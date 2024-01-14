Барнаульцы заполонили ТЦ Galaxy в ожидании Ольги Бузовой
Свободных мест на этажах нет
14 января 2024, 13:50, ИА Амител
14 января в барнаульском ТЦ Galaxy певица и блогер Ольга Бузова встретится с фанатами. Несмотря на то, что времени до появления Бузовой еще много, горожане уже не оставили свободных мест в торговом центре.
Как сообщает журналист amic.ru, люди скопились на всех этажах, их так много, что на этажах негде встать. При этом отмечается, что Бузова, предположительно, выйдет к людям в 15:00.
Встречу со звездой организовал магазин косметики и парфюмерии. Ожидается, что Бузова сфотографируется с фанатами и раздаст им автографы.
Фото: amic.ru
13:57:20 14-01-2024
Балкон не обвалят?
14:06:25 14-01-2024
Вот из-за чего дождь!
14:11:59 14-01-2024
Да что там.... Тысячи!!! Десятки тысяч барнаульцев собрались в гэлэкси😂
14:24:40 14-01-2024
Ужас! На кого пришли смотреть?
23:34:57 14-01-2024
Гость (14:24:40 14-01-2024) Ужас! На кого пришли смотреть? ... Туда ещё мартышек живых возят, фоткатся
14:36:20 14-01-2024
радостны и счастливы!!! это наша страна, это наши звезды, лучшие в мире!!!
14:41:47 14-01-2024
Покажите фотки этих человеков. Пожалуйста.
14:56:08 14-01-2024
Господи, сколько убогих.
15:01:39 14-01-2024
Гость (14:56:08 14-01-2024) Господи, сколько убогих.... Это еще не все!
18:28:22 14-01-2024
Гость (15:01:39 14-01-2024) Это еще не все Миллионы штурмуют вход!
14:59:40 14-01-2024
Придурков много в Барнауле! Никогда не сомневался!
15:16:36 14-01-2024
никон (14:59:40 14-01-2024) Придурков много в Барнауле! Никогда не сомневался! ... А дураков, еще больше.
15:03:57 14-01-2024
печальное зрелище. даже природа плачет...
15:04:06 14-01-2024
Ох сколько завистников Оленьки повылазило... Да она красивая и успешная, а вы себя хуже крыс ведете. Нет что бы порадоваться гостье. Так вы предпочитаете всех своей привычной субстанцией облить. Поливание других омном, вас чище не делает.
16:45:46 14-01-2024
Гость (15:04:06 14-01-2024) Ох сколько завистников Оленьки повылазило... Да она красивая... Минусуйте меня, крысы! Минусуйте полностью!
17:24:38 14-01-2024
Гость (15:04:06 14-01-2024) Ох сколько завистников Оленьки повылазило... Да она красивая... Не, ну вон у нас в подвале Вася ночует. Он тоже успешен и популярен среди бомжей-фанатов - он глазом умеет бутылки открывать.
17:26:24 14-01-2024
Гость (15:04:06 14-01-2024) Ох сколько завистников Оленьки повылазило... Да она красивая... В чём её успешность?Много пользы приносит?))
15:27:10 14-01-2024
Гость (14:41:47 14-01-2024) Покажите фотки этих человеков. Пожалуйста.... Вот так там все и собрались, каждый из желания выяснить, кто же эти все эти фанаты Бузовой.
15:27:46 14-01-2024
Очень плохая работа т.н. "министерства культуры" края. А ведь можно сказать Новый год (старый), но нет никакой культурной программы, вся культурная жизнь края сведена в ноль. Что остаётся делать народу? Вот и идут на эту "звезду", которой в этом Galaxy пора уже койку ставить.
16:10:31 14-01-2024
Гость (15:27:46 14-01-2024) Очень плохая работа т.н. "министерства культуры" края. А вед... Глупости. Все музеи и театры работают с 2 января. Вчера был полный Драм театр. Но вы туда не ходите. Отличные программы в парках. У музеях шикарные выставки.
18:12:39 14-01-2024
Гость (16:10:31 14-01-2024) Глупости. Все музеи и театры работают с 2 января. Вчера был ... Работают, согласен. Только вот эффективность этой работы практически на нулевом уровне, к сожалению. В принципе, это объяснимо - провинция.
16:13:37 14-01-2024
Гость (15:27:46 14-01-2024) Очень плохая работа т.н. "министерства культуры" края. А вед... И ещё. Министерство культуры Бузову никогда в край не пригласит. А собственник ТЦ решил собрать толку. Может что и купят потом. Бизнес и ничего больше.
15:39:01 14-01-2024
Как всегда, среди комментаторов больше ущербных, чем в Галактике.
16:41:27 14-01-2024
Гость (15:39:01 14-01-2024) Как всегда, среди комментаторов больше ущербных, чем в Галак... Галактику уже не переплюнуть. То потолки с вывесками падают, то Бузова приезжает. По-моему, не в первый раз она там.
17:45:08 14-01-2024
Гость (16:41:27 14-01-2024) Галактику уже не переплюнуть. То потолки с вывесками падают,... То крыша рухнет от толщи снега( было такое)
15:40:48 14-01-2024
С них нужно налоги брать повышенные, на все.
15:50:47 14-01-2024
Не позортесь народ! Противно !
16:29:53 14-01-2024
Люся (15:50:47 14-01-2024) Не позортесь народ! Противно !... Люся, а куда тебе больно, а куда противно? Силком туда никого не загоняют. Кто хочет прийти на Бузову посмотреть - пожалуйста, кто не хочет - не пойдет. Но ты же сидишь и поливаешь помоями неизвестных тебе людей, основываясь на своих внутренних предпочтениях. Позор тебе, Люся. Лучше борщ вари.
16:44:46 14-01-2024
Гость (16:29:53 14-01-2024) Люся, а куда тебе больно, а куда противно? Силком туда никог... Это Люся Чеботина и она завидует чужой славе, потому что сама полнейшая бездарность о которой почти никто не знает!
15:53:47 14-01-2024
Сколько много пациентов психдиспансера.
16:10:57 14-01-2024
Массовый психоз...
16:19:12 14-01-2024
Не понимаю, зачем выступать в ТЦ - это ведь не концертный зал, где специально подготовленная для этого акустика.
17:45:25 14-01-2024
Гость (16:19:12 14-01-2024) Не понимаю, зачем выступать в ТЦ - это ведь не концертный за... В концертный зал не зовут
18:26:10 14-01-2024
Гость (16:19:12 14-01-2024) Не понимаю, зачем выступать в ТЦ - это ведь не концертный за... Контингент Бузовой только в ТЦ обитает.
18:46:38 14-01-2024
Гость (16:19:12 14-01-2024) Не понимаю, зачем выступать в ТЦ - это ведь не концертный за... Она там не выступает, автографы раздает
22:39:59 14-01-2024
Гость (16:19:12 14-01-2024) Не понимаю, зачем выступать в ТЦ - это ведь не концертный за... Поклонников Бузовой акустика в последнюю очередь интересует
08:29:58 15-01-2024
Гость (16:19:12 14-01-2024) Не понимаю, зачем выступать в ТЦ - это ведь не концертный за... А больше ей негде,кроме как в ТЦ под эскалатором
19:40:43 15-01-2024
Гость (16:19:12 14-01-2024) Не понимаю, зачем выступать в ТЦ - это ведь не концертный за... А зачем? У неё ж ни слуха, ни голоса. А у её фанатов — увы, вкуса.
16:26:32 14-01-2024
Вот это я понимаю - ажиотаж. А не как около пункта сбора подписей. Интересно, Бессарабов отметился?
16:31:46 14-01-2024
ну пошел народ на Бузову. Вы то чего беситесь?
16:38:39 14-01-2024
Что то Ольга к нам каждый год в один и тот же трц приезжает. Не спорю она молодец ) но бежать табуном смотреть, я не понимаю людей какой в этом смысл ... хотя раньше любили клоунов тоже люди собирались, только ганарары у них были более скромные чем сейчас)
16:41:02 14-01-2024
Скучная жизнь у Барнаульцев ) ну хоть кто то им разнообразил жизнь
17:20:32 14-01-2024
Гость (16:41:02 14-01-2024) Скучная жизнь у Барнаульцев ) ну хоть кто то им разнообразил... Не завидуй. Бузову даже зимний дождь не остановил. Это явно не просто так.
16:51:19 14-01-2024
Ну, чё вы всё плохое... Ну, приехала баба купить алкашки и жратвы на закусь в АШАН, да каких-нибудь труселей ишо. А вы уже думаете, что сюда попа-звезда звездиться припёрнулась...
17:14:00 14-01-2024
Блин! Почему я не там?! ))))))))))))))
17:34:37 14-01-2024
Вот кого в президенты нужно было двигать. Если бы Путин в Гелакси приехал столько народу чинуши не смогли бы навозить автобусами
20:20:13 14-01-2024
Тут очень уместно процитировать Лаврова :)
22:25:34 14-01-2024
Люся (15:50:47 14-01-2024) Не позортесь народ! Противно !... Противно точно
22:42:48 14-01-2024
Не так и много народу! Кто в данный момент находился в ТЦ, тот и подошёл! Вот кто-то пишет, что ОБ-талант, а в чем он заключается? Всё, за что она пытается хвататься, выглядит убого! Понятно, что за ней просто стоит какой-то влиятельный человек и в этом весь её секрет! Но может вы и правы, это-талант...
22:45:25 14-01-2024
Витаса не перепоёт , зато перетанцует . Будем ставить банки с водой , заряжать воду энергией танца и успеха , чтоб пить эту воду в целебных целях . Молодец .
23:31:59 14-01-2024
Мне то же удалось там сфотаться, с двумя мартышками, два года назад. Правда обезьяны были на поводках.
08:06:03 15-01-2024
Комментарии под этой новостью дают довольно четкую социологию о том кем являются жители Барнаула и АК. Даже не вникая в обсуждение вопроса о «таланте» или предпочтениях можно сделать пару выводов: в большинстве своем комментаторы представляют из себя толпу мещан с примитивным кругозором. Более того, их легко настроить на любые действия, объединить в ненависти. Нетерпимость к иным мнениям, возведение в абсолют своей точки зрения. Я не знаю репертуара Бузовой, не имею представления о ее проектах, и даже имея желание выкинуть допустим тысячу рублей в мусор я бы не потратил эту тысячу на творчество обсуждаемого персонажа, но так относиться к людям, пришедшим на встречу с ней… Вы задайте себе вопрос - вы то кто такие? Вы далеко ушли от обсуждаемых вами людей? Вы то являетесь нравственным камертоном, чтобы так полоскать обычных людей? Дремучая воинственная провинция с менталитетом питекантропов. Вы достойны чтобы с вами обращались как со стадом. Увы, но это и есть портрет современного населения Барнаула и Алтая…
08:52:24 15-01-2024
Гость (08:06:03 15-01-2024) Комментарии под этой новостью дают довольно четкую социологи... Когда приезжала дочь Роберта Рождествеского, и представляла премьеру фильма о нём - не было такого ажиотажа. Я понимаю почему - он не участвовал в проекте "Дом-2"...
10:11:37 15-01-2024
Гость (08:06:03 15-01-2024) Комментарии под этой новостью дают довольно четкую социологи... Студент, успокойся! Люди здесь пишут, что думают, а не то, что пишут социологи.
01:11:43 16-01-2024
Гость (08:06:03 15-01-2024) Комментарии под этой новостью дают довольно четкую социологи... И ты часть этого портрета!
08:47:27 15-01-2024
Захотели посмотреть на попу за 23 миллиона?
19:42:31 15-01-2024
Гость (08:47:27 15-01-2024) Захотели посмотреть на попу за 23 миллиона?... Чего на неё смотреть, коль природа обделила?
09:45:25 15-01-2024
Гость (08:06:03 15-01-2024) Комментарии под этой новостью дают довольно четкую социологи... Ого))) какой махровый снобизм))) и очевидное лукавство!! А Вы не заметили, что только что сами поставили себя в позицию осуждающих, тех кто не согласен с мнением "обожателей" бесталанной субстанции??? У этих то любителей "потрясти арбузами" есть хоть какие то мысли, кроме того, что ОБ красивая и успешная???? Тяга к дешевому блеску (бурлеску), прыгания под "арбузы", расплескивая мозговую жижу - это Вы называете прогрессивом общества? А люди Барнаула и Алтая Вам не чета..не приезжайте себя, не мучьте свое псевдознайство...нам тут без Вас хорошо дышиться)))))
10:18:28 15-01-2024
Потом будут автографы друг другу продавать.
10:33:01 15-01-2024
Ну вот вам и современные ценности, и войны не нужно чтобы управлять мозгами миллионов.
10:34:43 15-01-2024
Недавно шёл замечательный фильм "Безымянная звезда", где весь захудаленький городишко собирался на вокзале и смотрел на проносящийся дизель-электропоезд. Сколько было эмоций у людей и впечатлений от увиденного! Похожее происходит теперь и в Барнауле!
11:51:56 15-01-2024
Как народу мало надо. Еще бы он понимал,что ему надо.
12:05:07 15-01-2024
А чем отличилась сия особа? Я про Бузову. Я просто даже не знаю кто это и зачем мне было морозить зад в газели что бы посмотреть на нее. Если обычная представительница женскава полу - то я с таким же успехом могу уделить внимание своей второй половинке.
19:44:21 15-01-2024
sd.zm1y (12:05:07 15-01-2024) А чем отличилась сия особа? Я про Бузову. Я просто даже не з... Тем, что бывший муж ей сказал, что она без него никогда и ничего не добьётся. А она взяла и силами пиарщиков добилась таких высот, коих ему и не снилось.
15:53:58 15-01-2024
Каждому своё!
16:37:18 15-01-2024
Viktor (15:53:58 15-01-2024) Каждому своё! ... Кто то слушает Моцарта, кто то негров рэперов.