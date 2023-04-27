Омбудсмен рассказал, получал ли обращения от мобилизованных бизнесменов с Алтая

А также на что жаловались предприниматели в прошлом году

27 апреля 2023, 16:12, Александра Черданцева

Андрей Осипов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Уполномоченный по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов рассказал, какие обращения к нему приходили от предпринимателей в прошлом году. С докладом о своей работе он выступил на сессии регионального парламента в четверг, 27 апреля.

Мобилизация

И начал он с темы специальной военной операции.

"После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года не было всплеска обращений по вопросам мобилизации предпринимателей, как в других регионах. Это говорит об адекватном подходе органов власти в крае по данным вопросам", – заявил Осипов.

И добавил, что их не было не только в адрес бизнес-омбудсмена, но и краевого управления по предпринимательству и бизнес-объединений.

А вот другому уполномоченному, уже по правам человека Борису Ларину, обращения по теме СВО в прошлом году были. Как ранее писал amic.ru, люди жаловались на то, что на службу призывали многодетных отцов и не проводили военно-врачебную комиссию в военкоматах. Но подробнее об этом вот тут.

Другие проблемы

Зато алтайские бизнесмены жаловались на многие другие сложности своего бытия. В прошлом году Андрей Осипов получил 261 обращение. Тройка проблемных тем не меняется:

Земельные и имущественные отношения. Финансово-кредитные отношения и банковская деятельность. Действия краевых силовых органов (полиции, Следственного комитета, прокуратуры, ФСБ).

Также предприниматели выражали несогласие с действиями контрольных органов, налоговой службы, судебных приставов и другими проблемами.