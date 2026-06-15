Уроженка Барнаула стала обладательницей титула "Мисс Россия Мира 2026"

После победы перед девушкой открылись новые возможности

15 июня 2026, 09:44, ИА Амител

Фото: соцсети Анастасии

Уроженка Барнаула Анастасия Пашинина одержала победу на престижном конкурсе красоты "Мисс Россия Мира 2026", который проходил в Москве. Девушка завоевала титул в номинации Miss Russia World и теперь представит страну на международном конкурсе в Китае, пишет "Толк".

21-летняя Анастасия последние несколько лет живет в столице и получает образование в одном из московских вузов. При этом ее путь в индустрии красоты начался еще в детстве в родном Барнауле. В 2009 году она стала победительницей конкурса "Маленькая красавица Алтая", а спустя несколько лет завоевала главный титул на всероссийском конкурсе "Маленькая Мисс Россия". Позже девушка участвовала в конкурсах "Мисс Барнаул", "Жемчужина Черного моря" и "Мисс Туризм", неоднократно становясь призером.

Однако затем Анастасия на несколько лет оставила конкурсную деятельность, сосредоточившись на учебе.

«Потом на пять лет в связи с учебой я пропала с конкурсной сферы. На конкурс "Мисс Россия Мира" меня пригласил директор конкурса "Королева Алтая"», — рассказала девушка.

В этом году за победу боролись 154 участницы из разных регионов страны. По словам организаторов, это стало рекордом за всю историю проведения конкурса. На протяжении нескольких дней конкурсантки участвовали в фотосессиях, репетициях, дефиле и творческих выступлениях.

Как вспоминает Анастасия, подготовка оказалась очень насыщенной.

«Несмотря на то, что было представлено более 150 участниц со всей России, все девушки очень дружелюбны, приветливы и общительны. С учетом того, что была очень интенсивная подготовка, на сон нам отводилось очень мало времени — буквально четыре-пять часов», — поделилась победительница.

Финальное шоу состоялось 5 июня в Московском академическом театре "Русская песня". Именно там жюри объявило Анастасию Пашинину обладательницей титула Miss Russia World 2026.

«Когда на сцене я услышала свое имя, конечно, было волнение, но я знала, что я достойная представительница Алтайского края и смогу показать всей России красоту алтайских женщин!» — отметила она.

После победы перед девушкой открылись новые возможности. По ее словам, ей поступило сразу несколько предложений принять участие в международных конкурсах красоты, однако свой выбор она остановила на Китае.

«Мне поступило много предложений об участии в международных конкурсах. На данный момент я остановила свой выбор на Китае. Уверена, что я достойно представлю нашу страну на мировой арене», — подчеркнула Анастасия.

Дома, в Барнауле, успех землячки встретили с гордостью. Поддержку победительнице оказали родные, друзья и представители модельного агентства Style, где когда-то началась ее карьера.

«Мы гордимся тобой, любим и поддерживаем! Надеемся, что тебе покорятся международные горизонты!» — отметили в агентстве.

Победа Анастасии Пашининой стала еще одним ярким достижением представительниц Алтайского края на всероссийских конкурсах красоты. Уже в ближайшее время барнаульская красавица начнет подготовку к международному этапу соревнований, где будет представлять Россию.