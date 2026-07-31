Ольга Бочкова из Барнаула одержала победу в конкурсе "Миссис Земля — 2026"

Международный конкурс красоты проходил в Малайзии

31 июля 2026, 19:53, ИА Амител

Ольга Бочкова / Фото: предоставлено героиней публикации изданию "Толк"

Парикмахер‑колорист из Барнаула стала второй вице‑мисс на международном конкурсе "Миссис Земля", пишет "Толк".

38‑летняя Ольга Бочкова, представлявшая Алтайский край, завоевала титул Ms Earth Fire ("Мисс Земля — Огонь") на конкурсе, который прошел в Куала‑Лумпуре Малайзии. В финале за звание боролись 42 участницы из разных стран.

В рамках состязания Ольга презентовала экологический проект, посвященный природным богатствам Алтайского края. Теперь она планирует принять участие в конкурсе "Миссис Мира", который состоится в Лос‑Анджелесе.



