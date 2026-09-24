"Она — хозяйка, мы — обслуживающий персонал": жители Барнаула — о жизни с дикими кошками
Владельцы гибридов азиатской леопардовой кошки и болотной рыси рассказали, как приручили питомцев
24 сентября 2026, 09:15, Анна Кольченко
Хозяева милых домашних котиков сейчас вздрогнут. Пока их любимцы дремлют на подоконниках, другие жители краевой столицы делят быт с самыми настоящими дикими кошками. Так, у Марии Минц дома живет азиатская леопардовая кошка Фрида, в которой 75% дикой крови. Ночью она "разносит квартиру" и требует перепелку. А у Кристины Власовой — чаузи, гибрид камышового кота. Она съедает по килограмму цыплят в день и очень любит купаться.
Обе хозяйки уверяют: их питомцы — не просто кошки, а образ жизни. Корреспондент amic.ru выяснила, сколько стоит такое соседство, как реагируют окружающие и насколько это безопасно.
"13 лет о ней мечтала"
Жительница Барнаула Мария Минц шла к своей мечте 13 лет. Все это время она изучала дикие породы кошек: сервалов, оцелотов, каракетов, чаузи и азиатских леопардовых кошек. Читала форумы, общалась с заводчиками, анализировала чужие ошибки.
"Дикие кошки всегда привлекали меня своей невероятной внешностью и потрясающим умом. Я узнала о них практически все, — рассказывает Мария. — Многие пытались сделать из диких кошек домашних питомцев, но далеко не у всех это получилось. К сожалению, многие позже об этом пожалели".
Но Марию чужой негативный опыт не остановил. Полгода назад в ее жизни появилась Фрида — гибрид азиатской леопардовой кошки (АЛК).
"Я долго выбирала и нашла идеальный вариант в Краснодарском крае. Максимально грациозная и красивая, неотличимая от дикаря, но при этом умная и социализированная, — рассказывает Мария. — Обычно в гибридах всего 50% дикой крови, они больше похожи на бенгала и теряют ту остроту ума, которая важна для их породы. 75% дикой крови ощущаются сразу! И рыжий окрас Фриды — огромная удача и редкость. Обычно у таких гибридов встречается серый цвет. Когда среди помета появляются рыжие котята — это, как правило, только самцы. А такие кошки, как Фрида, появляются примерно раз в 20 лет. Поэтому она эксклюзивна во всех смыслах".
Фрида дома
Фрида попала в дом Марии, когда ей было всего две недели. Это не случайность, а принципиальный момент. По словам хозяйки АЛК, чем раньше котенок попадет к человеку, тем быстрее привыкнет и будет считать его своим.
"Как только Фриду отлучили от материнского молока, я стала первой, кто начал кормить ее. Сразу давала сырое мясо. И она восприняла меня как свою новую семью, хозяйку и маму. Хотя впоследствии своим главным хозяином выбрала моего маленького сына", — делится Мария.
Для проживания дикой кошки требуется много места. Но поскольку Фрида была взята совсем маленькой, Мария говорит, что она смогла привыкнуть к условиям жизни в квартире и адаптироваться к новой семье.
Меню леопарда
Обычная мурлыка рада и сухому корму, а вот азиатская леопардовая кошка признает только мясо. Основной рацион — перепелка, немного кролика и утки, отборная говядина и различные субпродукты.
"Питание, богатое мышечной тканью, обеспечивает быстрый рост и развитие. Поэтому уже в полтора месяца Фрида могла прыгать на высоту до трех метров. И в целом она растет большой и крепкой, как настоящий леопард", — рассказывает хозяйка АЛК.
При этом сама Мария — вегетарианка. И каждый прием пищи Фриды для нее — "маленькая драма".
"Попробуйте расчесать леопарда"
Уход за такой кошкой — отдельный вид экстрима.
"Попробуйте расчесать леопарда или подстричь ему когти! — смеется Мария. — Фрида не терпит нарушения личных границ, хотя жизнь в семье диктует свои правила. Несмотря на короткую шерсть, она все равно линяет, поэтому ее нужно вычесывать. Шерстка очень шелковистая, удержать животное в руках практически невозможно, особенно когда оно в стрессе: кричит, шипит и плюется".
Кстати, привычного кошачьего "мяу" от АЛК не услышишь. Мария рассказывает, что вместо мяуканья Фрида чирикает и издает другие звуки, похожие на стрекот.
Есть у Фриды и любимое занятие — купание.
"Все азиатские леопарды обожают воду, для них это стихия, поэтому мы иногда специально набираем ванну, чтобы побаловать ее", — делится Мария.
"Ночной кошмар"
Самая большая проблема, по словам хозяйки АЛК, — это ночной образ жизни питомца. Как и многие кошки, днем их дикие сородичи расслаблены и в основном спят, зато ночью начинают громко бодрствовать.
"Ночью Фрида в буквальном смысле разносит квартиру: прыгает на три метра, висит на люстре, приносит в кровать все свои игрушки и требует, чтобы с ней играли. Ей нужно огромное количество внимания, она обожает прыгать и играть", — делится Мария.
При этом внимание и ласку от Фриды нужно заслужить. Чтобы показать любовь, она просто моргает. Иногда издали, в сильном порыве, подходит и позволяет себя погладить, но такая нежность — большая редкость и только для членов семьи.
Личные границы эта кошка отстаивает строго: взрослых может и укусить, если не хочет, чтобы ее трогали. А вот с детьми — совсем иначе.
"Однажды мой сын Марк загнал ее в угол и насильно целовал и обнимал. Фрида шипела и пыталась убежать, но не тронула ребенка, — говорит хозяйка. — Она четко различает взрослых и детей и никогда не укусит ребенка. Кстати, хозяином себе она выбрала именно Марка".
Гостей Фрида не любит. Никогда не выйдет к ним, заберется в самую дальнюю точку и будет наблюдать.
"Эта порода привыкла к восхищению, и в ее понимании она королева, а все люди лишь могут стоять и умиляться", — объясняет Мария.
"Хватаются за сердце и падают на колени"
Королеву, впрочем, тоже приходится держать на поводке. По словам Марии, это не ради забавы, а чтобы хоть как-то дисциплинировать питомца. А прогулка с Фридой, признается хозяйка, вызывает у людей живую реакцию:
"Любители кошек сразу теряют равновесие: хватаются за сердце, падают на колени, забывают слова. Для многих она — вершина кошачьей красоты, дикая и одновременно невероятно грациозная. На прогулках в загородном доме мы держимся подальше от чужих глаз: как только Фрида выходит, сразу собирается толпа, поэтому я прячу ее и стараюсь как можно скорее унести в безлюдное место".
За полгода Фрида стала настоящей звездой Барнаула: победы на выставках, репортажи у блогеров, почти еженедельные фотосессии для рекламы.
"Можно сказать, что на перепелку она начала зарабатывать сама", — улыбается хозяйка.
В будущем Мария надеется, что у Фриды появятся дети — маленькие леопардики, которые унаследуют ее редкий окрас и королевский характер.
"Я — их мама"
Жительница Барнаула Кристина Власова на роль четвероногого друга выбрала чаузи F1 — гибрид камышового кота (она же болотная рысь) и домашней кошки. В этом питомце 85% крови дикого сородича.
О породе Кристина узнала в интернете. Говорит, что увидела фото и влюбилась.
"Я очень люблю таких необычных, экзотических животных, — рассказывает Кристина. — Взяла уже взрослую кошку в питомнике с документами и доставкой".
Потом Ханна начала давать потомство. Сейчас у Кристины дома живут две девочки и два мальчика чаузи F2, в них 42,5% дикой крови.
Кристина признается, что она — принципиальный противник содержания чаузи в вольере. И у нее есть личный опыт, который это подтверждает.
"Я за то, чтобы животное жило с человеком именно в квартире. Потому что так они становятся более контактными и социализированными. Нельзя забывать, что в них наполовину дикая кровь. И если чаузи будет жить отдельно где-то в вольере, то в большей мере дикость и будет проявлять, — считает девушка. — Моя первая чаузи — вольерная. Поэтому у нас с ней нет такого контакта, как с ее котятами. Котят я намеренно забираю в возрасте двух-трех недель и докармливаю сама. Я становлюсь для них мамой, они за мной ходят, не слезают у меня с рук. Я за такое — человечное — содержание! Чтобы потом и новым хозяевам с ними проще было".
И результат, по ее словам, говорит сам за себя:
"Когда вырастают, они ведут себя как обычные кошки, даже несмотря на свой рост. Знают, где лоток и когтеточки, ничего не громят и не ломают".
Любят цыплят и воду
С питанием у чаузи все непросто. Из-за большой доли дикой крови они не переваривают злаковые, поэтому обычный корм им не подходит.
"Корм должен быть беззерновым, для кошек с чувствительным пищеварением, — объясняет Кристина. — Но моя Ханна вообще не ест корм. Мало того, она и курицу не всю ест. Поэтому я ей привожу цыплят, заказываю из Екатеринбурга. У меня для этого отдельный холодильник. Суточных цыплят она очень любит. В день спокойно съедает по килограмму. Котята же едят сухой корм и курицу. И только сырое мясо".
Помимо мяса, у чаузи есть и другая любовь — вода. В отличие от большинства домашних кошек, они ее совершенно не боятся.
"Как-то мыла я посуду, и один котенок постоянно ко мне лез, аж за губку хватался. Думаю: окачу его немножко водой, и он от меня отстанет. Нет! Я его прям поливаю — ему вообще все равно. Он стоит, уже мокрый весь, как утка, трясется, и нормально ему, — вспоминает Кристина. — Да, чаузи спокойно к воде относятся, они даже сами к ней лезут".
Никакой агрессии
Все чаузи в доме Кристины с разными характерами, хотя родные братья и сестры.
"Дикая кровь дает им активность, они бегают больше, чем обычные котята, — рассказывает она. — Что-то из рук упало, та же резиночка для волос — молниеносно это украдено. Они хватают в зубы и убегают. Такая у них быстрая реакция. Но что касается именно характера, тут все по-разному. Одна — прям девочка-девочка: когда играет, коготки прячет, только куда-нибудь сажусь, она сразу приходит, мурчит и тут же засыпает. А другая девчонка — наоборот: схватит тебя, бегает как сумасшедшая. И с мальчиками то же самое: одного можно всяко трепать, второй — сильно активный, в руки так не дается".
При этом агрессии от своих питомцев Кристина не видела ни разу.
"С агрессией я никогда не сталкивалась. Ханна хоть и не ручная, но это проявляется тем, что она боится человека, — рассказывает Кристина. — На улицу чаузи не ходят. Если незнакомые люди появляются в доме, то Ханны вообще не видно и не слышно. Потом, потихонечку, ей становится интересно, она подкрадывается, выглядывает из-за угла. Осторожно подходит, смотрит, может понюхать. Если обратят внимание — тут же убежит. И так по кругу. Мы живем с ней уже три года, и у нее до сих пор нет доверия к человеку. Гладить ее нельзя. А котята благодаря моему воспитанию полностью ориентированы на людей".
С другими животными чаузи уживаются спокойно. По словам Кристины, иногда Ханна даже может поиграть с собакой, которая тоже живет у них в доме. Между тем хозяйка готовится к пополнению: на этот раз она хочет кота и пока еще в поисках нового питомца.
Совет будущим владельцам гибридов
Две разные истории — и один общий вывод. Дикая кошка в доме — это образ жизни. Она перестает быть просто питомцем, диктует распорядок дня, рацион и правила поведения. И обе хозяйки, несмотря на весь восторг, честно предупреждают, что к этому нужно быть готовым заранее.
Тем, кто тоже задумался о чаузи, Кристина советует обращать внимание на условия содержания котят в питомнике и обязательно просить видео, где их берут на руки.
"Главное, чтобы не было вольерного содержания, чтобы котята были ориентированы на человека. Дикого котенка исправить почти невозможно. Я сама не смогла сделать свою кошку ручной", — говорит Кристина Власова.
Хозяйка королевы Фриды предупреждает: азиатская леопардовая кошка сразу даст понять, кто в доме главный.
"Как только такая кошка появится в доме, она станет хозяйкой, а вы — обслуживающим персоналом, — говорит Мария. — Порода сложная, требовательная к вниманию, но настолько красивая, что ей многое прощается".
Комментарий эксперта
Барнаульский фелинолог, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко считает, что ни чаузи, ни азиатская леопардовая кошка не подходят для жизни в обычной городской квартире. И дело здесь не в красоте, а в биологии.
"Домашняя кошка (Felis catus) — это вид социальный. Именно поэтому кошка благополучно может жить с нами, с другим биологическим видом, и считать нас членами своей стаи. Когда мы говорим о других представителях семейства кошачьих, там не все так просто", — говорит Татьяна Викторовна.
Фелинолог приводит пример академика Беляева — советского генетика, который в Новосибирске больше полувека занимался экспериментом по одомашниванию диких лис. Он взял черно-бурых лисиц и стал отбирать для размножения только тех, кто меньше всего боялся человека и вел себя дружелюбно. Через несколько поколений отбора получились лисы, которые сами шли к людям, виляли хвостом и вели себя почти как собаки. То есть Беляев на практике показал: чтобы дикое животное стало по-настоящему домашним, нужны десятилетия селекции и много поколений. И дело не только в поведении — у тех лис менялись даже внешность, гормональный фон, длина кишечника. Это очень долгий и сложный процесс.
"Так вот, с кошками все то же самое. Получить красивую картинку — это одно, а хочется, чтобы животное еще и вело себя как домашнее. Они не агрессивны, терпимы, у них инфантильные черты поведения. Поэтому о гибридах первого поколения мы не можем говорить, что это вот такие прям домашние квартирные кошки", — считает спикер.
О чаузи
"Чаузи — это камышовые коты, одиночные животные, хищники. У них могут образовываться пары, естественно, в период размножения. Но постоянное нахождение в одной группе, вот эта социальная терпимость, у них не наблюдается. Они не живут социальными группами, как львы или как бродячие домашние кошки. У них может быть семейная группа — мать и ее котята. На период выращивания потомства кот может оставаться, но затем он уходит на свою территорию. Поэтому насколько они социальные — это большой вопрос. И я очень сильно сомневаюсь, что гибриды F1 высоко социализированы именно в плане терпимости к другим биологическим видам, как к нам с вами".
О гибридах азиатской леопардовой кошки
"Азиатская леопардовая кошка — это дикое животное, не адаптированное для жизни в квартире. Да, это могут быть уже несколько поколений, но это не одомашненный вид. Здесь нужны полноценные уличные вольеры. Вся ее анатомия и физиология заточены на то, чтобы нахаживать километры, как это делают дикие родственники. Она будет охотиться на все, что движется, и у нее высокий уровень агрессии. Ради экзотики держать можно хоть кого, но поведенчески я бы такое животное не стала заводить дома", — подытожила Татьяна Антоненко.
09:43:20 24-09-2026
мы (люди) их потеряли - теперь они кошатницы и кошки схавали ихний моск!
09:55:07 24-09-2026
Мусик (09:43:20 24-09-2026) мы (люди) их потеряли - теперь они кошатницы и кошки схавали... Но не весь мозк.Остались и человеческие повадки )
10:02:47 24-09-2026
Гость (09:55:07 24-09-2026) Но не весь мозк.Остались и человеческие повадки )... только первичные рефлексы.
управление перехвачено...
10:13:00 24-09-2026
Мусик (09:43:20 24-09-2026) мы (люди) их потеряли - теперь они кошатницы и кошки схавали... Там вполне конкретный механизм - заражение токсоплазмой, которая влияет на психику.
10:08:54 24-09-2026
Дикие, не дикие, кошки все такие - любят только себя, в отличие от собак.
10:44:14 24-09-2026
Гость (10:08:54 24-09-2026) Дикие, не дикие, кошки все такие - любят только себя, в отли... Нет, это было бы слишком просто. В отличие от собак они любят человека, рядом с которым живут, совершенно искренне и не потому, что он-вожак, а просто так. У меня 4 котаны, знаю, что пишу... Только одна меня любит и ждёт, и встречает... Остальным только корм, вода, лоток и лежанка.
10:37:00 24-09-2026
у богатых свои причуды. Не все люди едат перепелок, уток, духовую говядину. Если средства позволют - почему бы и нет. Леопардовая кошка конечно очень красивая. Но купить такую и содержать... Есть собачники - есть кошатники. И вторых вполне устраивает что кошки любят ( на 99% ) себя и наверно 1% хозяина.
14:43:34 24-09-2026
Юрий (10:37:00 24-09-2026) у богатых свои причуды. Не все люди едат перепелок, уток, ду... Ну да, свои причуды - с когтищами на сидушку в панамеру
10:52:35 24-09-2026
Это просто бизнес.
13:46:23 24-09-2026
Стопудово кусается, не верю, что ребенок ее тискал, а она его не тронула. Я своего бобтейла ваще боялапсь. Мимо проходила бочком, чтобы за ногу не тяпнул, кусался до полугода просто так, все ноги были искусаны. Сейчас это здоровенный 11 килограммовый лось, которого надо кормить, вычесывать, и вообще прислуживать по полной программе. У котов нет хозяев, но есть слуги.
14:16:43 24-09-2026
даже не слуги - рабы )))
14:22:53 24-09-2026
В детстве, конечно, интересно пообщаться с животными. Но чтобы взрослому тащить в квартиру зверей, и особенно диких... заняться нечем что ли?
15:49:59 24-09-2026
Любая кошка хозяин. Стесняешься ее потревожить, если она на тебе уснула. И дико извиняешься, если приходится ее потревожить, но это в самом крайнем случае
08:42:01 05-10-2026
животные красивые, но! есть что- то ненормальное в содержании подобных зверей дома, ещё и с маленькими детьми. я люблю животных и местные живодеры называют меня зоошизой, но даже при таком раскладе я не понимаю контента в нельзяграме, ради которого всё и затевалось. и даже не пытайтесь переубедить меня в обратном, что движет этими дамами только любовь к красоте и грации кошачьих. это- жизнь на продажу и яркий пример "я не такая, как все (судя по фото, именно такая) и могу себе позволить". неприятные и неинтересные для меня персонажи. просто статья о животных была бы намного интересней.