"Он — наше достояние". Как в Барнауле в 25-й раз открыли Шукшинский кинофестиваль

Большой фоторепортаж с красной ковровой дорожки

19 июля 2023, 06:26, ИА Амител

Актриса Ольга Прокофьева на красной ковровой дорожке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Шукшинский фестиваль "Нравственность есть правда" торжественно открыли вечером 18 июля в Барнауле. Мероприятие проходит уже в 25-й раз. Традиционно по красной ковровой дорожке у театра драмы прошли гости фестиваля: писатели, поэты, режиссеры, сценаристы и актеры. В этом году главными звездами киносмотра стали известные актрисы Ольга Прокофьева и Ирина Купченко, а также артисты Борис Галкин и Игорь Петренко. Последний приехал, к слову, со своей супругой Кристиной Бродской. Именно эту пару барнаульские зрители встретили по-особенному тепло и не хотели отпускать с дорожки, прося сделать совместное фото. Также на Алтай впервые приехала старшая дочь Василия Шукшина Екатерина.

По дорожке также прошли председатели жюри кинофестиваля Михаил Калинин, Дмитрий Якунин, Галина Леонтьева и актеры и режиссеры, которые представят фильмы конкурсной программы кинофестиваля. Аплодисментами зрители встретили и писательскую делегацию, в которую вошли поэты Елена Лапшина и Михаил Левантовский, Светлана Кекова и Руслан Измайлов, профессор МГУ, лингвист, поэт и прозаик Владимир Елистратов, писатель, публицист и педагог Владимир Крупин, прозаик и поэт Нина Орлова-Маркграф, фантаст и преподаватель РУДН Гаянэ Степанян.





























































































































































































































Открытие XXV Шукшинского кинофестиваля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По окончании церемонии гости и участники фестиваля возложили цветы у бюста Василия Шукшина в фойе театра драмы.

Открыл фестиваль губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он со сцены театра драмы зачитал телеграмму от имени президента страны Владимира Путина. В ней глава государства пожелал всем гостям хороших просмотров, а также выразил надежду, что киносмотр откроет новые таланты среди режиссеров и актеров.

"За прошедшее время ваши встречи стали большим, значимым событием в культурной жизни Алтайского края и всей России. Фестиваль славится яркой, насыщенной, разнообразной программой. Гости могут познакомиться с широкой палитрой документальных и художественных фильмов, принять участие в творческих дискуссиях с известными режиссерами и артистами", – говорится в тексте телеграммы.

Также во время церемонии открытия перед зрителями выступили гости фестиваля. Например, Игорь Петренко прочитал отрывок из рассказа Василия Шукшина. Народная артистка России Ирина Купченко напомнила, что она прилетает на Алтай уже не в первый раз. Актриса восхищена алтайским гостеприимством, а также тем, как губернатор края Виктор Томенко читает наизусть стихотворения русских классиков.

"Поверьте, я знаю, о чем говорю. Слышала сама не один раз, как он потрясающе читает стихи", – отметила Ирина Купченко.

А вот Ольга Прокофьева исполнила стихи Василия Шукшина и рассказала, что она не перестает поражаться, как каждый год на Алтае собираются уже много лет почитатели творчества нашего великого земляка.

"Он – наше достояние", – уверена Ольга Прокофьева.

Уже 20 июля в 12 муниципалитетах Алтайского края начнутся творческие мероприятия в рамках фестиваля: встречи с писателями, актерами и режиссерами. Завершится 25-й Шукшинский фестиваль 22 июля на горе Пикет в Сростках.