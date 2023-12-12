Продюсер объяснила, как помогают короткие видео в продвижении компании

Современные технологии и социальные сети делают возможным быстрое и эффективное продвижение личного бренда

12 декабря 2023, 09:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Короткие видео – это тренд или инструмент продвижения? На этот вопрос в эфире "Бизнес ФМ Барнаул" ответила продюсер личных брендов Анастасия Заводная.

Эксперт отметила, что современные технологии и социальные сети делают возможным быстрое и эффективное продвижение личного бренда через короткие видео. Первая причина для этого – дефицит времени. Люди легче потребляют быстрый и эмоциональный контент, в котором "зашиты" основные смыслы.

"Досматриваемость и "залипание" происходит в момент, когда у зрителя в первые секунды возникает вопрос: "А почему?" и на последней секунде он получает этот ответ", – отметила продюсер.

Вторая причина – короткий формат может стать виральным. В таком случае ролики будут пересылаться и вирусно приносить органический трафик на ваши площадки.

Третья – короткие видео могут быть сняты и опубликованы в любом месте и в любое время, когда только появилась мысль или инфоповод. Это делает их удобным инструментом для продвижения личного бренда.

Какие темы можно использовать для продвижения личного бренда? В первую очередь – это знания и опыт в определенной области.

"Например, если вы являетесь экспертом по бизнес-планированию, вы можете создавать короткие видео с полезными советами для предпринимателей. Можно рассказывать о трендах, нововведениях, своих достижениях, кейсах и подходах к работе, чтобы укрепить свою экспертизу в глазах зрителей", – рассказала Заводная.Для успешного продвижения бренда этим способом следует следить за качеством. Ролики должны быть интересными, информативными, отлично сняты и смонтированы. Также важна регулярность – чтобы аудитория была в курсе последних новостей.