Оппозиция в АКЗС снова решила снизить муниципальный фильтр на выборах губернатора

Первую попытку предприняли ещё в январе, но безрезультатно

19 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайские эсеры выйдут на апрельскую сессию АКЗС с инициативой по снижению мунфильтра на выборах губернатора. Ранее аналогичное предложение исходило от коммунистов, но большинство в Заксобрании их не поддержало. Сейчас мунфильтр составляет 7%, или около 500 подписей местных депутатов. Также справороссы предлагают разрешить кандидатам идти на выборы самовыдвиженцами.

В настоящее время для участия в кампании кандидату необходимо представлять политпартию. "На наш взгляд, это резко снижает конкурентность и открытость губернаторских выборов. Кроме того, отсутствие института самовыдвижения препятствует выдвижению единого кандидата от оппозиции, которого могли бы поддержать разные политические силы", – отмечает в своём телеграм-канале руководитель фракции СРЗП в АКЗС Александр Молотов.

Также для повышения политической конкуренции партийцы предлагают снизить "муниципальный фильтр" на выборах губернатора. В начале года КПРФ вносила законопроект, которым предлагала сократить с 7% до 5% общее число подписей муниципальных депутатов и глав, необходимое для выдвижения кандидата в губернаторы. Однако документ в январе не поддержали.

Впрочем, по мнению Молотова, даже его принятие мало что изменило бы для оппозиционных партий. "Главной проблемой является не этот фильтр, а необходимость присутствия в общем числе собранных подписей 10% автографов от депутатов муниципальных районов и городских округов (этого числа нет ни у одной партии, кроме "Единой России", – прим. ред.). Поэтому СРЗП предлагает снизить и этот критерий с 10% до 5% , что вместе с введением института самовыдвижения позволит оппозиции выставить единого кандидата в губернаторы и самостоятельно преодолеть "муниципальный фильтр", – настаивает Молотов.