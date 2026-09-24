"Она — хозяйка, мы — обслуживающий персонал": жители Барнаула — о жизни с дикими кошками

Владельцы гибридов азиатской леопардовой кошки и болотной рыси рассказали, как приручили питомцев

24 сентября 2026, 09:15, Анна Кольченко

У гибрида азиатской леопардовой кошки Фриды 75% дикой крови / Фото Марии Минц

Хозяева милых домашних котиков сейчас вздрогнут. Пока их любимцы дремлют на подоконниках, другие жители краевой столицы делят быт с самыми настоящими дикими кошками. Так, у Марии Минц дома живет азиатская леопардовая кошка Фрида, в которой 75% дикой крови. Ночью она "разносит квартиру" и требует перепелку. А у Кристины Власовой — чаузи, гибрид камышового кота. Она съедает по килограмму цыплят в день и очень любит купаться.

Обе хозяйки уверяют: их питомцы — не просто кошки, а образ жизни. Корреспондент amic.ru выяснила, сколько стоит такое соседство, как реагируют окружающие и насколько это безопасно.

"13 лет о ней мечтала"

Жительница Барнаула Мария Минц шла к своей мечте 13 лет. Все это время она изучала дикие породы кошек: сервалов, оцелотов, каракетов, чаузи и азиатских леопардовых кошек. Читала форумы, общалась с заводчиками, анализировала чужие ошибки.

"Дикие кошки всегда привлекали меня своей невероятной внешностью и потрясающим умом. Я узнала о них практически все, — рассказывает Мария. — Многие пытались сделать из диких кошек домашних питомцев, но далеко не у всех это получилось. К сожалению, многие позже об этом пожалели".

Но Марию чужой негативный опыт не остановил. Полгода назад в ее жизни появилась Фрида — гибрид азиатской леопардовой кошки (АЛК).

Фото Марии Минц

"Я долго выбирала и нашла идеальный вариант в Краснодарском крае. Максимально грациозная и красивая, неотличимая от дикаря, но при этом умная и социализированная, — рассказывает Мария. — Обычно в гибридах всего 50% дикой крови, они больше похожи на бенгала и теряют ту остроту ума, которая важна для их породы. 75% дикой крови ощущаются сразу! И рыжий окрас Фриды — огромная удача и редкость. Обычно у таких гибридов встречается серый цвет. Когда среди помета появляются рыжие котята — это, как правило, только самцы. А такие кошки, как Фрида, появляются примерно раз в 20 лет. Поэтому она эксклюзивна во всех смыслах".

Фрида дома

Фрида попала в дом Марии, когда ей было всего две недели. Это не случайность, а принципиальный момент. По словам хозяйки АЛК, чем раньше котенок попадет к человеку, тем быстрее привыкнет и будет считать его своим.

"Как только Фриду отлучили от материнского молока, я стала первой, кто начал кормить ее. Сразу давала сырое мясо. И она восприняла меня как свою новую семью, хозяйку и маму. Хотя впоследствии своим главным хозяином выбрала моего маленького сына", — делится Мария.

Фото Марии Минц Для проживания дикой кошки требуется много места. Но поскольку Фрида была взята совсем маленькой, Мария говорит, что она смогла привыкнуть к условиям жизни в квартире и адаптироваться к новой семье.

Меню леопарда

Обычная мурлыка рада и сухому корму, а вот азиатская леопардовая кошка признает только мясо. Основной рацион — перепелка, немного кролика и утки, отборная говядина и различные субпродукты.

"Питание, богатое мышечной тканью, обеспечивает быстрый рост и развитие. Поэтому уже в полтора месяца Фрида могла прыгать на высоту до трех метров. И в целом она растет большой и крепкой, как настоящий леопард", — рассказывает хозяйка АЛК.

При этом сама Мария — вегетарианка. И каждый прием пищи Фриды для нее — "маленькая драма".

Фото Марии Минц

"Попробуйте расчесать леопарда"

Уход за такой кошкой — отдельный вид экстрима.

"Попробуйте расчесать леопарда или подстричь ему когти! — смеется Мария. — Фрида не терпит нарушения личных границ, хотя жизнь в семье диктует свои правила. Несмотря на короткую шерсть, она все равно линяет, поэтому ее нужно вычесывать. Шерстка очень шелковистая, удержать животное в руках практически невозможно, особенно когда оно в стрессе: кричит, шипит и плюется".

Кстати, привычного кошачьего "мяу" от АЛК не услышишь. Мария рассказывает, что вместо мяуканья Фрида чирикает и издает другие звуки, похожие на стрекот.

Фото Марии Минц

Есть у Фриды и любимое занятие — купание.

"Все азиатские леопарды обожают воду, для них это стихия, поэтому мы иногда специально набираем ванну, чтобы побаловать ее", — делится Мария.

"Ночной кошмар"

Самая большая проблема, по словам хозяйки АЛК, — это ночной образ жизни питомца. Как и многие кошки, днем их дикие сородичи расслаблены и в основном спят, зато ночью начинают громко бодрствовать.

"Ночью Фрида в буквальном смысле разносит квартиру: прыгает на три метра, висит на люстре, приносит в кровать все свои игрушки и требует, чтобы с ней играли. Ей нужно огромное количество внимания, она обожает прыгать и играть", — делится Мария.

При этом внимание и ласку от Фриды нужно заслужить. Чтобы показать любовь, она просто моргает. Иногда издали, в сильном порыве, подходит и позволяет себя погладить, но такая нежность — большая редкость и только для членов семьи.

Личные границы эта кошка отстаивает строго: взрослых может и укусить, если не хочет, чтобы ее трогали. А вот с детьми — совсем иначе.

"Однажды мой сын Марк загнал ее в угол и насильно целовал и обнимал. Фрида шипела и пыталась убежать, но не тронула ребенка, — говорит хозяйка. — Она четко различает взрослых и детей и никогда не укусит ребенка. Кстати, хозяином себе она выбрала именно Марка".

Гостей Фрида не любит. Никогда не выйдет к ним, заберется в самую дальнюю точку и будет наблюдать.

Фото Марии Минц

"Эта порода привыкла к восхищению, и в ее понимании она королева, а все люди лишь могут стоять и умиляться", — объясняет Мария.

"Хватаются за сердце и падают на колени"

Королеву, впрочем, тоже приходится держать на поводке. По словам Марии, это не ради забавы, а чтобы хоть как-то дисциплинировать питомца. А прогулка с Фридой, признается хозяйка, вызывает у людей живую реакцию:

"Любители кошек сразу теряют равновесие: хватаются за сердце, падают на колени, забывают слова. Для многих она — вершина кошачьей красоты, дикая и одновременно невероятно грациозная. На прогулках в загородном доме мы держимся подальше от чужих глаз: как только Фрида выходит, сразу собирается толпа, поэтому я прячу ее и стараюсь как можно скорее унести в безлюдное место".

За полгода Фрида стала настоящей звездой Барнаула: победы на выставках, репортажи у блогеров, почти еженедельные фотосессии для рекламы.

"Можно сказать, что на перепелку она начала зарабатывать сама", — улыбается хозяйка.

Фото Марии Минц

В будущем Мария надеется, что у Фриды появятся дети — маленькие леопардики, которые унаследуют ее редкий окрас и королевский характер.

"Я — их мама"

Жительница Барнаула Кристина Власова на роль четвероногого друга выбрала чаузи F1 — гибрид камышового кота (она же болотная рысь) и домашней кошки. В этом питомце 85% крови дикого сородича.

Фото Кристины Власовой

О породе Кристина узнала в интернете. Говорит, что увидела фото и влюбилась.

"Я очень люблю таких необычных, экзотических животных, — рассказывает Кристина. — Взяла уже взрослую кошку в питомнике с документами и доставкой".

Потом Ханна начала давать потомство. Сейчас у Кристины дома живут две девочки и два мальчика чаузи F2, в них 42,5% дикой крови.

Кристина признается, что она — принципиальный противник содержания чаузи в вольере. И у нее есть личный опыт, который это подтверждает.

"Я за то, чтобы животное жило с человеком именно в квартире. Потому что так они становятся более контактными и социализированными. Нельзя забывать, что в них наполовину дикая кровь. И если чаузи будет жить отдельно где-то в вольере, то в большей мере дикость и будет проявлять, — считает девушка. — Моя первая чаузи — вольерная. Поэтому у нас с ней нет такого контакта, как с ее котятами. Котят я намеренно забираю в возрасте двух-трех недель и докармливаю сама. Я становлюсь для них мамой, они за мной ходят, не слезают у меня с рук. Я за такое — человечное — содержание! Чтобы потом и новым хозяевам с ними проще было".

И результат, по ее словам, говорит сам за себя:

"Когда вырастают, они ведут себя как обычные кошки, даже несмотря на свой рост. Знают, где лоток и когтеточки, ничего не громят и не ломают".

Любят цыплят и воду

С питанием у чаузи все непросто. Из-за большой доли дикой крови они не переваривают злаковые, поэтому обычный корм им не подходит.

"Корм должен быть беззерновым, для кошек с чувствительным пищеварением, — объясняет Кристина. — Но моя Ханна вообще не ест корм. Мало того, она и курицу не всю ест. Поэтому я ей привожу цыплят, заказываю из Екатеринбурга. У меня для этого отдельный холодильник. Суточных цыплят она очень любит. В день спокойно съедает по килограмму. Котята же едят сухой корм и курицу. И только сырое мясо".

Фото Кристины Власовой

Помимо мяса, у чаузи есть и другая любовь — вода. В отличие от большинства домашних кошек, они ее совершенно не боятся.

"Как-то мыла я посуду, и один котенок постоянно ко мне лез, аж за губку хватался. Думаю: окачу его немножко водой, и он от меня отстанет. Нет! Я его прям поливаю — ему вообще все равно. Он стоит, уже мокрый весь, как утка, трясется, и нормально ему, — вспоминает Кристина. — Да, чаузи спокойно к воде относятся, они даже сами к ней лезут".

Никакой агрессии

Все чаузи в доме Кристины с разными характерами, хотя родные братья и сестры.

"Дикая кровь дает им активность, они бегают больше, чем обычные котята, — рассказывает она. — Что-то из рук упало, та же резиночка для волос — молниеносно это украдено. Они хватают в зубы и убегают. Такая у них быстрая реакция. Но что касается именно характера, тут все по-разному. Одна — прям девочка-девочка: когда играет, коготки прячет, только куда-нибудь сажусь, она сразу приходит, мурчит и тут же засыпает. А другая девчонка — наоборот: схватит тебя, бегает как сумасшедшая. И с мальчиками то же самое: одного можно всяко трепать, второй — сильно активный, в руки так не дается".

При этом агрессии от своих питомцев Кристина не видела ни разу.

"С агрессией я никогда не сталкивалась. Ханна хоть и не ручная, но это проявляется тем, что она боится человека, — рассказывает Кристина. — На улицу чаузи не ходят. Если незнакомые люди появляются в доме, то Ханны вообще не видно и не слышно. Потом, потихонечку, ей становится интересно, она подкрадывается, выглядывает из-за угла. Осторожно подходит, смотрит, может понюхать. Если обратят внимание — тут же убежит. И так по кругу. Мы живем с ней уже три года, и у нее до сих пор нет доверия к человеку. Гладить ее нельзя. А котята благодаря моему воспитанию полностью ориентированы на людей".

С другими животными чаузи уживаются спокойно. По словам Кристины, иногда Ханна даже может поиграть с собакой, которая тоже живет у них в доме. Между тем хозяйка готовится к пополнению: на этот раз она хочет кота и пока еще в поисках нового питомца.

Совет будущим владельцам гибридов

Две разные истории — и один общий вывод. Дикая кошка в доме — это образ жизни. Она перестает быть просто питомцем, диктует распорядок дня, рацион и правила поведения. И обе хозяйки, несмотря на весь восторг, честно предупреждают, что к этому нужно быть готовым заранее.

Фото Кристины Власовой

Тем, кто тоже задумался о чаузи, Кристина советует обращать внимание на условия содержания котят в питомнике и обязательно просить видео, где их берут на руки.

"Главное, чтобы не было вольерного содержания, чтобы котята были ориентированы на человека. Дикого котенка исправить почти невозможно. Я сама не смогла сделать свою кошку ручной", — говорит Кристина Власова.

Хозяйка королевы Фриды предупреждает: азиатская леопардовая кошка сразу даст понять, кто в доме главный.

"Как только такая кошка появится в доме, она станет хозяйкой, а вы — обслуживающим персоналом, — говорит Мария. — Порода сложная, требовательная к вниманию, но настолько красивая, что ей многое прощается".

Комментарий эксперта

Барнаульский фелинолог, кандидат биологических наук Татьяна Антоненко считает, что ни чаузи, ни азиатская леопардовая кошка не подходят для жизни в обычной городской квартире. И дело здесь не в красоте, а в биологии.

"Домашняя кошка (Felis catus) — это вид социальный. Именно поэтому кошка благополучно может жить с нами, с другим биологическим видом, и считать нас членами своей стаи. Когда мы говорим о других представителях семейства кошачьих, там не все так просто", — говорит Татьяна Викторовна.

Фелинолог приводит пример академика Беляева — советского генетика, который в Новосибирске больше полувека занимался экспериментом по одомашниванию диких лис. Он взял черно-бурых лисиц и стал отбирать для размножения только тех, кто меньше всего боялся человека и вел себя дружелюбно. Через несколько поколений отбора получились лисы, которые сами шли к людям, виляли хвостом и вели себя почти как собаки. То есть Беляев на практике показал: чтобы дикое животное стало по-настоящему домашним, нужны десятилетия селекции и много поколений. И дело не только в поведении — у тех лис менялись даже внешность, гормональный фон, длина кишечника. Это очень долгий и сложный процесс.

"Так вот, с кошками все то же самое. Получить красивую картинку — это одно, а хочется, чтобы животное еще и вело себя как домашнее. Они не агрессивны, терпимы, у них инфантильные черты поведения. Поэтому о гибридах первого поколения мы не можем говорить, что это вот такие прям домашние квартирные кошки", — считает спикер.

О чаузи

"Чаузи — это камышовые коты, одиночные животные, хищники. У них могут образовываться пары, естественно, в период размножения. Но постоянное нахождение в одной группе, вот эта социальная терпимость, у них не наблюдается. Они не живут социальными группами, как львы или как бродячие домашние кошки. У них может быть семейная группа — мать и ее котята. На период выращивания потомства кот может оставаться, но затем он уходит на свою территорию. Поэтому насколько они социальные — это большой вопрос. И я очень сильно сомневаюсь, что гибриды F1 высоко социализированы именно в плане терпимости к другим биологическим видам, как к нам с вами".

О гибридах азиатской леопардовой кошки

Фото Марии Минц "Азиатская леопардовая кошка — это дикое животное, не адаптированное для жизни в квартире. Да, это могут быть уже несколько поколений, но это не одомашненный вид. Здесь нужны полноценные уличные вольеры. Вся ее анатомия и физиология заточены на то, чтобы нахаживать километры, как это делают дикие родственники. Она будет охотиться на все, что движется, и у нее высокий уровень агрессии. Ради экзотики держать можно хоть кого, но поведенчески я бы такое животное не стала заводить дома", — подытожила Татьяна Антоненко.