Против экс-замглавы Барнаула Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело

Оно может быть не связано с получением взятки от Олега Бесчастного

09 апреля 2024, 08:27, ИА Амител

Антон Шеломенцев в суде / Фото: Екатерина Смолихина

В отношении бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Об этом сообщили в суде по продлению меры пресечения Шеломенцеву.

Следователь, ведущий дело, сказал журналисту amic.ru, что вскрылся новый эпизод, напрямую с покровительством перевозчику Олегу Бесчастному он не связан. При этом правоохранитель не уточнил, в чем именно подозревают Шеломенцева.

"После очередного продления срока содержания под стражей 9 марта возбуждено еще одно уголовное дело, которое соединено в одно производство с основным уголовным делом", – пояснил следователь.

Судья на процессе также уточнил, что новое дело возбуждено 18 марта, и вместе с первым (по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере") их объединили в одно производство.

По новому делу ему грозит штраф от 2 до 4 млн рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до десяти лет.

8 апреля Шеломенцеву продлили срок пребывания в СИЗО на два месяца – до 9 июня 2024 года, как требовали следователь и прокурор. Адвокат просил изменить меру пресечения на подписку о невыезде или на домашний арест, так как Шеломенцев не угрожает свидетелям и первоначальные следственные действия уже проведены. Однако суд все же встал на сторону обвинения и продлил арест.

Напомним, что Шеломенцева задержали 11 января 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что чиновник, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту, через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, в 2020 году получил взятку в виде денег и "иного имущества" на общую сумму 2 млн рублей от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного.

За взятку Шеломенцев обязался покровительствовать бизнесмену и позволить ему беспрепятственно перевозить пассажиров, хотя нужных для этого автобусов у предпринимателя не было. Взятку экс-чиновник мог получить в виде машины Subaru Outback.