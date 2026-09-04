"Меня кусали все": барнаулец рассказал, как уживается со змеями и ядовитыми пауками

В домашней коллекции Александра Филатова — более 100 видов экзотических животных

04 сентября 2026, 06:15, Анна Кольченко

Александр Филатов с королевским питоном по кличке Люкс / Фото: Анна Кольченко

Кошек и собак барнаульцам становится мало. Жители краевой столицы все чаще заводят экзотических животных. Владельцы необычных питомцев говорят, что они проще в уходе, чем собаки, не требуют выгула, а наблюдать за ними — сплошное удовольствие. Спрос рождает предложение: так, на "Авито" барнаульцам предлагают купить живородящего геккона за 130 тысяч рублей, королевскую змею — за 90 тысяч, а еще белку-летягу, суриката или соболя.

Но даже на фоне этого животного разнообразия Александру Филатову нет равных в Барнауле, да и во всем Алтайском крае. Ведь у него дома живет более 100 видов экзотических животных — от парагвайской анаконды до американского таракана. Корреспондент amic.ru Анна Кольченко побывала в гостях у Александра и узнала, можно ли приручить змею и пережить укус паука-птицееда, а еще выяснила, почему крыса страшнее питона и как управлять целым зоотеррариумом.

Все начиналось с лягушек

Александру 23 года, свой зоотеррариум он построил сам — не без помощи родителей, конечно. Любовь к экзотике у него началась в 12 лет.

"Я всегда таскал лягушек с улицы. Естественно, эти лягушки умирали. Отец решил, что раз уж я тащу, значит, надо купить кого-то, чтобы не таскал. Ну и завели аквариум с черепашками", — вспоминает собеседник.

Фото: Анна Кольченко Потом Александр самостоятельно накопил на мадагаскарских тараканов.

"Что может ребенок в 12 лет сам купить, чтобы содержать был способен? Тараканы оказались идеальным вариантом. В еде они не привередливы: фрукты со стола, хлебушек — больше ничего им не надо. И мадагаскарские тараканы безопасны, не кусаются", — рассказывает он.

К девятому классу Александр уже твердо знал, что будет биологом. Он поступил в Институт биологии и биотехнологий АлтГУ. Сейчас взял перерыв. По словам парня, тяжело совмещать учебу с таким хозяйством, но он планирует восстановиться на четвертый курс.

Царство террариумов

Знакомство с зоохозяйством Александра Филатова мы начинаем с "рептильного блока" — это царство террариумов. На полках — питоны, полозы, ужи, гекконы. В аквариуме с подогретой водой застыла парагвайская анаконда. Справа — контейнеры: там ферма тараканов. Их шесть видов — сотни особей. Они копошатся, шуршат. Контейнеры с тараканами Александр держит открытыми. По краям намазан вазелин: они по нему скользят, поэтому не сбегают.

"Тараканы создают нужную температуру в помещении, дополнительно дают тепло", — поясняет Александр.

Фото: Анна Кольченко

Все строго разделено. В другой части дома содержатся грызуны: крысы, сирийские и джунгарские хомяки. Отдельно — пауки-птицееды: около 30 штук, 20 разных видов. Александр намеренно не держит змей и грызунов рядом, чтобы снизить стресс у животных.

"Змеи будут сильно беспокоиться, что рядом где-то еда, что запах присутствует, они ведь ориентируются в основном на запах", — говорит собеседник.

Змей в коллекции Александра более 20. Все они неядовитые.

Подхожу к террариуму с тигровым питоном. Он лежит внутри, свернувшись кольцами. Александр открывает крышку, берет змею в руки — она медленно переползает на его запястье, обвивает руку. Шевелится, чешуя шуршит по коже. Хозяин зоотеррариума пальцами нащупывает край отслоившейся кожи питона, поддевает и аккуратно снимает.

Фото: Анна Кольченко

"Тигровые питоны редко линяют целиком, обычно кусками. Частота зависит от возраста: молодые сбрасывают кожу чаще — примерно раз в месяц, взрослые — реже, раз в несколько месяцев, — Александр стряхивает с рук остатки старой кожи и добавляет: — Если вовремя не убрать, у змеи могут начаться проблемы, воспаления на коже".

Питона зовут Люкс. Ему 11 лет. Весит он 10 килограммов. Это самая большая змея в коллекции Александра и самая мирная. Спокойно дается в руки, не шипит и не кусается.

Змеи не признают хозяев

А это притаилась за стеклом парагвайская анаконда. Она лежит в воде, только нос торчит над поверхностью. Как только Александр приближается, змея поднимает голову, вытягивается в его сторону, словно приветствует.

"Она меня узнала по запаху, — поясняет он. — Но это не значит, что я для нее хозяин. Змеи не признают хозяев. Для них этого понятия нет. Я ассоциируюсь с едой, потому что приношу корм, не более. Ни одна змея не дрессируется. Это невозможно. Все, что они умеют, — это не бояться. Для этого змее нужна социализация. Тогда она перестает воспринимать человека как угрозу".

Фото: Анна Кольченко

Но даже социализированные питомцы порой кусаются. Александр признается, что его попробовали на вкус практически все постояльцы зоотеррариума:

"Постоянно меня кусают. Змеи разные, черепахи, ящерицы, пауки. Иногда случайно, иногда чуть ли не специально, когда с рук кормлю. Анаконда неоднократно кидалась на меня, но, кстати, ни разу не укусила — только футболку однажды. Прицельно в ткань зубами зацепилась. Видимо, ей не понравился запах моей футболки".

По словам Александра, чтобы укусов было меньше, важно правильно обращаться с питомцем.

"Ту же змею никогда не пытайтесь удержать насильно. Если змея чувствует себя спокойно, зачем ее сдавливать? Просто подкладывайте руку, по которой она ползет. Если она уползла — подложите снова. Если сделать ей больно — она ответит", — поясняет будущий биолог.

Фото: Анна Кольченко

Кормить змей — отдельная наука. Александр использует замороженных мышей и крыс: он их сам выращивает, забивает и замораживает.

"Кормить змей правильнее заморозкой. В живых часто могут быть паразиты, они могут переходить к змеям, а при заморозке все гибнет. Берем заморозочку, размораживаем, на пинцетик — и туда!" — рассказывает Александр.

Но не все змеи согласны на замороженное питание. Один из питомцев — тот самый питон Люкс — ел только живых мышей. Александру пришлось его переучивать.

Живая пища опасна не только паразитами, но и тем, что сама может напасть.

"Если змею оставить с крысой, а она не хочет есть, знаете, что произойдет? Змею может съесть крыса. Это так устроено природой. Змея не будет убивать, если не голодна. А крыса умная, она нападет и повредит питона", — делится тайнами зоомира коллекционер.

Крысы — кровавая бойня

Захожу в комнату с грызунами. Специфический запах чувствуется сразу: опилки, корм, сами животные. Но клетки почищены, опилки свежие. Внутри — крысы, сирийские и джунгарские хомяки. Александр не скрывает: грызуны — его самая большая проблема. Бывает, они сбегают, поэтому на территории двора стоят капканы.

"Крысы — это кровавая бойня. Они убивают друг друга, откусывают хвосты, лапы, глотки перегрызают. Чуть-чуть чего-то не хватает — они сразу сородича убивают. Если крыса выйдет, она пройдется по хомякам и всех поубивает с удовольствием. Кто убежал — сразу в капкан, — говорит он без жалости. — До свидания! Шариться нечего, заразу разносить".

Фото: Анна Кольченко

Но самое удивительное — Александр астматик.

"У меня страшная аллергия, — говорит он. — Я просто медленно умираю, когда нахожусь в блоке грызунов — задыхаюсь, у меня нехватка кислорода".

Поэтому с содержанием грызунов ему помогает мама, которая живет по соседству.

Пауки — особая любовь

Из всех экзотов пауки живут к Александру ближе всех — он буквально делит с ними комнату. Неудивительно, ведь в АлтГУ он выбрал профессию арахнолога — специалиста по паукам. Стеллажи с пластиковыми контейнерами стоят прямо рядом с рабочим столом парня. В каждом — земля и паук.

Фото: Анна Кольченко "Не существует никаких нормативов по размерам для содержания беспозвоночных, — объясняет он. — Есть только общие требования к безопасности. Остальное — на усмотрение владельца. А так как в природе пауки живут в норах, каждому я создал нору. Маленькую, но нору. Они чувствуют границы, думают, что внутри нее безопасно".

У Александра три десятка пауков. Среди них есть птицееды. Их яд не смертелен, но может вызвать сильную аллергическую реакцию.

"У меня здесь почти все самки. Почему? Они живут до 20 лет, самцы — всего два года. Поэтому и стоят так: самка — от пяти тысяч рублей, самцы — по пятьсот", — рассказывает собеседник.

Фото: Анна Кольченко

Укус паука Александр сравнивает с укусом осы. Говорит, палец опухает — помогает обычная таблетка от аллергии. Но если реакция сильная — рискованно. Поэтому пауки не участвуют в детских шоу. На взрослые перформансы Александр их иногда берет, но всегда предупреждает: животное может укусить.

Деньги — не главное

На вопрос, как он зарабатывает, Александр отвечает прямо:

"Скажу так: на животных нельзя заработать. Если это суперзаработок — это уже живодерство. И ничего хорошего. А у меня — питомник. Денег не хватает. Сильно не хватает".

Да, он дает экзотических животных на фотосессии, выезжает с ними на шоу для детей, продает потомство и кормовую базу. Но, по словам Александра, это копейки по сравнению с тратами на содержание питомцев.

"Фотосессии загнулись давно. Если раз в месяц — это круто. Шоу — раз в четыре-пять дней. На пару часов. Это не заработок. Это смешно", — продолжает собеседник.

Фото: Анна Кольченко Самые стабильные деньги — продажа кормовых грызунов.

"Крысу на корм покупают лучше, чем в добрые руки. Я их сам выращиваю, забиваю, замораживаю. Немножечко с этого денежку имею", — делится Александр.

Пока наш герой самозанятый, но мечтает о полноценном зоопарке. Он изучает законодательство в этой сфере, приводит в соответствие все клетки с животными. Кстати, перевозить свой зоопарк он не планирует: зачем платить аренду, когда дома уже все построено? Александр говорит, что соседи не против такого экзотического соседства:

"Один — автомеханик, другой — электрик, постоянно помогаем друг другу".

Сообщество и миссия

Зоопарк — пока мечты и планы. То, что уже стало реальностью, — это сообщество "Киперы Алтая", которое Александр создал на первом курсе университета. В нем более тысячи подписчиков и живая беседа, где люди обмениваются информацией, советуются, продают и покупают экзотических животных.

"В Барнауле нет зоомагазинов с рептилиями, — говорит он. — Раньше были, но во время пандемии убрали. Сейчас купить можно только с рук — у таких, как я, например".

Фото: Анна Кольченко В конце нашей встречи я спрашиваю главное: "Зачем это все вам?" Александр отвечает не раздумывая:

"Для сохранения биоразнообразия. Большинство видов, которые были спасены в домашних условиях, а потом выпущены в природу — все это благодаря частникам. Зоопарки не могут позволить себе такое разнообразие. А я могу. Ну и мечта с детства. Правда, есть люди, которые поддерживают, и куча тех, с которыми конфликт. Поэтому надо быть суровым. А то загрызут".

Барнаулец Александр Филатов — не только коллекционер. Он создатель собственной экосистемы, которая не просто существует, а дает потомство: в его доме уже рождались ужи, плодятся пауки, грызуны и тараканы. Это значит, что его зоотеррариум не просто живет — он развивается. И, судя по всему, коллекционер не собирается останавливаться.