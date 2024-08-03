Ольга Бузова приехала в Алтайский край, чтобы выступить в Яровом
Концерт певицы состоится вечером 3 августа
03 августа 2024, 13:52, ИА Амител
Певица и телеведущая Ольга Бузова приехала в Яровое и поселилась в домике на берегу озера, рассказала она в запрещенной соцсети.
Артистка провела в пути трое суток: прилетела из Южной Америки, где жила месяц ради участия в шоу "Звезды в Колумбии", "и сразу же улетела" в Сибирь.
Прибыв в Алтайский край, певица сделала фото на поле подсолнухов неподалеку от Барнаула, а затем направилась в город-курорт Яровое.
"Я наконец-то в Яровом, дорога мне далась не просто, скоро выступаю, по традиции закрою фестиваль. Покой мне только снится", – написала она.
Выступление Бузовой начнется 3 августа в 22:00 на "Причале 22".
В марте певица отдыхала в Горном Алтае, куда она мечтала попасть два года.
14:20:31 03-08-2024
Погода изменится и бензин подорожает...
18:48:20 03-08-2024
Коля (14:20:31 03-08-2024) Погода изменится и бензин подорожает... ... Это побочка.
Ветер солнечных вспышек будет огибать ПК.
16:54:02 03-08-2024
Тьху, сдаю билеты, не поеду туда. После нее озеро надо освящать....
16:55:59 03-08-2024
чемодан из Колумбии тщательно проверяли?
17:34:46 03-08-2024
Это надо же так перекроить свое лицо, за что она так себя не любит.
21:00:14 03-08-2024
Шо, опять?!!
00:54:49 04-08-2024
Нафига она здесь нужно!?
08:52:53 04-08-2024
Путевые сюда не едут,а эта только Малолеткам интересна)))))))
11:13:47 04-08-2024
Хавайте полным ртом) любители Ярового)
13:15:28 04-08-2024
А у людей спросили они хотят ее видеть там?
13:48:46 04-08-2024
Подсолнухи на фоне её просто красавцы!!!
16:07:16 04-08-2024
ну кто захочет сходить, тот сходит. Кто не захочет, тот не сходит. А комментарии ваши показательны - мелких душонкой людишек. Вот тип, который пишет, что озеро освящать надо - вот что ему Бузова лично такого сделала, что он на неё так обижен? Ничего. Просто попытка самоутверждения.
16:16:44 04-08-2024
Гость (16:07:16 04-08-2024) ну кто захочет сходить, тот сходит. Кто не захочет, тот не с... Бузова отравила эстетический вкус целого поколения, таких людей не должно быть на сцене.
19:02:34 04-08-2024
Гость (16:16:44 04-08-2024) Бузова отравила эстетический вкус целого поколения, таких лю... Какая бредятина. Типа поколение Утесова слушало, а тут пришла Бузова и всё. Кто слушал хорошую музыку, тот её и продолжит слушать. Да и как ты на Яровом хор Турецкого представляешь? Ханжой пора перестать быть.
16:10:37 04-08-2024
Ну где видео отчет о выступлении арБузовой? Хочется посмотреть на ее прелести!
16:15:18 04-08-2024
Поздно узнал про ее выступление... Весь день с семьей "провялились" в тишине, где на голову загорающего человека не падает тень чьей-то 5-й точки, на малом яровом... А когда вернулись на квартиру в славгород, то уже не было никакого желания посетить этот "мелкий ад" :)
17:36:41 04-08-2024
Гость (16:15:18 04-08-2024) Поздно узнал про ее выступление... Весь день с семьей "провя... Жена захочет послушать Бузову и как миленький поедешь.
21:09:52 04-08-2024
Почему у всех негативное отношение с Ольге.Завидуйте все ее успеху,ее трудолюбию.Радуйтесь за девушку,тогда и вам удача улыбнется.
08:57:58 05-08-2024
Гость (21:09:52 04-08-2024) Почему у всех негативное отношение с Ольге.Завидуйте все ее ... Девушке, однако, 39й год
21:10:07 04-08-2024
Концерт певицы... Что-т такое у Евдокимова было - Несут меня пьяного драться... )))
09:45:45 07-08-2024
Я там был но на еë концерт не пошел
09:53:13 07-08-2024
Дима (09:45:45 07-08-2024) Я там был но на еë концерт не пошел... сами виноваты. теперь всю жизнь жалеть будете, горькими слезами плакать - а поэдно метаться.