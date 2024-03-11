Орбан: Трамп не станет финансировать Украину в случае своего переизбрания

По словам главы венгерского правительства, при таком сценарии Европа не сможет поддерживать украинскую армию, и тогда конфликт закончится

11 марта 2024, 10:15, ИА Амител

Виктор Орбан / Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Бывший президент США Дональд Трамп не будет финансировать военные действия на Украине, если вновь вернется в Белый дом. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который 8 марта виделся с Трампом в его резиденции во Флориде.

"Если Дональд Трамп вновь станет президентом, то он не захочет финансировать безопасность европейцев и не поддержит выделение Соединенными Штатами денег Украине на ведение войны", – сказал Орбан телеканалу M1 (цитата по ТАСС).

В таком случае, добавил премьер, Европа не сможет поддерживать украинскую армию, и "тогда эта война закончится".

Говоря о нежелании Трампа финансировать безопасность европейцев, Орбан отметил, что если они боятся, то должны сами за это "заплатить либо укрепить свои вооруженные силы".

Ранее Трамп рассказал, как он разрешит украинский конфликт за один день в случае своего переизбрания. Выборы президента США пройдут 5 ноября.