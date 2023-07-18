Что в программе фестиваля?

Всего в программе более 60 мероприятий.

Вторник, 18 июля

Фестиваль стартует 18 июля в Барнауле. Открытие пройдет в 13:00 у памятника В.М. Шукшину. После этого состоятся конкурсные показы фильмов и творческие встречи с писателем Ниной Орловой-Марграф и поэтом Еленой Лапшиной. В 18:00 у краевого Театра Драмы гости фестиваля пройдут по красной дорожке, а в 19:00 там же состоится торжественная церемония открытия фестиваля и конкурсной программы короткометражного кино. В 21:00 в кинотеатре "Мир" покажут фильм-открытие Шукшинского кинофестиваля.

Среда, 19 июля

Программа продолжится в Барнауле. Состоятся конкурсные показы игрового и документального кино и встречи с кинематографистами, с 12:00 по 18:00 запланирована деловая программа кинофестиваля, пройдет сразу несколько встреч с писателями, поэтами и артистами. В 13:00 состоится встреча с почетным консулом РФ Ратишем Наиром (Республика Индия), а в 13:30 – выставка из фонда ГМИЛИКА "Шукшин на документальном экране". В 18:30 барнаульцы смогут посетить творческие вечера с Ириной Купченко (Театр драмы) и с Ольгой Прокофьевой (краевая филармония).

Завершится вечер спецпрограммой кинофестиваля "Сделано в Сибири", встречами с авторами фильмов и показом конкурсной программы короткометражного кино.

Четверг, 20 июля

20 июля в Барнауле также будут демонстрировать документальное и игровое кино. В Бийском педуниверситете в этот день в 15:00 пройдет круглый стол с участием Екатерины Шукшиной и Владимира Елистратова, а также состоятся творческие встречи с писателями. В Камне-на-Оби покажут документальное кино, а в селах Алтайское и Смоленское – фильмы конкурсной программы короткометражного кино и спецпрограммы "Сделано в Сибири".

Пятница, 21 июля

В селе Смоленском пройдут литературные чтения с участием писателей, а в Бийске состоятся встречи с писателями.

С 12:00 по 18:00 в Сростках будут идти тематические экскурсии по памятным "шукшинским местам". Там же в 09:30 пройдет фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры". С 14 до 18 часов в Сростках будут работать площадки мастеров росписи по дереву "Печки-Лавочки", в 16:00 откроется межмузейная лаборатория "Единство непохожих" с участием музеев Алтайского края и Иркутской области. В 19:00 на малой родине Василия Макаровича стартует фестиваль народных ремесел "Праздники детства", а в 20:00 состоится фольклорно-развлекательная программа "Сростинская вечерка".

В 16:00 в Бийске пройдет творческий вечер Полины Агуреевой, а в 19:00 – Ирины Купченко. В 19:00 в селе Алтайском выступит артист Борис Галкин.

Суббота, 22 июля

В Барнауле и Бийске в этот день пройдут показы кино и встречи с кинематографистами. Но основные события будут в Сростках. В течение дня гости фестиваля смогут посетить выставку "Василий Шукшин. Штрихи к портрету" на горе Пикет. В 10 часов утра стартуют: региональный фестиваль народного творчества "Правда Шукшина", фестиваль сценического воплощения шукшинской прозы "Характеры", начинается работа площадки народного творчества "Мастеровые Сростки" и площадки мастеров росписи по дереву "Печки-Лавочки", выставка-ярмарка мастеров "Чудики" а также Фестиваль пирога. Все это будет длиться до 14-15 часов.

В 11:00 откроется выставка "Они с Катуни" с участием Екатерины Шукшиной, а в 12:00 – выставка "Писатель начинается с детства", которую привезет в Сростки Иркутский краеведческий музей. В 12:00 пройдет творческая встреча с писателями "Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия". А в 16:00 на горе Пикет начнется художественно-публицистическая программа и закрытие XXV Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Фестиваль завершит концертная программа Николая Емелина, которая стартует в 18:00.

И это далеко не все мероприятия фестиваля. Полную программу посмотреть можно здесь.