Ольга Бузова приехала в Алтайский край, чтобы выступить в Яровом

Концерт певицы состоится вечером 3 августа

03 августа 2024, 13:52, ИА Амител

Ольга Бузова в Яровом / Фото: соцсети певицы

Певица и телеведущая Ольга Бузова приехала в Яровое и поселилась в домике на берегу озера, рассказала она в запрещенной соцсети.

Артистка провела в пути трое суток: прилетела из Южной Америки, где жила месяц ради участия в шоу "Звезды в Колумбии", "и сразу же улетела" в Сибирь.

Прибыв в Алтайский край, певица сделала фото на поле подсолнухов неподалеку от Барнаула, а затем направилась в город-курорт Яровое.

Фото: соцсети Ольги Бузовой

"Я наконец-то в Яровом, дорога мне далась не просто, скоро выступаю, по традиции закрою фестиваль. Покой мне только снится", – написала она.

Выступление Бузовой начнется 3 августа в 22:00 на "Причале 22".

В марте певица отдыхала в Горном Алтае, куда она мечтала попасть два года.