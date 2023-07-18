Как пройдут "Шукшинские дни на Алтае" и кто на них приедет?
Стали известны мероприятия Шукшинского фестиваля – 2023 и его гости
18 июля 2023, 10:02, ИА Амител
Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" пройдет в Алтайском крае с 18 по 22 июля 2023 года. В общую программу вошло более 60 мероприятий, они состоятся в 11 муниципалитетах региона. Традиционно регион посетят известные писатели, поэты и актеры. О том, что вошло в программу мероприятий в этом году и какие звезды приедут на фестиваль, – в материале amic.ru.
Где пройдет фестиваль?
Мероприятия фестиваля пройдут на 11 площадках в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирский, в Бийском, Смоленском, Алтайском, Зональном, Тюменцевском и Ребрихинском районах края. Главной локацией праздника станет, конечно же, село Сростки.
Кто приедет на "Шукшинские дни"?
В этом году на фестиваль приедут артисты:
- Ирина Купченко (снималась в фильмах "Училка", "Обыкновенное чудо");
- Ольга Прокофьева ("Моя прекрасная няня", "Дети Арбата");
- Борис Галкин ("Мы из будущего", "Раба любви");
- Полина Агуреева ("Ликвидация", "Жизнь и судьба");
- Игорь Петренко ("Тарас Бульба", "Союз Спасения");
- а также режиссеры, актеры и продюсеры, представляющие фильмы конкурсной программы кинофестиваля.
Писательскую делегацию представят поэты Елена Лапшина и Михаил Левантовский, Светлана Кекова и Руслан Измайлов. Приедет на Алтай и профессор Московского государственного университета, лингвист, поэт и прозаик Владимир Елистратов, прозаик, поэт и перевозчик Нина Орлова-Маркграф, фантаст и преподаватель Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Гаянэ Степанян.
Кроме того, в посвященном творчеству Шукшина круглом столе поучаствует дочь писателя Екатерина Шукшина вместе с учеными края.
Что в программе фестиваля?
Всего в программе более 60 мероприятий.
Вторник, 18 июля
Фестиваль стартует 18 июля в Барнауле. Открытие пройдет в 13:00 у памятника В.М. Шукшину. После этого состоятся конкурсные показы фильмов и творческие встречи с писателем Ниной Орловой-Марграф и поэтом Еленой Лапшиной. В 18:00 у краевого Театра Драмы гости фестиваля пройдут по красной дорожке, а в 19:00 там же состоится торжественная церемония открытия фестиваля и конкурсной программы короткометражного кино. В 21:00 в кинотеатре "Мир" покажут фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля.
Среда, 19 июля
Программа продолжится в Барнауле. Состоятся конкурсные показы игрового и документального кино и встречи с кинематографистами, с 12:00 по 18:00 запланирована деловая программа кинофестиваля, пройдет сразу несколько встреч с писателями, поэтами и артистами. В 13:00 состоится встреча с почетным консулом РФ Ратишем Наиром (Республика Индия), а в 13:30 – выставка из фонда ГМИЛИКА "Шукшин на документальном экране". В 18:30 барнаульцы смогут посетить творческие вечера с Ириной Купченко (Театр драмы) и с Ольгой Прокофьевой (краевая филармония).
Завершится вечер спецпрограммой кинофестиваля "Сделано в Сибири", встречами с авторами фильмов и показом конкурсной программы короткометражного кино.
Четверг, 20 июля
20 июля в Барнауле также будут демонстрировать документальное и игровое кино. В Бийском педуниверситете в этот день в 15:00 пройдет круглый стол с участием Екатерины Шукшиной и Владимира Елистратова, а также состоятся творческие встречи с писателями. В Камне-на-Оби покажут документальное кино, а в селах Алтайское и Смоленское – фильмы конкурсной программы короткометражного кино и спецпрограммы "Сделано в Сибири".
Пятница, 21 июля
В селе Смоленском пройдут литературные чтения с участием писателей, а в Бийске состоятся встречи с писателями.
С 12:00 по 18:00 в Сростках будут идти тематические экскурсии по памятным "шукшинским местам". Там же в 09:30 пройдет фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры". С 14 до 18 часов в Сростках будут работать площадки мастеров росписи по дереву "Печки-Лавочки", в 16:00 откроется межмузейная лаборатория "Единство непохожих" с участием музеев Алтайского края и Иркутской области. В 19:00 на малой родине Василия Макаровича стартует фестиваль народных ремесел "Праздники детства", а в 20:00 состоится фольклорно-развлекательная программа "Сростинская вечерка".
В 16:00 в Бийске пройдет творческий вечер Полины Агуреевой, а в 19:00 – Ирины Купченко. В 19:00 в селе Алтайском выступит артист Борис Галкин.
Суббота, 22 июля
В Барнауле и Бийске в этот день пройдут показы кино и встречи с кинематографистами. Но основные события будут в Сростках. В течение дня гости фестиваля смогут посетить выставку "Василий Шукшин. Штрихи к портрету" на горе Пикет. В 10 часов утра стартуют: региональный фестиваль народного творчества "Правда Шукшина", фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры", начинается работа площадки народного творчества "Мастеровые Сростки" и площадки мастеров росписи по дереву "Печки-Лавочки", выставка-ярмарка мастеров "Чудики" а также Фестиваль пирога. Все это будет длиться до 14-15 часов.
В 11:00 откроется выставка "Они с Катуни" с участием Екатерины Шукшиной, а в 12:00 – выставка "Писатель начинается с детства", которую привезет в Сростки Иркутский краеведческий музей. В 12:00 пройдет творческая встреча с писателями "Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия". А в 16:00 на горе Пикет начнется художественно-публицистическая программа и закрытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Фестиваль завершит концертная программа Николая Емелина, которая стартует в 18:00.
И это далеко не все мероприятия фестиваля. Полную программу посмотреть можно здесь.
Какие фильмы вошли в основной конкурс кинофестиваля?
В этом году на кинофестивале будут показывать полнометражные и короткометражные игровые ленты, а также документальное кино. В основную программу вошло 10 фильмов, которые поборются за главный приз. Это картины:
- "Доктор" Артема Темникова;
- "Огород" Ларисы Садиловой;
- "У самого моря" Александра Зачиняева;
- "Не хороните меня без Ивана" Любови Борисовой;
- "Хоронс" Романа Просвирнина и Дмитрия Аболмасова;
- "Далекие близкие" Ивана Соснина;
- "Дневник поэта" Булата Юсупова;
- "Микулай" Ильшата Рахимбая;
- "Чекаго" Николая Рыбникова;
- "Туман" Наталии Гугуевой.
12:32:21 20-07-2023
Хорошо что в этом году различные фестивали и другие массовые мероприятия развели на разные выходные. Жаль что ссылка на полную программу, размещённая в конце статьи, неверна. При переходе ошибку выдаёт. И так почти на все мероприятия. нужно постараться поискать, чтоб найти не статью о чём-то, а ещё и расписание что и где. Сейчас вот известно, что 29 августа в Акулово большой концерт, а в первые выходные августа спортивно-культурный фестиваль "Кубок Евдокимова" в Верх-Обском будет, где уже в четверг соревнования пройдут. А чтобы сразу найти полный расклад, ну не получается. Полдня по сайтам лазить или через знакомых узнаёшь. Может АМИК попробует стать первой объединяющей площадкой, где расскажут и разжуют подробно.