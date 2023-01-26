"Не кормим избирателя с лопаты". Депутат Молотов о хейтерах и губернаторских амбициях

Руководитель эсеров в АКЗС дал большое интервью amic.ru накануне старта губернаторской кампании в Алтайском крае

26 января 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Последние месяцы эсеры в Алтайском Заксобрании постепенно возвращают негласное звание главных оппонентов партии власти. Тон задаёт руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Александр Молотов. Политик, который вошёл в топ самых красноречивых парламентариев за 2022 год, рассказал amic.ru, готов ли он побороться за кресло губернатора, отчего считает всех коммунистов популистами и почему не видит никакого "предательства" в сотрудничестве оппозиции с "Единой Россией".

Алтай остается аутсайдером

– В этом году истекают полномочия у губернатора Виктора Томенко. Как вы оцениваете минувшую пятилетку? Что удалось его команде выполнить, а что нет?

– Я видел не одного губернатора, поэтому есть с чем сравнивать. Есть несколько уровней восприятия. Начнём с объективных фактов. Специально посмотрел программу Виктора Петровича, с которой он шёл на выборы в 2018 году, – "Энергия развития". Там есть несколько ключевых обещаний. Например, зарплата в крае за пять лет должна была вырасти на 60% и достигнуть уровня 40 тысяч рублей. На тот момент она составляла 23,5 тысячи. Сейчас последние цифры Росстата – это 36,6 тысячи рублей. То есть примерно на рубеж 40 тысяч мы к выборам, скорее всего, выйдем, но надо понимать, что это доходы, которые "не очищены" от уровня инфляции. А, к примеру, в прошлом году мы получили небольшое, но всё-таки падение реальных доходов. Резюмируя – это обещание, скорее всего, будет выполнено, но это пиррова победа. По уровню же покупательной способности мы остались примерно там же, в 2018 году.

Идём дальше. По дорогам – Виктор Петрович обещал вложить в их реконструкцию и строительство 60 млрд за пять лет. Здесь мы с лихвой этот показатель перевыполнили. Так, только дорожный фонд за эти годы вырос с 9,5 млрд до более чем 16 млрд рублей в год.

Следующая позиция – молодые кадры. В программе было сказано, что 75% выпускников алтайских вузов должны оставаться в регионе. Что мы видим? Задача не только не выполнена, ситуация, напротив, ещё больше усугубилась. Здравоохранение, образование – здесь текучка кадров только усилилась. Об этом я могу судить в том числе и по своим студентам: если они хорошо учатся и амбициозны, то сразу же задумываются о переезде. И вовсе необязательно это будет Москва или Санкт-Петербург. Главная история для молодёжи, главный критерий – это, как ни крути, размер зарплаты, именно ею всё измеряют. А вовсе не престиж профессии, о котором у нас с пафосом подчас рассуждают.

– Виктор Петрович в своё время много говорил и о развитии промышленности...

– Это ещё одна задача, которую губернатор не решил. Планировалось за пятилетку нарастить индекс промпроизводства на 12,5%, то есть в среднем на 2,5% в год. Но все последние годы этот показатель у нас был около нуля или плюс 1-2%. Да, можно вспомнить о пандемии и СВО, которые повлияли в негативную сторону. Понятно, что такие вещи заранее не спрогнозируешь, но факт остаётся фактом. В то же время наши экономические драйверы всё же позволили остаться на плаву. Некоторые экономически развитые регионы с точки зрения добычи полезных ископаемых и промпроизводства даже откатились назад, а мы немного добавили. Но для меня здесь важен не только конечный результат, но и динамика, сам процесс. А она при Викторе Петровиче в целом положительная, явных провалов допущено не было, даже в ковидное время. И это обнадёживает.

Коротко по другим показателям из "Энергии развития". По тратам на сельхозтехнику и строительству жилья заявленные планы перевыполнены досрочно, а вот по лесному хозяйству с таким критерием, как размер лесовосстановления, – не выполнили, и такое впечатление, что даже не пытались. Вообще это достаточно странный индикатор, непонятно, как его включили в программу. Наконец, туризм. Турпоток за пять лет должен был вырасти до 2,4 млн человек. Сейчас, согласно официальным данным, он чуть меньше 2 млн. Опять же где-то повлиял ковид, хотя в условиях многих, по сути, закрытых для россиян стран и СВО можно было ожидать большего.

Поэтому если в целом смотреть на все цифры, то результаты вроде бы получаются неплохие, однако общую тенденцию губернатору переломить не удалось: Алтайский край как был, так и остаётся регионом-аутсайдером, плюс его ментальное восприятие в такой ипостаси тоже не изменилось за эти пять лет, иначе бы молодёжь не убегала из региона.

– Лично у вас какое отношение к Виктору Томенко?

– У меня как у политика отношение к Виктору Петровичу хорошее, тем более есть с чем сравнивать. Помню прошлого губернатора – Александр Богданович воспринимал любую критику как что-то очень личное. Томенко не такой. Не зря же он говорит, что обида – это категория неполитическая. Нужно очень сильно постараться, чтобы вывести его из себя. Впрочем, коммунистам на одной из сессий в конце прошлого года это удалось – при голосовании по бюджету.

Когда с губернатором вступаешь в дискуссию на языке цифр и фактов, он нормально это воспринимает и прислушивается к тебе. В целом в сфере политической жизни стало легче дышать, работать стало проще, пришёл определённый политический ренессанс. Однако тенденции носят разнонаправленный характер.

К примеру, Александр Богданович в конце своего срока, когда понимал, что почти все против него, пытался с нами как-то подружиться, периодически собирал руководителей фракций краевого парламента и какие-то вещи мы сообща проговаривали и решали. Виктор Петрович подобный формат работы поначалу также использовал. Но есть и тревожные симптомы. Примерно с началом ковида он несколько отдалился в плане коммуникации с парламентом, и наше общение с первым лицом сократилось.

Да, с министрами, муниципалитетами нам стало работать легче, а вот формат встреч руководителей фракций с Виктором Петровичем канул в лету. Конечно, часть вопросов на себя замкнула представитель губернатора в АКЗС Наталья Кувшинова. Но не удивлюсь, если ситуация изменится и встречи губернатора с руководством фракций (особенно в преддверии губернаторских выборов) возобновятся.

Фальстарт от коммунистов

– Александр, на январской сессии АКЗС депутаты по инициативе КПРФ рассмотрят возможность снизить мунфильтр с 7 до 5%. Это при определённых раскладах позволит оппозиции пойти на выборы губернатора, не прибегая к помощи ЕР. Ваша фракция будет голосовать "за"?

– В большей степени рассматриваю этот законопроект как политический хайп и желание в преддверии выборов губернатора привлечь к себе внимание со стороны коммунистов. Если бы они действительно хотели реализовать свою идею, то как минимум попробовали бы заручиться поддержкой своих коллег по АКЗС заранее. Но никто ни с кем никаких разговоров и предварительных консультаций по этому поводу не проводил.

Считаю, что к этой теме есть смысл подходить при соблюдении двух условий. Необходимо снижать не только общий порог с 7 до 5%, но убирать планку в 10% подписей муниципальных депутатов районного уровня – оставлять такой барьер просто убийству подобно. Плюс необходимо ввести институт самовыдвижения кандидатов – только так можно победить кандидата от "Единой России". Сейчас же претендентов выдвигают только партии – естественно, что при таком раскладе мы, к примеру, не поддержим кандидата, выдвинутого от КПРФ, а коммунисты – кандидата от "Справедливой России – За правду".

Всё это не означает, что мы не поддержим законопроект коммунистов, поскольку мы сами неоднократно пытались снизить муниципальный фильтр и считаем, что это путь в правильном направлении, но в варианте КПРФ нужно понимать, что это всего лишь политическая технология. Как и их заявление о ДЭГ: по сути, КПРФ пытается отменить и так несуществующее в крае электронное голосование. Их задача – создать критическую массу претензий к власти и по этой причине потом в очередной раз отказаться участвовать в выборах губернатора. Вот и всё. Тем не менее "Справедливая Россия – За правду" поддерживала и будет поддерживать всё, что ведёт к демократизации избирательного процесса, к его конкурентности – в данном случае даже понимая, что тем самым мы будем лить воду на мельницу коммунистов.

Чисто теоретически голосов оппозиции может хватить для принятия законопроекта, но если он не пройдёт, тогда вполне возможно, что в ближайшие месяцы СР внесёт свой вариант предложений – и по мунфильтру, и по самовыдвижению кандидатов в губернаторы. Пока же со стороны КПРФ это выглядит как явный фальстарт избирательной кампании: делать это было нужно ближе к началу избирательного процесса – в апреле или мае. Сейчас же коммунисты, скорее, лишь навредили всем оппозиционным силам с такой ранней и не подготовленной заявкой.

– Уже в сентябре пройдут выборы губернатора, будут ли эсеры выдвигать своего кандидата? Как в целом оцениваете расстановку сил перед стартом кампании?

– Мы точно планируем участвовать в выборах губернатора. Что касается других партий, то ЕР при наличии действующего губернатора-единоросса – сам бог велел, ЛДПР тоже нужно участвовать, комроссы – обязательно, ещё и первыми соберут мунфильтр. (Смеётся.) А вот самая большая загадка для меня – это КПРФ. В 2018 году Прусакова (Мария Прусакова, депутат Госдумы, лидер алтайских коммунистов, – прим. ред.) говорила, что КПРФ обязательно будет участвовать в выборах губернатора, а потом взяли и не пошли. В нынешней ситуации коммунистам, если они решат участвовать, будет крайне сложно подтвердить свои неплохие проценты, которые они получали на всех последних больших выборах – президента, Госдумы и АКЗС. Если на этот раз результат окажется хуже, то это будет чувствительный удар по их репутации. С другой стороны, с точки зрения партийной истории – идти обязательно нужно, пропустить две губернаторские кампании для КПРФ, которые позиционируют себя как главную оппозиционную силу в крае, – это чересчур.

Не думаю, что на этот раз будет попытка отсечь парламентские партии со стороны "голубого дома", как это, к примеру, было в 2014 году. Ничего такого на этот раз я не жду. Да, будут возникать политтехнологические игры – кого против кого завести. Скорее всего, слишком много кандидатов не будет, от четырёх до шести, думаю, это потолок.

Горе побеждённым

– Вас часто критикуют за сотрудничество с ЕР. Возникает ощущение такой карманной оппозиции...

– Наша основная задача как политической партии – выражать мнение и отстаивать интересы наших избирателей. Политика, как вы помните, это всегда искусство компромисса. Если даже нам помогают участвовать в выборах, чтобы добиться общей цели, декларируемой федеральным центром, – обеспечение легитимности и открытости процедуры, почему мы должны отказываться? Это благо – и для самого процесса, и для кандидатов. В этой связи всегда вспоминаю фразу, приписываемую галльскому вождю Бренну, сказанную при захвате Рима: "Горе побеждённым". Нам глупо жаловаться и плакать по поводу мунфильтра – такова сейчас данность, никуда от него и необходимости его проходить мы пока уйти не можем. Терять же возможность донести свои взгляды посредством участия в губернаторской кампании – это преступно. Поэтому в 2023 году СРЗП рассчитывает на участие и хороший результат.

– Когда партия определится со своим кандидатом на губернаторских выборах?

– В марте у нас пройдёт отчётно-выборная конференция, а в апреле, возможно, большой партийный съезд на федеральном уровне. Окончательное решение по кандидатуре на губернаторские выборы примем, вероятно, к маю.

– Можно ли утверждать, что это будет новый человек? Я так понимаю, в партии существует негласное правило не выставлять кандидатуры тех, кто уже участвовал в выборах ранее?

– Такого правила у нас нет, но действительно, скорее всего, СР не будет выдвигать повторно Олега Боронина (баллотировался в 2014 году, – прим. ред.) или Людмилу Суслову (участвовала в губернаторской гонке в 2018 году, – прим. ред.).

При этом кандидат должен быть известен в крае и иметь партийный стаж. Если мы участвуем, чтобы показать хороший результат, то этот пул людей ограничен, причём почти у любой политпартии. Даже у ЕР при всём богатстве выбора.

– Некоторые политологи говорят, что эсеры выдвинут Евгению Боровикову...

– По поводу Евгении Анатольевны вопрос спорный. Да, сейчас она секретарь реготделения партии, у неё есть авторитет и узнаваемость. Вопрос у коллег по партии может возникнуть к её партийному стажу Ну и наши враги-хулители могут использовать её "элдэпээровский бэкграунд": "Вот, смотрите, – ребята не смогли подготовить собственные кадры к выборам и вынуждены прибегнуть к помощи варяга".

– Александр, а вы сами не хотите стать губернатором?

– Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. Политическая карьера должна развиваться. Да, я рассматриваю такую возможность, ведь с партией я уже с 2008 года. И в АКЗС до должности руководителя фракции и главы комитета дошёл за это время. Давайте так, если партия сочтёт возможным моё участие в выборах губернатора, то почту за честь. Но пока никаких внутрипартийных дискуссий на этот счёт не было.

Депутаты-тиктокеры, которые не понимают куда попали

– Новый созыв АКЗС отработал почти полтора года. Если сравнивать его с предыдущим, какой, на ваш взгляд, выглядит более профессиональным и почему?

– Этот созыв интересен тем, что впервые оппозиция, по крайней мере формально, имеет перевес над ЕР, это приводит к необходимости договариваться. То есть ситуация, о которой когда-то говорил прежний руководитель фракции ЕР Борис Трофимов: "Мы вас слышим, но не слушаем", теперь не пройдёт.

При этом нынешний созыв очень своеобразный. Старожилы немного недоумевают от того, как себя ведут отдельные народные избранники. Есть определённые правила политической игры, своя логика. А когда ты приходишь на сессию, ставишь перед собой телефон, нажимаешь на кнопочку для записи видео и начинаешь потом на публику, к примеру, вопить: "Когда уже вы сделаете что-нибудь с больницей в Рубцовске или с дорогами в Новоалтайске? Примите меры", – это вызывает как минимум недоумение.

Алгоритм действий депутата всегда был другой – мы сначала обращались непосредственно в муниципалитеты, профильные ведомства, контрольно-надзорные органы, чтобы решить проблему. Поэтому возникает вопрос, кому они это всё говорят, наши доморощенные депутаты-тиктокеры – нам, своим же коллегам? Их главная задача – выставить свои выступления в соцсети, чтобы люди сказали, какие они смелые и вообще молодцы. А вот решатся ли от их пламенных выступлений вопросы – совсем другое дело, которое их не особо интересует. И эта тенденция, на мой взгляд, очень опасная. На самом деле, вопросы такие зачастую решать приходится долго, сложно, системно, но это единственный верный путь, хотя в дешёвый популизм скатиться очень легко. Больше скажу – мы в СРЗП даже в СМИ не выпускаем часть информации, чтобы получить эффект. Зачастую я о чём-то прошу руководителей профильных ведомств – они всегда позитивно на это реагируют и помогают. Я всегда в таких случаях говорю, что решение проблем избирателей – это всегда как в старом анекдоте о такси: "Вам шашечки или ехать?" А так получается, что некоторые распиарили проблему, похайповали на ней, а ничего конкретного для её решения не сделали, вот и остаётся у избирателей послевкусие.

– Но зато избиратель таких точно запомнит…

– Да, в электоральном плане эта наша стратегия, возможно, не самая удачная, скажу откровенно. Например, в прошлом и в этом созывах был принят ряд наших важных законопроектов, но ни один из них "не выстрелил" как хотя бы одно пламенное выступление Марии Николаевны (Прусаковой, – прим. ред.). Однако уподобляться такому всё равно не надо. Мы в СРЗП не кормим своих избирателей с лопаты всякой ерундой, как это зачастую делают другие. До вранья и подмены понятий и фактов, как некоторые наши оппоненты, опускаться никогда не будем.

Поэтому наша предвыборная программа, к примеру, никогда не будет называться "Вернём Алтаю былую славу" – считаем, что всё это чушь и ересь. Мы лучше назовём её "15 справедливых законов", которые мы однозначно разработаем и внесём. А все ли из них примут или нет, зависит уже не только от нас. Однако мы точно знаем, что от этой работы жизнь наших избирателей, может, хоть и ненамного, но улучшится.

Читал на amic.ru интервью с депутатом Анной Ведлер, которая жаловалась на избирателей, не поддержавших её на выборах. На мой взгляд, так нельзя. Избиратели не виноваты, если ты не победил, значит, был неубедительным, не достучался до людей. Я спортсмен, и в политике руководствуюсь спортивным принципом – кто больше набрал голосов, тот и победил, точка.

Этот созыв АКЗС учится прямо по ходу работы, и некоторые изменения к лучшему по сравнению с 2021 годом есть. Но при этом в нём есть пара-тройка "отмороженных" товарищей. И губернатор им на какие-то вещи обращает внимание, и руководство АКЗС, и даже коллеги по фракции делают замечания, но они либо не понимают, либо делают вид. При этом не понимают самого главного, что своими словами и поступками дискредитируют не только АКЗС, но и власть как таковую.

Они неглупые ребята, в чём-то даже "политтехнологично продвинутые", заигрывают с разными группами избирателей, и даже какие-то дивиденды от этого получают, но я уверен, все эти истории плохо закончатся. А так – да, состав краевого парламента стал живее, вопросов острых поднимается больше, а если кому-то не хватает политической грамотности или чутья – всё это придёт со временем.

Но в этом созыве много людей прошло в АКЗС, которые не понимают до конца, куда они попали. И связь с той или иной партией у них весьма условная. К примеру, они оппозиционно настроены к действующей власти, и партия тоже – и в этом вся их связь. А какой там может быть внутри самой фракции разброс – чуть ли не от крайних либералов до крайних охранителей – руководство партии почему-то мало волнует. Этот фактор также накладывает отпечаток на наш созыв.

К выборам мэра ещё вернёмся

– Складывается впечатление, что эсеры "забросили" тему по возвращению прямых выборов глав городов. Ваши однопартийцы в Барнаульской гордуме намерены вернуться к данному сюжету?

– Мы неоднократно поднимали тему возвращения всенародных выборов мэров и даже в 2019 году собирали подписи жителей края в поддержку этой инициативы. На очень многое повлияла СВО, и мы считаем, что сейчас ко всем сложным и противоречивым инициативам нужно подходить очень осторожно. В то же время сама власть не сильно смущается – в прошлом году продавили отказ от прямых выборов мэра в Томске, не за горами, видимо, Новосибирск. Полагаем, что это не тот вопрос, который нужно решать прямо сейчас. На повестке дня совсем другой лозунг: "Всё для фронта, всё для победы". Если вы заметили, мы несколько снизили тональность критики своих политических оппонентов, меньше вносим "финансовоёмких" законодательных инициатив. Понимаем, что любая такая история, любая наша дискуссия может стать хорошим предлогом для наших врагов, которые используют малейшую зацепку.

Возвращаясь к всенародным выборам мэров. Где-то такой запрос в крае есть, где-то нет. Вот Пластеев (глава Залесовского муниципального округа, – прим. ред.) – его хоть выбирай, хоть назначай, он активный, и ради родного муниципалитета лично, если понадобится, воробья в поле загонит. А есть ситуация как в Барнауле: 30 лет прошло, а вспоминают с ностальгией только одного человека – всенародно избранного Баварина.

Тему эту мы не забросили. Но если мы сейчас начнём двигать предложения всенародно выбирать везде глав – по сути, это будет хайпом, так как в большинстве муниципалитетов представительные органы и глав на предстоящие пять лет только что избрали. Поэтому, наверное, нужно подождать и посмотреть на их работу, а потом уже вернуться к обсуждению этого вопроса.

"Кто там их читает, эти телеграм-каналы?"

– Раньше вы часто публично "выясняли отношения" с авторами анонимных телеграм-каналов. Почему считаете важным публично отвечать на нападки в свой адрес? Не кажется ли вам, что это только сильнее раззадоривает оппонентов?

– У меня девиз: "Говорю, что думаю, и делаю, что говорю". Поэтому в своё время и создал телеграм-канал, чтобы высказывать мысли, отчитываться о своей работе, а не, грубо говоря, фоточки постить. Хотя подписчиков от этого, наверное, было бы больше. (Смеётся.)

Придерживаюсь удобного для себя полемического формата. Естественно, что у меня, как у всякого политика, есть хейтеры. Плюс меня всегда раздражают лицемерие и обман, о чём я всегда говорю открыто. Анонимные телеграм-каналы они же очень удобные, потому как если писать от своего лица – могут привлечь к ответственности, а так можно спрятаться под маской до поры до времени. К критике, в том числе лживой, я уже привык, но всё равно неприятно, конечно. Мне многие говорят, что лучше не обращать внимания на эти выпады, но я так не могу. Кроме того, избиратели имеют право знать, как на самом деле выглядит та или иная ситуация.

Например, прошлой осенью откровенную ложь разгоняли анонимные авторы, когда писали, что Молотов и эсеры голосуют против краевого бюджета, потому что они с этого якобы "что-то имеют". Или, например, утверждение, что на фракции я голосовал одним образом, а на комитете – противоположным. Это враньё, которое легко проверяется, и поскольку, так или иначе, оно влияет на мой политический имидж, не отвечать на него я не могу.

Да, с возрастом, наверное, меньше стал обращать внимания на эту грязь. Иной раз импульсивно тянет тут же ответ написать, но чуть подышал, успокоился и не стал горячиться. Кто там их читает, в конце концов, эти анонимные политические телеграм-каналы, кроме нас с вами, журналистами? Пусть это внутри "политтусовки" лучше и останется.

Сейчас очень мало местных телеграм-каналов с настоящими инсайдами. Политический сегмент Telegram у нас в Алтайском крае, похоже, окончательно угас. Настоящих буйных мало. (Смеётся.)

Лояльность или популизм

– Вам ставят в укор более лоялистскую позицию в отношении власти, чем это было в предыдущих созывах. Многие связывают это с получением оплачиваемой должности главы комитета в АКЗС...

– Смотрите: я с 2011 года в АКЗС, и всё это время, за исключением небольшого перерыва в 2016-2018 годах, занимаю должность на постоянной профессиональной основе. То есть, исходя из логики моих оппонентов, я все эти годы должен был быть абсолютно лояльным к власти. Раз получил должность – голосуй за бюджет и отчёт губернатора. Но на практике-то это не так. Просто я выступаю против и критикую не ради самой критики, а там, где действительно чувствую, что это неправильная позиция.

Сейчас на фоне СВО лодку нужно перестать раскачивать: мы все в ней сидим. Поэтому ни с политической, ни с гражданской точки зрения не хочется сейчас лить воду на мельницу наших врагов.

Кроме того, со сменой губернатора и оппозиция стала вести себя по-другому. Когда Карлин резко реагировал на нашу объективную критику и, образно говоря, утверждал, что чёрное – это белое, смолчать было сложно. Именно жесточайшая несправедливость и вызывала ответную реакцию. Томенко – другой, он всегда ищет некий компромисс. Сейчас всегда можно поговорить и договориться. Более цивилизованные методы политической борьбы порождают и более мягкое противостояние.

Черчиллю приписывают фразу: "Кто в молодости не был радикалом, у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором – у того нет ума". Это действительно так работает, с годами и опытом, правда, становишься более сдержанным, в том числе в проявлении эмоций. Конечно, и я мог бы какого-нибудь чиновника публично "прижучить", зарабатывая на этом популизме любовь электората, но как мне потом с этим человеком общаться и, самое главное, дальше решать с ним вопросы избирателей?

То, что я в публичном пространстве зачастую выгляжу лояльно, это не значит, что так и есть на самом деле, – просто многие вопросы можно решать не через конфликты, не вынося на публику.

Президентские выборы пропускать не будем

– Говорят, что "Справедливую Россию" ждёт очередное слияние – на этот раз с КПРФ. Не думаете, что это поставит крест на политических перспективах партии?

– Мы готовы к такому сценарию, потому как чтобы победить ЕР, нужно объединиться. Такая партийная система, которая существует сейчас в России, сложна для среднестатистического избирателя. В идеале она должна стать двухпартийной или 2,5-партийной, как во многих зарубежных странах. В нынешней же ситуации максимально удобно чувствуют себя только ЕР и КПРФ, которые как бы застолбили за собой статус-кво, соответственно, правящей партии и главной оппозиционной силы, а крайними остаются избиратели.

Почему, к примеру, коммунисты в крае неохотно идут на выборы глав муниципалитетов, а предпочитают законодательную и представительную власть? Потому что в исполнительной власти надо работать и отвечать за свои действия – на одной критике ты здесь никуда уже не уедешь. В такой парадигме работать они не любят, в отличие от нас. У СРЗП в крае 17 глав муниципалитетов, кстати – гораздо больше, чем у кого-либо ещё из оппозиции. Вот наш Олег Боронин если бы просто всех вокруг критиковал и размахивал флагом, вряд ли в прошлом году стал бы третий раз подряд главой Сибирского сельсовета (Первомайского района, – прим. ред.).

Мы достаточно сильны на местах – у СРЗП в крае есть хорошо развитые местные отделения, с крепкими, уважаемыми руководителями. Это и позволяет нам показывать неплохие результаты на местных выборах – избиратели на них голосуют в основном не за идеи, а за конкретных людей и конкретные их дела. Поэтому даже в таких условиях, когда мы в меньшинстве, можно реально добиваться результата.

Уверен, что к 2026 году мы с коммунистами в том или ином формате объединимся. Я абсолютно уверен, что партийная система будет меняться, вопрос только в сроках. СВО сейчас многое поставило на паузу, главное в этом вопросе – не навредить.

– Что вы ждёте от предстоящей президентской кампании? Допускаете, что эсеры, как и в 2018 году, не станут выдвигать своего кандидата? Считаете ли возможным проведение досрочных выборов главы государства, например, в ноябре-декабре 2023 года?

– Нет, не думаю, что выборы будут раньше намеченного. Я, скорее, могу представить, что срок сдвинется, наоборот, в противоположную сторону, хотя не понимаю, как это юридически можно оформить. Если решение об изменении сроков выборов и состоится, то оно будет означать достижение консенсуса всех важнейших политических сил. Резких телодвижений в 2023 году, скорее всего, не будет. Потому как наложить такие масштабные выборы на СВО было бы неверно.

Что касается "Справедливой России – За правду", думаю, мы однозначно будем участвовать. Пропуск кампании 2018 года в человеческом плане мне абсолютно понятен. Не было и нет такого человека в политической системе нашей страны, который был бы равен Владимиру Путину. Но в электоральном плане отказ идти на выборы, как показало время, было неудачным решением, которое ударило по рейтингу партии. Это самые главные выборы в стране, пропускать их больше нельзя. Плюс ко всему на политической арене у нас появляются новые интересные персонажи – сопредседатель партии Захар Прилепин, сейчас заговорили об известном военкоре Семёне Пегове. Раньше нам как раз ставили в укор некую скучноватость, предсказуемость при выборе кандидатов. Эсеры выступали в роли этаких умных и респектабельных, но не всегда ярких политиков. Теперь же сама жизнь заставляет искать новых героев. У нас избиратели зачастую делают выбор на уровне "понравился – не понравился", "любит – не любит". Поэтому в политике среди прочего важно попадать в нужный типаж и чаяния народа. Так что кандидат на президентских выборах у нас точно будет, и мы точно поборемся.

"Хромой уткой" быть не собираюсь

– Хотели бы поработать в исполнительной власти? Скажем, если предложат какой-то пост в краевом правительстве, то согласитесь?

– Зарекаться насчёт возможных предложений по переходу в исполнительную власть не буду, ведь определённый путь в АКЗС я уже прошёл – работаю третий созыв, возглавляю комитет по образованию и науке. Лично мною написаны десятки законопроектов. Есть успешные кейсы, решения вопросов, мысли, поэтому для предложений я открыт. Например, недавно на федеральном уровне было принято решение о возможности создания конституционных (уставных) советов при законодательных органах власти в субъектах. Они уже появились в Адыгее, Башкирии, создаётся такой в Татарстане и в других регионах. У нас в Алтайском крае пока не планируется. Мне как юристу-конституционалисту интересна работа в таком органе. Поэтому иногда говорю в краевом парламенте: когда совсем надоем вам – создайте такой уставной совет и сошлите меня туда. (Смеётся.)

А вообще я никогда не скрывал, что открыт для интересных предложений. При этом для меня важно быть полезным в той сфере, куда меня позовут. Уйти на повышение и быть там "хромой уткой" – не мой вариант.

Плюс ко всему я же, по сути, не просто политик, но и юрист – профессиональный законотворец, поэтому интересна мне и работа в федеральном парламенте. В общем, в отношении дальнейшей карьеры, повторюсь ещё раз, не зарекаюсь. Пока же делаю, что должен, приношу пользу – тем и живу.