Организацию новогодних праздников для младшеклассников обсудили в Барнауле

Мероприятия запланированы с 18 по 28 декабря

05 сентября 2024, 12:40, ИА Амител

Совещание в мэрии / Фото: t.me/barnaul_org

Совещание по вопросу организации новогодних праздников для учеников младших классов в Барнауле провел заместитель главы администрации по социальной политике Александр Артемов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В совещании приняли участие председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль, председатель комитета по культуре Валерий Паршков и директор Дворца культуры Роман Ильин.

Участники обсудили организацию новогодних представлений для учеников 1-4 классов в этом году и реализацию проекта "Пушкинская карта".

С докладом выступил Андрей Муль. Он напомнил, что в прошлом году с 18 по 29 декабря было проведено 87 новогодних представлений, которые посетили более 40 тысяч учащихся. Перед началом праздников прошли приемки шести спектаклей с участием театральных деятелей и родительской общественности. Зрители высоко оценили новогодние мероприятия.

В этом году новогодние представления запланированы с 18 по 28 декабря. Во время обсуждения рассмотрели возможные площадки для проведения мероприятий и варианты сотрудничества с театрами и творческими коллективами города.

Андрей Муль рассказал, что комитет по образованию предварительно проработал вопрос организации и проведения новогодних мероприятий с учреждениями культуры.

Александр Артемов отметил, что при выборе места для проведения мероприятий следует уделить особое внимание вопросам безопасности и организации перевозки детей.

В завершение обсуждений Александр Артемов подчеркнул важность использования комплексного подхода при подготовке к новогодним представлениям, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для учащихся во время проведения праздников.