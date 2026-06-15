Уроженка Барнаула стала обладательницей титула "Мисс Россия Мира 2026"
После победы перед девушкой открылись новые возможности
15 июня 2026, 09:44, ИА Амител
Уроженка Барнаула Анастасия Пашинина одержала победу на престижном конкурсе красоты "Мисс Россия Мира 2026", который проходил в Москве. Девушка завоевала титул в номинации Miss Russia World и теперь представит страну на международном конкурсе в Китае, пишет "Толк".
21-летняя Анастасия последние несколько лет живет в столице и получает образование в одном из московских вузов. При этом ее путь в индустрии красоты начался еще в детстве в родном Барнауле. В 2009 году она стала победительницей конкурса "Маленькая красавица Алтая", а спустя несколько лет завоевала главный титул на всероссийском конкурсе "Маленькая Мисс Россия". Позже девушка участвовала в конкурсах "Мисс Барнаул", "Жемчужина Черного моря" и "Мисс Туризм", неоднократно становясь призером.
Однако затем Анастасия на несколько лет оставила конкурсную деятельность, сосредоточившись на учебе.
«Потом на пять лет в связи с учебой я пропала с конкурсной сферы. На конкурс "Мисс Россия Мира" меня пригласил директор конкурса "Королева Алтая"», — рассказала девушка.
В этом году за победу боролись 154 участницы из разных регионов страны. По словам организаторов, это стало рекордом за всю историю проведения конкурса. На протяжении нескольких дней конкурсантки участвовали в фотосессиях, репетициях, дефиле и творческих выступлениях.
Как вспоминает Анастасия, подготовка оказалась очень насыщенной.
«Несмотря на то, что было представлено более 150 участниц со всей России, все девушки очень дружелюбны, приветливы и общительны. С учетом того, что была очень интенсивная подготовка, на сон нам отводилось очень мало времени — буквально четыре-пять часов», — поделилась победительница.
Финальное шоу состоялось 5 июня в Московском академическом театре "Русская песня". Именно там жюри объявило Анастасию Пашинину обладательницей титула Miss Russia World 2026.
«Когда на сцене я услышала свое имя, конечно, было волнение, но я знала, что я достойная представительница Алтайского края и смогу показать всей России красоту алтайских женщин!» — отметила она.
После победы перед девушкой открылись новые возможности. По ее словам, ей поступило сразу несколько предложений принять участие в международных конкурсах красоты, однако свой выбор она остановила на Китае.
«Мне поступило много предложений об участии в международных конкурсах. На данный момент я остановила свой выбор на Китае. Уверена, что я достойно представлю нашу страну на мировой арене», — подчеркнула Анастасия.
Дома, в Барнауле, успех землячки встретили с гордостью. Поддержку победительнице оказали родные, друзья и представители модельного агентства Style, где когда-то началась ее карьера.
«Мы гордимся тобой, любим и поддерживаем! Надеемся, что тебе покорятся международные горизонты!» — отметили в агентстве.
Победа Анастасии Пашининой стала еще одним ярким достижением представительниц Алтайского края на всероссийских конкурсах красоты. Уже в ближайшее время барнаульская красавица начнет подготовку к международному этапу соревнований, где будет представлять Россию.
10:03:27 15-06-2026
Кукла Барби.
10:20:30 15-06-2026
Гость (10:03:27 15-06-2026) Кукла Барби.... Ну тут видно, что уже даже не кукла) а вот название конкурса прикольное)
12:34:57 15-06-2026
Гость (10:03:27 15-06-2026) Кукла Барби.... отмыть, отскрести, ничё буит...
10:19:14 15-06-2026
Красота как и еда дело относительное. Кому-то может и зайдет под пиво, а кому-то и нет. От лукавого все эти конкурсы.
10:27:41 15-06-2026
Интересно откуда у организатора спустя 5 лет был ее телефон актуальный
10:52:23 15-06-2026
Гость (10:27:41 15-06-2026) Интересно откуда у организатора спустя 5 лет был ее телефон ... Я номер телефона 22 года не меняла
12:33:16 15-06-2026
Гость (10:52:23 15-06-2026) Я номер телефона 22 года не меняла... Это всего лишь говорит о вашем преклонном возрасте :)))
10:30:11 15-06-2026
Мисс Россия Мира 2026.
расшифровка где?
10:43:35 15-06-2026
найди отличия. (10:30:11 15-06-2026) Мисс Россия Мира 2026.расшифровка где? ... казнить нельзя помиловать
11:56:39 15-06-2026
найди отличия. (10:30:11 15-06-2026) Мисс Россия Мира 2026.расшифровка где? ... Правильно будет "Мисс русский мир"
10:35:12 15-06-2026
Участницы проходят допинг-тесты на содержание в организме ботокса и силикона?
Разрешено ли правилами модифицировать себя чтобы стать красивее и таким образом победить?
10:48:53 15-06-2026
надо проводить конкурсы естественной красоты. Заезженный образ, заученные жесты, наряды с показа мод... Возможно Анастасия очень симпатичная девушка, но этого не видно под всем этим.
11:02:46 15-06-2026
Все неестественное, не красиво, чрезмерные губы, скулы, только природная красота выглядит красиво.
11:20:23 15-06-2026
Вероятно решающую роль имеет колличество и качество примененого грима и косметики. Вокруг полно красивых девушек и женщин и по красивее. Причем они применяют минимум косметики.
11:37:05 15-06-2026
21 год?!?!?! Да ну, все 35.
11:57:55 15-06-2026
криминальная сфера целиком
если память мне не изменяет обе предыдущие обладательницы этого титула погибли, одну килер застрелил с женихом ее в машине вторую облил кислотой какой то псих. Не завидую этой девушке.
12:14:36 15-06-2026
Все эти конкурсы-липа. Заранее уже известно, тот, кто занёс больше, тот и победит. Советую посмотреть программу Бориса Соболева про эти конкурсы красоты.
12:15:43 15-06-2026
Будущее у них-элитный эскорт. Когда пройдет лет 5,максимум 10,выкинут на помойку.
12:26:30 15-06-2026
Гость (12:15:43 15-06-2026) Будущее у них-элитный эскорт. Когда пройдет лет 5,максимум 1... Потому что силикон имеет срок годности, всё верно. Отслужила - в утиль.
14:14:42 15-06-2026
Симпатичная барышня, хоть и уроженка Барнаула..
12:30:44 24-06-2026
Ну наконец то! На самом деле красивая девушка получила титул Мисс Россия. Отрадно, конечно, что из Барнаула. В большом объеме косметики она, правда, не очень фотогенично выходит. А вот если умыть, сделать естественный макияж и губы чуток поменьше - просто загляденье будет! Не ну правда! У нее есть по крайней мере естественная природная красота, главное не замулевывать ее избыточным макияжем и филерами.
12:37:01 24-06-2026
Хочу дополнить, почему губы должны быть поменьше. Есть такое понятие как "золотое сечение" - это научно обоснованный факт, что лицо выглядит более притягательно, если у него есть определенные пропорции. Все параметры золотого сечения формы лицы и фигуры человека давно известны и прописаны. Так вот, губы и глаза не должны быть одинаково большими. Акцент либо на губах либо на глазах. Он небольшой, едва заметный, но это важно и визуально создает разные эффекты, нос, конечно тоже. У Мисс Россия 2026 почти все идеально, особо вмешиваться косметикой и не нужно было.
10:07:35 03-07-2026
Почему девушка такая титулованная? Поинтересуйтесь чем занимается её мама. И всё встанет на свои места.......