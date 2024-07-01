Перевозчик Олег Бесчастный предстанет перед судом за дачу взятки замглавы Барнаула

У предпринимателя арестовали имущество на сумму более 52 млн рублей

01 июля 2024, 11:15, ИА Амител

Автомобиль СК / Фото: vladimir.sledcom.ru

В Барнауле перед судом предстанет перевозчик Олег Бесчастный по обвинению в даче взятки заместителю главы городской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антону Шеломенцеву. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службах прокуратуры и Следственного комитета Алтайского края.

В ходе предварительного следствия установили, что в 2020 году Бесчастный через посредника передал чиновнику 2 млн рублей.

"Деньги предназначались за лояльное отношение к интересам предприятий со стороны должностного лица, а также за обеспечение победы в конкурсе на право осуществления пассажироперевозок по выбранным городским маршрутам", – говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела арестовали имущество обвиняемого на сумму более 52 млн, включая три легковых авто и 16 автобусов. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения. Дело в отношении Шеломенцева сейчас находится в производстве.

В июне Индустриальный районный суд Барнаула продлил срок пребывания под стражей Антону Шеломенцеву до 9 июля.