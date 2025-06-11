Ольга Бузова, Бьянка и Серябкина. Кто из звезд эстрады выступит в Яровом летом 2025 года

В этом году необычайное количество известных артистов, которые будут петь для туристов

11 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Ольга Бузова на концерте / Фото: соцсети певицы

Традиционно летом в город-курорт Яровое Алтайского края приезжают туристы со всех регионов Сибири. Развлекают приезжих звезды и не только отечественной эстрады, которые и сами иногда отдыхают на Алтае. В 2025 году гостей Ярового ждет насыщенная программа. Мы собрали для вас список всех артистов, которые приедут в Яровое в ближайшие месяцы.

Бьянка. 27 июня

Певица известна хитами "Были танцы", "Я не отступлю", "Кеды", "Музыка (Наступит ночь)". Из-за откровенных танцев артистки вход на концерт строго 18+.

Дискотека 90-х (Данко, Игорек, группа "Восток"). 28 июня

Авторы песен "Мой малыш" и "Подождем маму" тоже этим летом не пропустят отдых в Яровом.

"Божья коровка". 29 июня

Известная в 90-е группа, которая прославилась на всю страну одной единственной песней "Гранитный камушек". Зато этот хит пела вся страна.

"Тутси". 4 июля

Выпускницы "Фабрики звезд", прославившиеся песней "Самый-самый". В коллективе выступала наша землячка – Ирина Ортман. Впрочем, состав группы постоянно менялся.

VAVAN. 5 июля

Актер и музыкант, известный по сериалу "Реальные пацаны", недавно начал заниматься музыкальной деятельностью. У молодежи артист точно пользуется популярностью.

"Лада Дэнс". 6 июля

Одна из самых популярных артисток российской эстрады 90-х, известная по хитам "Девочка-ночь", "Аромат любви", "Жить нужно в кайф".

SERYABKINA. 11 июля

Ольга Серябкина не только одна из самых эффектных певиц в стране, она активно гастролирует и прилетает на Алтай уже не первый раз. Ольга была солисткой группы SEREBRO с 2006 по 2019 год. После выхода из коллектива начала сольную карьеру. Также была известна как певица Molly.

"Нэнси". 12 июля

Еще один легендарный дуэт из 90-х, чьи песни "Дым сигарет с ментолом" и "Девушка мечты" пела вся страна.

Стас Костюшкин. 13 июля

Один из двух участников популярного когда-то дуэта "Чай вдвоем". Песни Стаса Костюшкина простые и идеально подходят для летних курортов.

Акула. 19 июля

Очередная артистка, чей пик популярности пришелся на 90-е и начало нулевых. Среди хитов – "Кислотный DJ", "Мало" и "Я убегаю".

"Фактор 2". 20 июля

С концертом на Алтай приедет солист "Фактора 2" Владимир Панченко. Поклонников ждут хиты "Красавица", "Война", "Весна".

Лена Катина (t.A.T.u.). 25 июля

Бывшая солистка культовой российской группы t.A.T.u. Причем поклонники смогут услышать не только легендарные песни, вроде "Нас не догонят", но и новые композиции из сольного творчества девушки.

Ольга Бузова. 26 июля

Пожалуй, самый звездный гость Ярового в этом году. Учитывая, как тысячи школьников пришли на встречу с Бузовой в барнаульском ТРЦ "Галактика", пустого зала точно не будет.

Galibri & Mavik. 27 июля

Коллектив, творчество которого рассчитано на молодежную аудиторию.

PIZZA. 1 августа

Модная группа, которая в 2024 году дала бесплатный концерт в Барнауле в рамках Спартакиады. Тогда послушать песни коллектива собрался полный зал в "Титов-Арене".

"Воровайки". 3 августа

Российская женская группа, исполняющая песни в жанре русский шансон. Публике знакомы их хиты "Наколочка", "Не воровка" "Хоп, мусорок".