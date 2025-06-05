Опекуна и ее родственника осудили за истязание малолетней внучки в Алтайском крае

Женщина признала вину лишь частично, второй подсудимый и вовсе ее отрицал

05 июня 2025, 15:00, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Жительницу Шелаболихинского района приговорили к тюремному заключению за истязания малолетней внучки и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК России по Алтайскому краю.

Следователи и суд установили, что женщину назначили опекуном внучки и возложили на нее обязанности по воспитанию ребенка. В 2023 и 2024 годах она вместе со своим родственником жестоко обходилась с несовершеннолетней. Действия фигурантов причинили девочке физическую боль и психические страдания. После выявления фактов ребенка изъяли из семьи.

Подсудимая вину в совершении преступлений признала частично, указав, что действительно допускала жестокое обращение с малолетней, но не истязала. Второй подсудимый вину в истязании отрицал, как и физическое насилие над ребенком.

В результате женщину признали виновной по ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и приговорили к трем годам одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима, ее родственник осужден по ст. 117 УК РФ (истязание) на три года и будет отбывать наказание также в колонии общего режима. Кроме того, в пользу несовершеннолетней взыскали компенсацию в размере 200 тысяч рублей.