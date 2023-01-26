Лакмусовая бумажка. Оппозиция не смогла уменьшить мунфильтр на выборах губернатора

Единороссы в Алтайском Заксобрании посчитали, что менять устоявшиеся правила игры не стоит

26 января 2023, 13:29, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Депутаты АКЗС на сессии 26 января большинством голосов отклонили инициативу КПРФ по снижению мунфильтра в Алтайском крае. Коммунисты настаивали, что число подписей муниципальных депутатов, необходимых для выдвижения кандидата на губернаторские выборы, нужно снизить с 7 до 5%. В нынешних условиях никто взять этот барьер, кроме "Единой России", не в состоянии. В таком случае оппозиции придётся договариваться с партией власти. Законопроект КПРФ поддержали эсеры и либерал-демократы, но этого всё равно оказалось мало.

По словам руководителя фракции КПРФ в АКЗС Андрея Кривова, почти во всех регионах с большим числом муниципалитетов установлен минимальный размер муниципального фильтра – 5%. В тех территориях, где муниципалитетов немного, выбирают иной порог – 7% или 10%. Алтайский край, который входит в число субъектов с наиболее разветвлённым административным делением, остановился на 7%, а это более 500 подписей муниципальных депутатов, уточнил Кривов.

Лидер эсеров в Заксобрании Александр Молотов, несмотря на поддержку инициативы КПРФ, назвал законопроект "политической декларацией". Депутат отметил, что параллельно необходимо снижать не только общее число подписей, но и так называемый районный фильтр (в настоящее время он равен 10%), а также вводить институт самовыдвижения. Только при таких условиях оппозиция способна бороться с ЕР на губернаторских выборах.

Вместе с тем справоросс заявил, что голосование за законопроект и станет той самой "лакмусовой бумажкой" для оппозиции. "Только настоящая оппозиция, которая поддержит документ, заявляет о том, что она готова бороться за власть. А те, кто будет пытаться воздержаться или проголосовать против, они лишь изображают из себя оппозицию", – резюмировал Александр Молотов.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семёнов заявил, что либерал-демократы поддержат законопроект коммунистов, однако попросил депутатов Госдумы, представляющих Алтайский край, добиваться отмены мунфильтра для кандидатов от парламентских партий.

Руководитель "Коммунистов России" Сергей Матасов отметил, что его партия будет бороться за полную ликвидацию мунфильтра, но законопроект КПРФ с некоторыми оговорками его фракция готова поддержать. Кроме того, парламентарий рассказал, что не сомневается в преодолении мунфильтра кандидатом-комроссом на предстоящих выборах губернатора Алтайского края.

Независимый депутат Елена Хрусталёва раскритиковала законопроект коммунистов и сделала вывод, что нынешний барьер в 7% можно считать оптимальным. Её поддержал единоросс Александр Траутвейн. По его мнению, кандидат в губернаторы должен погрузиться, прежде всего, в проблемы муниципалитетов. Поэтому такое большое число подписей в поддержку выдвижения со стороны местных депутатов оправданно. Также Траутвейн призвал коммунистов к плановой работе, как этим занимаются, к примеру, эсеры, а не увлекаться разовыми политическими акциями.

В итоге снижение мунфильтра поддержали 30 депутатов, против выступили 29 парламентариев, а ещё один избранник не стал голосовать. Для принятия законопроекта требовалось 35 голосов.