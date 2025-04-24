Опасный вакуум: Алтайский край столкнулся с дефицитом вакцин для собак

Ревакцинация домашних любимцев под угрозой

24 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Вакцинация собаки / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В Алтайском крае сложился дефицит отечественных вакцин для собак "Мультикан-8". Это многокомпонентный препарат, которым четвероногих раз в год прививают против чумы, аденовирусных и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и других заболеваний. Как стало известно amic.ru, в государственных ветклиниках его уже нет около месяца. Редакция обзвонила с десяток частных ветлечебниц, на остатках вакцина нашлась только в одной из них. Как поясняют в учреждениях, возникли перебои с поставками, и когда препарат будет – неизвестно. Официальный дистрибьютор ветеринарных препаратов "Ярвет" информацию о проблемах с поставками подтвердил: сейчас в наличии на складах вакцины нет.

"Щенкам ставят "Мультикан-6" в два месяца – для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза. Через 21 день необходимо поставить вторую прививку – "Мультикан-8". Она защищает от тех же заболеваний, а также в ней есть компонент от бешенства. Ревакцинацию нужно делать ежегодно, но препарата нет", – пояснил amic.ru ветврач одной из частных клиник Дмитрий.

Собеседник агентства отметил, что до санкций у препарата был зарубежный аналог, но с 1 сентября 2023 года его поставки в Россию невозможны. Производителям ветеринарных лекарств отказали в получении отечественных GMP-сертификатов по своим ключевым препаратам. Без этих документов препараты компаний, включая вакцины для собак от чумы, бешенства и других заболеваний, не смогут поставляться в РФ.

В России выпускают еще одну вакцину – "Астерион", – но и ее сейчас нет в наличии. Такие перебои с поставками могут привести к серьезным проблемам с животными, отметил ветеринар. Взрослые питомцы чаще всего болеют чумкой, без вакцинации в большинстве случаев это заболевание приводит к летальному исходу.