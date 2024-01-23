ОСАГО, штрафы и водительские права. Что изменится в 2024 году для автомобилистов
Рассказываем, что важно знать каждому водителю
23 января 2024, 09:00, ИА Амител
2024 год принесет немало изменений для автомобилистов в России. Стоимость техосмотра уже увеличилась, а скоро вступят в силу корректировки при сдаче на права и новые штрафы. Собрали все нововведения в одном обзоре на amic.ru.
Что изменится при получении и замене прав?
Правила получения и обмена водительских прав серьезно ужесточат в России с 1 апреля. Тех, кто уже попался за пьяную езду, не допустят до экзаменов в ГИБДД на любую из категорий, пока не истечет срок наказания (отметим, такая норма действует и сейчас). Из нового: это ограничение с весны будет распространяться и на тех автомобилистов, у которых вообще не было прав или срок их действия истек.
Этим пробелом многие нарушители пользовались как лайфхаком: получали арест максимум на 15 суток, а после него сразу могли отправиться на экзамен. Теперь эту лазейку прикроют, пишет РБК.
Есть изменения при получении прав, которые затронут иностранцев и россиян, сдававших на права за границей, отмечает Autonews.ru. С 1 апреля 2024 года для них вступит в силу новое требование: спустя год с момента въезда в Россию они будут обязаны получить водительские удостоверения российского образца. Но предварительно потребуется сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Это коснется:
– получивших вид на жительство или гражданство РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, у которых оформлены только иностранные национальные и международные водительские удостоверения;
– граждан РФ, въехавших на постоянное место проживания в Россию, у которых оформлены только иностранные водительские удостоверения.
Отметим, что для обладателей белорусских прав сделали исключение – ни россиянам, ни белорусам менять их не придется.
А если у меня истекает срок действия прав в 2024 году, мне их нужно менять?
Спешим обрадовать, у вас будет отсрочка до 2027 года, так что пока можно точно не торопиться. В МВД уточнили, что все водительские удостоверения, которые истекают в 2024 и 2025 годах, будут продлены на три года.
А правда, если человек не явится в военкомат, ему в качестве наказания не выдадут права?
Да, с 1 апреля МВД будет отказывать в допуске к экзамену на права за неявку в военкомат по повестке – эта информация будет отражаться в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке или состоящих на воинском учете.
В этом документе есть и техническое уточнение: если во время сдачи экзаменов у гражданина истечет срок действия паспорта или медсправки, то процесс поставят на паузу, пока кандидат не предъявит действующие документы. Эти ограничения действуют и сейчас, просто их дополнительно закрепили в регламенте.
Что изменится при оформлении ОСАГО?
Если сейчас минимальный срок оформления ОСАГО составляет три месяца, то начиная с 2 марта 2024 года автомобилисты при желании и необходимости смогут оформлять короткий полис даже на один день, пишет "Коммерсант". При этом на экспресс-ОСАГО будет распространяться трехдневная отсрочка старта.
Какие еще важные изменения произойдут в 2024 году?
С 1 сентября в силу вступят новые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. С осени их можно будет размещать на аварийных участках дорог, в местах, где проводят ремонт, а также на выделенных полосах для общественного транспорта, перекрестках и пешеходных переходах, уточняет sravni.ru. Кроме того, частить с этими устройствами на дорогах будет нельзя: минимальный интервал установки камер в городе составит километр, а за городом – пять километров. Если при установке комплексов были допущены нарушения, то штраф можно будет оспорить и отменить.
Как изменилась стоимость техосмотра?
Тарифы на техосмотр увеличились по всей России пропорционально годовой инфляции, однако региональные власти самостоятельно определяют предельную стоимость проведения этой услуги. В Алтайском крае предельный размер платы за ТО с 1 января для легковушек немного превысил 1000 рублей, для других авто в зависимости от их массы цена техосмотра составила 1700 рублей и более.
09:59:05 23-01-2024
а экзамен пересдавать не нужно при замене ВУ?
10:12:34 23-01-2024
А помнит кто нибудь за последнее время законы, которые были направлены на улучшение жизни граждан, а не на ужесточение и удорожание?
10:18:53 23-01-2024
"Тарифы на техосмотр увеличились по всей России пропорционально годовой инфляции," - я правильно понимаю, что на 7 процентов?
10:38:16 23-01-2024
Гость (10:18:53 23-01-2024) "Тарифы на техосмотр увеличились по всей России пропорционал... Да всё правильно, в два раза
12:23:59 23-01-2024
Кроме того, частить с этими устройствами на дорогах будет нельзя: минимальный интервал установки камер в городе составит километр, а за городом – пять километров. и что? теперь в новосибирской области уберут лишние камеры? раз
16:15:28 23-01-2024
Чего только не сделаешь ради денег.