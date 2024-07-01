Перевозчик Олег Бесчастный предстанет перед судом за дачу взятки замглавы Барнаула
У предпринимателя арестовали имущество на сумму более 52 млн рублей
01 июля 2024, 11:15, ИА Амител
В Барнауле перед судом предстанет перевозчик Олег Бесчастный по обвинению в даче взятки заместителю главы городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следственного комитета Алтайского края.
В ходе предварительного следствия установили, что в 2020 году Бесчастный через посредника передал чиновнику 2 млн рублей.
"Деньги предназначались за лояльное отношение к интересам предприятий со стороны должностного лица, а также за обеспечение победы в конкурсе на право осуществления пассажироперевозок по выбранным городским маршрутам", – говорится в сообщении.
В рамках уголовного дела арестовали имущество обвиняемого на сумму более 52 млн, включая три легковых авто и 16 автобусов. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения. Дело в отношении Шеломенцева сейчас находится в производстве.
В июне Индустриальный районный суд Барнаула продлил срок пребывания под стражей Антону Шеломенцеву до 9 июля.
11:51:40 01-07-2024
Странно... Так они все плачутся что денег нет требуют повышения тарифов... Значит выгодное это дело-народ перевозить за наличную оплату
11:57:16 01-07-2024
16 автобусов."
Так глядишь- ещё несколько маршрутов закроется. Конкуренции меньше!
12:00:15 01-07-2024
Получают должности непонятно как, и начинают взятки косить. Должны служить на благо народа,а они преступники и коррупция. Потом ещё говорят, что мы их сами выбираем. Я и знать не знаю, кто это и откуда там появился, этот замглавы мэра
12:18:34 01-07-2024
Только не говорите мне, что его непосредственный начальник не в курсе был... Ну не мог он не отсёгивать, иначе вся схема не работала бы ;)
12:29:31 01-07-2024
Олежку с Антошкой на СВО отправьте. Там они себя реализуют по полной.
15:00:49 01-07-2024
Фамилия несчастливая....
15:10:23 01-07-2024
Но этот факт как мы понимаем не повлияет на подорожание проезда. Они там стремятся к Московским ценам же прийти.