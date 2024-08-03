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Ольга Бузова приехала в Алтайский край, чтобы выступить в Яровом

Концерт певицы состоится вечером 3 августа

03 августа 2024, 13:52, ИА Амител

Ольга Бузова в Яровом / Фото: соцсети певицы
Ольга Бузова в Яровом / Фото: соцсети певицы

Певица и телеведущая Ольга Бузова приехала в Яровое и поселилась в домике на берегу озера, рассказала она в запрещенной соцсети.

Артистка провела в пути трое суток: прилетела из Южной Америки, где жила месяц ради участия в шоу "Звезды в Колумбии", "и сразу же улетела" в Сибирь. 

Прибыв в Алтайский край, певица сделала фото на поле подсолнухов неподалеку от Барнаула, а затем направилась в город-курорт Яровое.

Фото: соцсети Ольги Бузовой

 "Я наконец-то в Яровом, дорога мне далась не просто, скоро выступаю, по традиции закрою фестиваль. Покой мне только снится", – написала она.

Выступление Бузовой начнется 3 августа в 22:00 на "Причале 22". 

В марте певица отдыхала в Горном Алтае, куда она мечтала попасть два года.

Яровое Знаменитости

Комментарии 22

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Коля

14:20:31 03-08-2024

Погода изменится и бензин подорожает...

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Musik

18:48:20 03-08-2024

Коля (14:20:31 03-08-2024) Погода изменится и бензин подорожает... ... Это побочка.
Ветер солнечных вспышек будет огибать ПК.

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Гость

16:54:02 03-08-2024

Тьху, сдаю билеты, не поеду туда. После нее озеро надо освящать....

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Элен без ребят

16:55:59 03-08-2024

чемодан из Колумбии тщательно проверяли?

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Гость

17:34:46 03-08-2024

Это надо же так перекроить свое лицо, за что она так себя не любит.

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Гость

21:00:14 03-08-2024

Шо, опять?!!

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Хт

00:54:49 04-08-2024

Нафига она здесь нужно!?

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Иришка

08:52:53 04-08-2024

Путевые сюда не едут,а эта только Малолеткам интересна)))))))

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Гость

11:13:47 04-08-2024

Хавайте полным ртом) любители Ярового)

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Татьяна

13:15:28 04-08-2024

А у людей спросили они хотят ее видеть там?

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Боб

13:48:46 04-08-2024

Подсолнухи на фоне её просто красавцы!!!

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Гость

16:07:16 04-08-2024

ну кто захочет сходить, тот сходит. Кто не захочет, тот не сходит. А комментарии ваши показательны - мелких душонкой людишек. Вот тип, который пишет, что озеро освящать надо - вот что ему Бузова лично такого сделала, что он на неё так обижен? Ничего. Просто попытка самоутверждения.

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Гость

16:16:44 04-08-2024

Гость (16:07:16 04-08-2024) ну кто захочет сходить, тот сходит. Кто не захочет, тот не с... Бузова отравила эстетический вкус целого поколения, таких людей не должно быть на сцене.

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Гость

19:02:34 04-08-2024

Гость (16:16:44 04-08-2024) Бузова отравила эстетический вкус целого поколения, таких лю... Какая бредятина. Типа поколение Утесова слушало, а тут пришла Бузова и всё. Кто слушал хорошую музыку, тот её и продолжит слушать. Да и как ты на Яровом хор Турецкого представляешь? Ханжой пора перестать быть.

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Гость

16:10:37 04-08-2024

Ну где видео отчет о выступлении арБузовой? Хочется посмотреть на ее прелести!

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Гость

16:15:18 04-08-2024

Поздно узнал про ее выступление... Весь день с семьей "провялились" в тишине, где на голову загорающего человека не падает тень чьей-то 5-й точки, на малом яровом... А когда вернулись на квартиру в славгород, то уже не было никакого желания посетить этот "мелкий ад" :)

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Гость

17:36:41 04-08-2024

Гость (16:15:18 04-08-2024) Поздно узнал про ее выступление... Весь день с семьей "провя... Жена захочет послушать Бузову и как миленький поедешь.

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Гость

21:09:52 04-08-2024

Почему у всех негативное отношение с Ольге.Завидуйте все ее успеху,ее трудолюбию.Радуйтесь за девушку,тогда и вам удача улыбнется.

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ДМВ

08:57:58 05-08-2024

Гость (21:09:52 04-08-2024) Почему у всех негативное отношение с Ольге.Завидуйте все ее ... Девушке, однако, 39й год

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Гость

21:10:07 04-08-2024

Концерт певицы... Что-т такое у Евдокимова было - Несут меня пьяного драться... )))

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Дима

09:45:45 07-08-2024

Я там был но на еë концерт не пошел

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Мусик

09:53:13 07-08-2024

Дима (09:45:45 07-08-2024) Я там был но на еë концерт не пошел... сами виноваты. теперь всю жизнь жалеть будете, горькими слезами плакать - а поэдно метаться.

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