Против экс-замглавы Барнаула Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело
Оно может быть не связано с получением взятки от Олега Бесчастного
09 апреля 2024, 08:27, ИА Амител
В отношении бывшего вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева возбудили еще одно уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Об этом сообщили в суде по продлению меры пресечения Шеломенцеву.
Следователь, ведущий дело, сказал журналисту amic.ru, что вскрылся новый эпизод, напрямую с покровительством перевозчику Олегу Бесчастному он не связан. При этом правоохранитель не уточнил, в чем именно подозревают Шеломенцева.
"После очередного продления срока содержания под стражей 9 марта возбуждено еще одно уголовное дело, которое соединено в одно производство с основным уголовным делом", – пояснил следователь.
Судья на процессе также уточнил, что новое дело возбуждено 18 марта, и вместе с первым (по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере") их объединили в одно производство.
По новому делу ему грозит штраф от 2 до 4 млн рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до десяти лет.
8 апреля Шеломенцеву продлили срок пребывания в СИЗО на два месяца – до 9 июня 2024 года, как требовали следователь и прокурор. Адвокат просил изменить меру пресечения на подписку о невыезде или на домашний арест, так как Шеломенцев не угрожает свидетелям и первоначальные следственные действия уже проведены. Однако суд все же встал на сторону обвинения и продлил арест.
Напомним, что Шеломенцева задержали 11 января 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие считает, что чиновник, будучи председателем комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту, через посредника, своего заместителя Сергея Щукина, в 2020 году получил взятку в виде денег и "иного имущества" на общую сумму 2 млн рублей от предпринимателя-перевозчика Олега Бесчастного.
За взятку Шеломенцев обязался покровительствовать бизнесмену и позволить ему беспрепятственно перевозить пассажиров, хотя нужных для этого автобусов у предпринимателя не было. Взятку экс-чиновник мог получить в виде машины Subaru Outback.
08:51:04 09-04-2024
Удивительно. Уже и уголовные дела за покровительство перевозчикам инициируются, а чиновники как продолжали этот бизнес крышевать, так и продолжают без зазрения совести. Цены на проезд уже практически с московскими сравнялись, а качество всё дальше идёт ко дну
08:57:24 09-04-2024
Чучмек (08:51:04 09-04-2024) Удивительно. Уже и уголовные дела за покровительство перевоз... ходи пешком, купи велосипед или автомобиль, все просто
09:17:50 09-04-2024
Чучмек (08:51:04 09-04-2024) Удивительно. Уже и уголовные дела за покровительство перевоз... Сказочники) в Москве минимум 54 рубля стоит проезд
12:02:35 09-04-2024
Гость (09:17:50 09-04-2024) Сказочники) в Москве минимум 54 рубля стоит проезд... зато в Томске 27 автобус, 25 троллейбус, вчера только воспользовалась, у нас как-то ближе по длине маршрутов к таким городам, а не Москве!
14:00:19 09-04-2024
Гость (09:17:50 09-04-2024) Сказочники) в Москве минимум 54 рубля стоит проезд... В Москве куча вариантов проездных, по некоторым из которых стоимость проезда даже ниже барнаульской. К примеру "Тройка" на год на наземный транспорт стоит 14 тыс. руб. Разделим эту сумму на число рабочих дней в году (248), получим 56 рублей. Это те деньги, которые любой москвич, купивший такой билет, тратит на проезд за один день. Разделив 56 на два, получим 28 руб - стоимость одной поездки, при условии, что за день их будет всего две, да и те будут происходить лишь по рабочим дням
08:51:46 09-04-2024
Вор должен сидеть в тюрьме! С коррупционерами нужно поступать как с террористами. Украл тысячу - отрезать палец. Украл сто тысяч - отрезать ухо. Украл лям - лишить головы. А то они в суде расскаиваются, их прощают, а потом они всплывают во всяких окологосударственных фондах и учреждениях. Вот взял бы Амик и рассказал своим читателям, где, как живут и чем занимаются известные коррупционеры края. А то поди половина опять уже в своих креслах восседает и судьбоносные решения принимать изволят.
09:03:04 09-04-2024
Вот все пишут и судят и не ужели не ясно ,что просто он с кем то не поделился,значит и подставили его. В их схеме давно всё налажено и деньги идут своим графиком,а он прокололся вот и поплатился. Жадность непобедима друзья.
09:46:10 09-04-2024
гость (09:03:04 09-04-2024) Вот все пишут и судят и не ужели не ясно ,что просто он с ке... да ладно, непобедима! я в личный кабинет налогоплательщика захожу и там видно все мое имущество и все мои доходы по годам, и органам эта информация доступна. Сможет ли устоять система если на деле начнут расследовать?
09:17:31 09-04-2024
Каждый день вынужден ездить на работу на 59 маршруте. Автобусы грязные внутри, особенно в районе рабочего места водителя (самим то нестремно в грязи сидеть), кресла засаленые, поручни с заусеницами. Рассчитываюсь картой - водители каждый второй недовольны, нужна либо наличка, либо перевод на карту. Но у меня такой возможности нет. Да, можно подумать о наличных при условии выдачи чека и сразу же после того как прекратиться поток взяток чиновникам и покупок любовницам машин баварской тройки автоперевозчиками...
10:29:56 09-04-2024
гость (09:17:31 09-04-2024) Каждый день вынужден ездить на работу на 59 маршруте. Автобу... Так вы трезвый поди ездите. Так не принято, будете ощущать дискомфорт.
09:29:36 09-04-2024
Я помню 2000 год. я студент, живу в пригороде. До Барнаула добраться два варианта: электричка и Газель, На Газеле дороже на 5 рублей. На электричке есть шанс доехать "зайцем". Я всегда ездил на Газели. На людей было приятно посмотреть: чистые, опрятные, многие с улыбкой на лице. Речь культурная, без мата, аромат духов витал в салоне. К слову сказать час работы грузчика (коими мы как студенты подрабатывали) 50 рублей. Бутылка пива и литр бензина стоили одинаково 7,5 руб. Много прошло лет. Газель не ходить лет 10, все кто мог из деревни перебрались в город, последнее время в Газелях ездил всякий сброд: мужики с похмелья и ароматом сигарет "семеро сра...и, один курит", деревенские бабы которые последний раз мылись в проруби на крещение, молодежь без мата ни одного предложения... Тоскливо на душе, грустно и страшно за завтрашний день мне стало. Неделю назад решили помогать деньгами сельским жителям (кому? и сколько? умалчивают) вот только мне кажется, поздно спохватились. Деревня скорее мертва, чем жива. Даже в 90 годы было 3 стада по 100 голов КРС, а сейчас одно в 60 еле набирают.
09:47:12 09-04-2024
гость (09:29:36 09-04-2024) Я помню 2000 год. я студент, живу в пригороде. До Барнаула д...
Пойду утоплюсь,что-ли?! Такую тоску на меня навели!!!
09:47:24 09-04-2024
гость (09:29:36 09-04-2024) Я помню 2000 год. я студент, живу в пригороде. До Барнаула д... излил душу)) А погода и правда хорошая, но раньше она была еще лучше! )))
09:48:50 09-04-2024
Не, 12 лет тюрьмы-это нормально. Антоша,одному не скучно будет сидеть? Может ещё кого сдашь?
10:46:24 09-04-2024
Походу он видел как таджику ухо отрезали и начал во всём сознаваться?
12:50:01 09-04-2024
Это он не сделал ливневую канализацию на ядринцева?
13:20:27 09-04-2024
Гость (12:50:01 09-04-2024) Это он не сделал ливневую канализацию на ядринцева?... Там же открытым способом по арыку вода должна уходить. Капайте сами.
14:37:15 09-04-2024
Руководитель не знал , что там зам делает правда? Не подписывал бумаги.