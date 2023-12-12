Продюсер объяснила, как помогают короткие видео в продвижении компании
Современные технологии и социальные сети делают возможным быстрое и эффективное продвижение личного бренда
12 декабря 2023, 09:14, ИА Амител
Короткие видео – это тренд или инструмент продвижения? На этот вопрос в эфире "Бизнес ФМ Барнаул" ответила продюсер личных брендов Анастасия Заводная.
Эксперт отметила, что современные технологии и социальные сети делают возможным быстрое и эффективное продвижение личного бренда через короткие видео. Первая причина для этого – дефицит времени. Люди легче потребляют быстрый и эмоциональный контент, в котором "зашиты" основные смыслы.
"Досматриваемость и "залипание" происходит в момент, когда у зрителя в первые секунды возникает вопрос: "А почему?" и на последней секунде он получает этот ответ", – отметила продюсер.
Вторая причина – короткий формат может стать виральным. В таком случае ролики будут пересылаться и вирусно приносить органический трафик на ваши площадки.
Третья – короткие видео могут быть сняты и опубликованы в любом месте и в любое время, когда только появилась мысль или инфоповод. Это делает их удобным инструментом для продвижения личного бренда.
Какие темы можно использовать для продвижения личного бренда? В первую очередь – это знания и опыт в определенной области.
"Например, если вы являетесь экспертом по бизнес-планированию, вы можете создавать короткие видео с полезными советами для предпринимателей. Можно рассказывать о трендах, нововведениях, своих достижениях, кейсах и подходах к работе, чтобы укрепить свою экспертизу в глазах зрителей", – рассказала Заводная.Для успешного продвижения бренда этим способом следует следить за качеством. Ролики должны быть интересными, информативными, отлично сняты и смонтированы. Также важна регулярность – чтобы аудитория была в курсе последних новостей.
"В заключение хочу сказать, что многие предприниматели не снимают короткие видео из-за загруженности и страха перед камерой. Да, видео – отличный инструмент для продвижения себя и своего дела, но требует времени для освоения или привлечения дополнительных, профессиональных рук", – отметил она.
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