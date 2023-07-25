Бастрыкин поручил возбудить дело после переворачивания грузовика с туристами на Алтае

Республиканский СК начал доследственную проверку

25 июля 2023, 15:36, ИА Амител

Александр Бастрыкин / Фото: sledcom.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия с туристами в Республике Алтай, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Напомним, инцидент произошел утром 25 июля в Чемальском районе – в горной и труднодоступной местности. Туристов на грузовом автомобиле ГАЗ-66 везли на Каракольские озера. По последним данным, пострадали 11 человек, из них четыре ребенка, погиб один взрослый человек.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Республике Алтай Виталию Батищеву возбудить по данному факту уголовное дело и доложить о ходе расследования", – рассказали в ведомстве.

Республиканский СК начал доследственную проверку: следователям предстоит выяснить все обстоятельства и дать оценку качеству услуг по организации отдыха и перевозке людей.