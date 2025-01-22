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"Он понимает". Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным

По мнению президента США, его российский коллега не уважал Джо Байдена

22 января 2025, 14:20, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress
Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина умным, пишет РИА Новости.

По мнению американского лидера, его российский коллега не уважал бывшего президента Соединенных Штатов демократа Джо Байдена.

"Он не уважал Байдена. Он умный, он понимает, он не уважал Байдена", – заявил Трамп в Белом доме.

Ранее в январе Джо Байден назвал Путина "нехорошим парнем". До этого он также неоднократно позволял себе оскорблять президента РФ.

США Политика

Комментарии 3

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Musik

14:41:37 22-01-2025

трамп хочет согласоваться на третий срок?

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Гость

15:01:53 22-01-2025

Он умный, он понимает, он не уважал Байдена --- может договорятся

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Гость

21:41:13 22-01-2025

"Умный" с "умным" договорятся и придут к консенсусу по вопросу "умной" перекройки границ между государствами на беду всему человечеству...

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