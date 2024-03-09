ОСАГО и запрет на экспорт бензина. Главные изменения, о которых нужно знать водителям

Рассказываем, какие нововведения автомобилистам принес март 2024 года

09 марта 2024, 08:05, ИА Амител

Автомобиль / Фото: unsplash.com, Rodan Can

Сразу несколько значимых изменений для автомобилистов принес март 2024 года. Речь идет о новшествах с ОСАГО и запрете экспорта бензина. Подробнее об этом рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие изменения произошли по ОСАГО?

С 2 марта у россиян появилась возможность оформлять краткосрочные полисы автогражданской ответственности. Теперь его можно оформить на несколько дней или на пару месяцев.

Такое новшество будет актуально, например, для таксистов и водителей, которые эксплуатируют транспортное средство только в дачный сезон. Изменения оценят и граждане, которые продают авто, при этом ОСАГО у них истекает со дня на день. Раньше все они должны были заключить договор автогражданки на один год. Чтобы вернуть деньги, договор можно было расторгнуть.

Чтобы избежать этих сложностей, некоторые автомобилисты предпочитали не покупать ОСАГО, а в случае остановки сотрудником ГИБДД, заплатить штраф за отсутствие страховки. Его размер составляет 800 рублей, но с учетом 50% скидки по факту размер наказания равен 400 рублей.

Сколько будет стоить краткосрочный полис ОСАГО?

Итоговая стоимость полиса будет зависеть от срока его действия и степени страхового риска в каждом конкретном случае. При этом для краткосрочных ОСАГО будет применяться понижающий коэффициент. Чем риск наступления страхового ниже, тем меньше будет значение коэффициента, пишет autonews.ru.

По словам представителей страхового сообщества, полис может вступать в силу только на третий день с момента покупки. Такое ограничение позволит избежать страхового мошенничества, когда ОСАГО оформляют сразу после аварии.

В ВСК посчитали примерную цену коротких ОСАГО. Так, 40-летний водитель, который за рулем уже 20 лет и ни разу не попадал в ДТП, за годовой полис ОСАГО на Lada Granta 2023 года заплатит 5724,71 руб. Страховка на 10 дней обойдется ему в 1030,44 руб. Молодой человек, который сдал на права три года назад, не попадал в аварии, за годовую страховку на ту же машину выложит 13 497,49 руб. Страховка на 10 дней – 2969,44 руб.

Что будет с топливом в марте?

С 1 марта в России начал действовать запрет на экспорт бензина, который ввели сроком на полгода. Кроме того, в этот период на биржевых торгах будут увеличены объемы продаж дизельного топлива с 12,5 до 16% от производства.

Как пояснял amic.ru вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко, такие меры должны не допустить перепадов цен и дефицита топлива, как это было осенью 2023 года в разгар уборочной кампании.

"Аграрии смогут нормально провести и посевные, и уборочные работы. Кроме того, принятые меры позволят нам не увидеть глобального роста цен на АЗС. Небольшой рост возможен, думаю, по итогам года он составит 5-6, максимум 7%", – говорил Матвейко.