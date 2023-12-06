Какие дороги отремонтируют на Алтае в 2024 году и сколько денег на них потратят
Власти планируют привести в порядок около 800 километров дорог
06 декабря 2023, 06:15, ИА Амител
Дорожный фонд Алтайского края в 2024 году составит около 17-18 миллиардов рублей, что позволит отремонтировать почти 800 километров дорог. Об этом журналистам сообщил министр транспорта региона Антон Воронов.
"Мы уверенно смотрим в будущий год", – отметил он.
Среди самых крупных объектов дорога Алтайское – Ая. Задача властей – разгрузить Чуйский тракт от туристов. В этом году сделали около 20 километров этой дороги. Также будут приводить в порядок участки в Змеиногорском, Хабарском, Крутихинском районах, Камне-на-Оби и Алейске. Кроме того, будут ремонтировать трассу до Денисовой пещеры, а также дорогу Алтай – Кузбасс.
Важным объектом станет строительство обхода села Целинного, чтобы избавить муниципалитет от транзитного транспорта.
Министр отметил, что в 2024 году завершит работу нацпроект "Безопасные качественные дороги". К этому моменту дорожная региональная сеть будет соответствовать нормативным показателям больше чем на 50%. Однако нацпроект видоизменится, получит новое название, но регион продолжит получать деньги из федерального бюджета и дальше. Они пойдут на ремонт дорог, которые ведут из Алтайского края в соседние регионы Сибири. В общей сложности в 2024 году край получит около миллиарда рублей. Эти деньги распределят между крупными городами для реконструкции и ремонта основных магистралей.
Однако полностью дорожный фонд, по словам Воронова, будет сформирован в начале 2024 года.
09:36:17 06-12-2023
Когда строят обходы населенных пунктов надо запретить строить дома рядом с ними, много случаев видели построили вроде объездную дорогу, а проходит 5-10 лет и всё рядом застроено и опять знаки 60-70 и таблички начала и конца населенного пункта(
10:31:04 06-12-2023
Да уж конечно уверенно он смотрит. Сделали дорогу, а через год можно заново делать.
13:59:55 06-12-2023
Ремонт дорог в алтайском крае включает в себя ремонт в Барнауле. Или нет.
14:28:46 06-12-2023
дорожная региональная сеть будет соответствовать нормативным показателям больше чем на 50%. Список дорог можно города Барнаул а? Как говорят чисто поржать.