Опыт Алтая по мониторингу лесных пожаров дронами предложили распространить по всей РФ

Вопрос поднимался во время заседания комиссии Совета по аграрно-продовольственной политике

28 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Беспилотник / Фото: unsplash.com

Положительный опыт Алтая и Ямала по мониторингу лесных пожаров при помощи дронов предложили распространить по всей стране. Как сообщает пресс-служба АКЗС, вопрос поднимался на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании.

27 апреля в Санкт-Петербурге состоялись первые совещания. Председатель АКЗС Александр Романенко провел заседание комиссии Совета по аграрно-продовольственной политике, которую он возглавляет. Одной из тем обсуждения стало предложение, поступившее от Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа. В регионе есть положительный опыт применения дронов при поиске лесных пожаров. Работа наземных патрулей, усиленных беспилотниками, позволила быстрее обнаруживать возгорания на малых площадях и оперативнее их устранять.

"Сегодня БПЛА, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, помогают эффективно и рационально решать задачи по многим направлениям, в том числе и в борьбе с лесными пожарами. Как показывает практика, использование дронов позволяет обнаруживать возгорание даже на малых площадях. Поддержка ямальской инициативы позволит российским регионам увеличить парк БПЛА, что поможет эффективнее бороться с пожарами", – прокомментировал председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

В Алтайском крае в прошлом году количество лесных пожаров снизилось в три раза, а площадь возгорания оказалась наименьшей за последние 20 лет. На эти показатели, помимо благоприятных погодных условий, напрямую повлияла работа пожарных, в том числе с использованием дронов.

"В Алтайском крае также есть большой опыт эффективного использования беспилотников, разработаны соответствующие нормативы, но многие вопросы упираются в нехватку федеральной финансовой поддержки на покупку беспилотных летательных аппаратов", – пояснил Романенко.

В результате законодатели предложили разработать нормативную базу, которая позволила бы региональным властям закупать беспилотники для патрулирования лесов за счет федерального бюджета. Также члены комиссии предложили утвердить уже в этом году новые методики мониторинга пожаров и измерения их площади, а к 2026-му внедрить стандарты для малозатратных беспилотных систем с техническим зрением.