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Перевозчик Олег Бесчастный предстанет перед судом за дачу взятки замглавы Барнаула

У предпринимателя арестовали имущество на сумму более 52 млн рублей

01 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Автомобиль СК / Фото: vladimir.sledcom.ru
Автомобиль СК / Фото: vladimir.sledcom.ru

В Барнауле перед судом предстанет перевозчик Олег Бесчастный по обвинению в даче взятки заместителю главы городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следственного комитета Алтайского края.

В ходе предварительного следствия установили, что в 2020 году Бесчастный через посредника передал чиновнику 2 млн рублей.

"Деньги предназначались за лояльное отношение к интересам предприятий со стороны должностного лица, а также за обеспечение победы в конкурсе на право осуществления пассажироперевозок по выбранным городским маршрутам", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела арестовали имущество обвиняемого на сумму более 52 млн, включая три легковых авто и 16 автобусов. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения. Дело в отношении Шеломенцева сейчас находится в производстве.

В июне Индустриальный районный суд Барнаула продлил срок пребывания под стражей Антону Шеломенцеву до 9 июля.

Барнаул суд громкое дело

Комментарии 7

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Коля

11:51:40 01-07-2024

Странно... Так они все плачутся что денег нет требуют повышения тарифов... Значит выгодное это дело-народ перевозить за наличную оплату

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Газелист.

11:57:16 01-07-2024

16 автобусов."
Так глядишь- ещё несколько маршрутов закроется. Конкуренции меньше!

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Гость

12:00:15 01-07-2024

Получают должности непонятно как, и начинают взятки косить. Должны служить на благо народа,а они преступники и коррупция. Потом ещё говорят, что мы их сами выбираем. Я и знать не знаю, кто это и откуда там появился, этот замглавы мэра

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Гость

12:18:34 01-07-2024

Только не говорите мне, что его непосредственный начальник не в курсе был... Ну не мог он не отсёгивать, иначе вся схема не работала бы ;)

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Гость

12:29:31 01-07-2024

Олежку с Антошкой на СВО отправьте. Там они себя реализуют по полной.

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Гость

15:00:49 01-07-2024

Фамилия несчастливая....

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Гость

15:10:23 01-07-2024

Но этот факт как мы понимаем не повлияет на подорожание проезда. Они там стремятся к Московским ценам же прийти.

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