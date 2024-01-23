ОСАГО, штрафы и водительские права. Что изменится в 2024 году для автомобилистов

Рассказываем, что важно знать каждому водителю

23 января 2024, 09:00, ИА Амител

Сотрудник ГИБДД оформляет протокол. Фото: Ирина Киселева / amic.ru

2024 год принесет немало изменений для автомобилистов в России. Стоимость техосмотра уже увеличилась, а скоро вступят в силу корректировки при сдаче на права и новые штрафы. Собрали все нововведения в одном обзоре на amic.ru.

Что изменится при получении и замене прав?

Правила получения и обмена водительских прав серьезно ужесточат в России с 1 апреля. Тех, кто уже попался за пьяную езду, не допустят до экзаменов в ГИБДД на любую из категорий, пока не истечет срок наказания (отметим, такая норма действует и сейчас). Из нового: это ограничение с весны будет распространяться и на тех автомобилистов, у которых вообще не было прав или срок их действия истек.

Этим пробелом многие нарушители пользовались как лайфхаком: получали арест максимум на 15 суток, а после него сразу могли отправиться на экзамен. Теперь эту лазейку прикроют, пишет РБК.

Есть изменения при получении прав, которые затронут иностранцев и россиян, сдававших на права за границей, отмечает Autonews.ru. С 1 апреля 2024 года для них вступит в силу новое требование: спустя год с момента въезда в Россию они будут обязаны получить водительские удостоверения российского образца. Но предварительно потребуется сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Это коснется:

– получивших вид на жительство или гражданство РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, у которых оформлены только иностранные национальные и международные водительские удостоверения;

– граждан РФ, въехавших на постоянное место проживания в Россию, у которых оформлены только иностранные водительские удостоверения.

Отметим, что для обладателей белорусских прав сделали исключение – ни россиянам, ни белорусам менять их не придется.

А если у меня истекает срок действия прав в 2024 году, мне их нужно менять?

Спешим обрадовать, у вас будет отсрочка до 2027 года, так что пока можно точно не торопиться. В МВД уточнили, что все водительские удостоверения, которые истекают в 2024 и 2025 годах, будут продлены на три года.

А правда, если человек не явится в военкомат, ему в качестве наказания не выдадут права?

Да, с 1 апреля МВД будет отказывать в допуске к экзамену на права за неявку в военкомат по повестке – эта информация будет отражаться в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих постановке или состоящих на воинском учете.

В этом документе есть и техническое уточнение: если во время сдачи экзаменов у гражданина истечет срок действия паспорта или медсправки, то процесс поставят на паузу, пока кандидат не предъявит действующие документы. Эти ограничения действуют и сейчас, просто их дополнительно закрепили в регламенте.

Что изменится при оформлении ОСАГО?

Если сейчас минимальный срок оформления ОСАГО составляет три месяца, то начиная с 2 марта 2024 года автомобилисты при желании и необходимости смогут оформлять короткий полис даже на один день, пишет "Коммерсант". При этом на экспресс-ОСАГО будет распространяться трехдневная отсрочка старта.

Какие еще важные изменения произойдут в 2024 году?

С 1 сентября в силу вступят новые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. С осени их можно будет размещать на аварийных участках дорог, в местах, где проводят ремонт, а также на выделенных полосах для общественного транспорта, перекрестках и пешеходных переходах, уточняет sravni.ru. Кроме того, частить с этими устройствами на дорогах будет нельзя: минимальный интервал установки камер в городе составит километр, а за городом – пять километров. Если при установке комплексов были допущены нарушения, то штраф можно будет оспорить и отменить.

Как изменилась стоимость техосмотра?

Тарифы на техосмотр увеличились по всей России пропорционально годовой инфляции, однако региональные власти самостоятельно определяют предельную стоимость проведения этой услуги. В Алтайском крае предельный размер платы за ТО с 1 января для легковушек немного превысил 1000 рублей, для других авто в зависимости от их массы цена техосмотра составила 1700 рублей и более.