,4 тысячи семей, из них около 900 воспитывают четверых детей и более.

Уже с 1 июля, после принятия краевого закона, все они смогут получить вместо земли компенсационную выплату. Из регионального бюджета на эти цели на 2024 год запланировано 50 млн рублей. В будущем в регионе намерены расширить этот компенсационный механизм на все многодетные семьи.