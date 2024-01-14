Барнаульцы заполонили ТЦ Galaxy в ожидании Ольги Бузовой

Свободных мест на этажах нет

14 января 2024, 13:50, ИА Амител

14 января в барнаульском ТЦ Galaxy певица и блогер Ольга Бузова встретится с фанатами. Несмотря на то, что времени до появления Бузовой еще много, горожане уже не оставили свободных мест в торговом центре.

Как сообщает журналист amic.ru, люди скопились на всех этажах, их так много, что на этажах негде встать. При этом отмечается, что Бузова, предположительно, выйдет к людям в 15:00.

Встречу со звездой организовал магазин косметики и парфюмерии. Ожидается, что Бузова сфотографируется с фанатами и раздаст им автографы.

Фото: amic.ru