Опасный вакуум: Алтайский край столкнулся с дефицитом вакцин для собак
Ревакцинация домашних любимцев под угрозой
24 апреля 2025, 08:00, ИА Амител
В Алтайском крае сложился дефицит отечественных вакцин для собак "Мультикан-8". Это многокомпонентный препарат, которым четвероногих раз в год прививают против чумы, аденовирусных и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и других заболеваний. Как стало известно amic.ru, в государственных ветклиниках его уже нет около месяца. Редакция обзвонила с десяток частных ветлечебниц, на остатках вакцина нашлась только в одной из них. Как поясняют в учреждениях, возникли перебои с поставками, и когда препарат будет – неизвестно. Официальный дистрибьютор ветеринарных препаратов "Ярвет" информацию о проблемах с поставками подтвердил: сейчас в наличии на складах вакцины нет.
"Щенкам ставят "Мультикан-6" в два месяца – для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза. Через 21 день необходимо поставить вторую прививку – "Мультикан-8". Она защищает от тех же заболеваний, а также в ней есть компонент от бешенства. Ревакцинацию нужно делать ежегодно, но препарата нет", – пояснил amic.ru ветврач одной из частных клиник Дмитрий.
Собеседник агентства отметил, что до санкций у препарата был зарубежный аналог, но с 1 сентября 2023 года его поставки в Россию невозможны. Производителям ветеринарных лекарств отказали в получении отечественных GMP-сертификатов по своим ключевым препаратам. Без этих документов препараты компаний, включая вакцины для собак от чумы, бешенства и других заболеваний, не смогут поставляться в РФ.
В России выпускают еще одну вакцину – "Астерион", – но и ее сейчас нет в наличии. Такие перебои с поставками могут привести к серьезным проблемам с животными, отметил ветеринар. Взрослые питомцы чаще всего болеют чумкой, без вакцинации в большинстве случаев это заболевание приводит к летальному исходу.
09:33:56 24-04-2025
Пусть в Казахстан сьездят и там уколят.
Невакцинированных собак нужно усыплять, так как они представляют опасность для людей.
10:00:22 24-04-2025
4355 (09:33:56 24-04-2025) Пусть в Казахстан сьездят и там уколят.Невакцинированных... Главная опасность для людей - однопланетяне...
10:00:23 24-04-2025
4355 (09:33:56 24-04-2025) Пусть в Казахстан сьездят и там уколят.Невакцинированных... люди представляют большую опасность.
10:26:40 24-04-2025
Жора (10:00:23 24-04-2025) люди представляют большую опасность.... те кто себя с собаками рАвняют
10:17:40 24-04-2025
4355 (09:33:56 24-04-2025) Пусть в Казахстан сьездят и там уколят.Невакцинированных... В Казахстан никто не пустит без этих прививок, на таможне просто развернут
11:42:37 24-04-2025
Гость (10:17:40 24-04-2025) В Казахстан никто не пустит без этих прививок, на таможне просто развернутНам такие непривитые тут тоже не нужны, пусть тогда закапывают своих питомцев на нейтральной полосе.
14:38:39 24-04-2025
что за чушь. в платной 2500 вакцина! 3 комп. чешская
20:38:00 24-04-2025
Мы их душили, душили...