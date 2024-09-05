Организацию новогодних праздников для младшеклассников обсудили в Барнауле
Мероприятия запланированы с 18 по 28 декабря
05 сентября 2024, 12:40, ИА Амител
Совещание по вопросу организации новогодних праздников для учеников младших классов в Барнауле провел заместитель главы администрации по социальной политике Александр Артемов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В совещании приняли участие председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль, председатель комитета по культуре Валерий Паршков и директор Дворца культуры Роман Ильин.
Участники обсудили организацию новогодних представлений для учеников 1-4 классов в этом году и реализацию проекта "Пушкинская карта".
С докладом выступил Андрей Муль. Он напомнил, что в прошлом году с 18 по 29 декабря было проведено 87 новогодних представлений, которые посетили более 40 тысяч учащихся. Перед началом праздников прошли приемки шести спектаклей с участием театральных деятелей и родительской общественности. Зрители высоко оценили новогодние мероприятия.
В этом году новогодние представления запланированы с 18 по 28 декабря. Во время обсуждения рассмотрели возможные площадки для проведения мероприятий и варианты сотрудничества с театрами и творческими коллективами города.
Андрей Муль рассказал, что комитет по образованию предварительно проработал вопрос организации и проведения новогодних мероприятий с учреждениями культуры.
Александр Артемов отметил, что при выборе места для проведения мероприятий следует уделить особое внимание вопросам безопасности и организации перевозки детей.
В завершение обсуждений Александр Артемов подчеркнул важность использования комплексного подхода при подготовке к новогодним представлениям, чтобы обеспечить безопасность и комфорт для учащихся во время проведения праздников.
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