Эксперты рассказали amic.ru, какой эффект будет от запрета экспорта бензина

04 марта 2024, 06:15, ИА Амител

АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

1 марта в России начал действовать запрет на экспорт бензина, который ввели сроком на полгода. Кроме того, в этот период на биржевых торгах будут увеличены объемы продаж дизельного топлива с 12,5 до 16% от производства. Для чего были приняты эти меры и как они скажутся на стоимости бензина на АЗС, разбирался amic.ru.

Зачем в России ввели запрет на экспорт бензина?

С начала года на бирже стоимость топлива в зависимости от его вида выросла на 23-27%. Еще в начале февраля Российский топливный союз попросил Минэнерго и правительство обратить внимание на эту проблему, сообщил amic.ru вице-президент РТС Юрий Матвейко. По словам эксперта, она сложилась по нескольким причинам.

Во-первых, несколько крупных российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) закрылись на длительный и масштабный ремонт. Соответственно, это повиляло на объемы отгружаемого топлива. Во-вторых, свой отпечаток накладывают боевые действия: украинские беспилотники периодически атакуют крупные российские НПЗ. И эти перебои тоже сказываются на внутреннем рынке нефтепродуктов, отмечает Юрий Матвейко.

При этом аграрии уже начали закупать дизельное топливо, чтобы провести весенние полевые работы. Повышенный спрос в условиях снижения предложения грозил повторением сценария, который развернулся осенью 2023 года: цены на горючее тогда били все рекорды, но даже по высокой стоимости купить дизтопливо крестьянам было практически невозможно. Росла и стоимость бензина и ДТ на АЗС.

"Ограничение по экспорту бензина и увеличение объема продаж дизельного топлива позволит не допустить таких перепадов цен, которые были в прошлом году. Аграрии смогут нормально провести и посевные, и уборочные работы. Это самая своевременная мера, которая только могла быть. РТС обозначил проблему с возможным дефицитом, и мы рады, что нас услышали", – сказал Юрий Матвейко.

Руководитель компании "Алтайнефтересурс" Николай Абрамов напомнил, что осенью прошлого года правительство уже вводило на два месяца ограничение на экспорт топлива. Благодаря этому в России сложился профицит и, как следствие, на бирже цены на нефтепродукты откатились вниз. Но тогда меры принимали, когда уже произошел резкий рост как оптовых, так и розничных цен на бензин и дизель.

"Сейчас кабмин решил сработать на опережение, чтобы не допустить сезонного дефицита. Я считаю, это правильное решение. Объемы, которые должны были пойти на экспорт, перекинут на внутренний рынок. Это позволит избежать дефицита в период проведения полевых работ. Тем более что сейчас заводы по нефтепереработке закрываются на ремонт", – говорит руководитель компании "Алтайнефтересурс" Николай Абрамов.

Могут ли снизиться цены на топливо на АЗС?

Снижения цен на дизельное топливо и бензин Юрий Матвейко не прогнозирует. Однако он отмечает, что ограничительные меры на экспорт позволят не допустить роста стоимости на АЗС. Повышение возможно, но оно будет укладываться в рамки инфляции.

"Дешевле нефтепродукты в рознице точно не станут. Дорожают энергоносители, железнодорожные перевозки, растут операционные расходы на АЗС как нефтяных, так и частных компаний. Но принятые меры позволят нам не увидеть глобального роста цен на автозаправочных станциях. Небольшой рост возможен, думаю, по итогам года он составит 5-6, максимум 7%", – говорит Юрий Матвейко.

Николай Абрамов также отмечает, что принятая мера повлияет исключительно на динамику биржевых цен. При этом на АЗС снижения ждать не стоит.

"На бирже цена меняется каждый день и бывает даже за день по несколько раз. Она динамическая: может как снижаться, так и расти. Но на розничных ценах это вряд ли скажется. Зато принятые меры нивелируют весенний спрос и позволят избежать ситуации, когда на АЗС заканчивалось топливо", – заключил Абрамов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов является одной из мер для стабилизации рынка. Он обратил внимание на то, что эта ситуация является абсолютно нормальной. Однако добавил, что в случае насыщения рынка и получения излишков нефти запрет на экспорт будет отменен.