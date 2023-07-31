Особенный подход: как в Барнауле помогает бездомным Центр социальной адаптации БОМЖ

Amic.ru пообщался с руководителем барнаульского центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства Тамарой Костенко

31 июля 2023, 07:51, Антон Дегтярев

Центр помощи бездомным / Фото: amic.ru

Принято считать, что бездомные люди в России предоставлены сами себе. Что о них никто не заботится, что они потеряны, оставлены на произвол судьбы и дело до них есть только небольшой группе волонтеров-энтузиастов. Однако это не так. В стране существуют государственные социальные центры помощи бездомным, которые бесплатно предоставляют оказавшимся в беде людям горячее питание, ночлег, душ, помогают оформить документы и устроиться на работу. Есть такое учреждение и в Алтайском крае. Он называется Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства. Его директор Тамара Костенко рассказала amic.ru о том, как и чем помогают людям в этом центре. А кому помочь не в силах.

Накормили, напоили, спать уложили

– Центр социальной адаптации для бездомных работает в Барнауле не первый год. Однако знают о нем немногие. Расскажите, какую именно помощь вы оказываете бездомным?

– Центр социальной адаптации города Барнаула действует с 2003 года. 19 лет он работал как автономное социальное учреждение, но затем нас присоединили к Центральному дому-интернату для престарелых и инвалидов. К нам может обратиться любой человек, находящийся в трудной жизненной ситуации. Мы предоставляем ночлег, горячее питание, чистую одежду, выполняем гигиенические процедуры.

– То есть одежду тоже предоставляете? А откуда она?

– В этом большую помощь нам оказывает Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула. Одежду для нуждающихся передают добрые люди. Сложнее всего бывает с обувью. Особенно когда наступают холода. Но тут тоже выручают неравнодушные люди, которые помогают нашему центру.

– Ваши посетители – кто они, какого возраста?

– Это разные люди в возрасте от 18 до 55 лет. В большинстве – мужчины. Женщин мало, всего процентов 20 из общей численности. Наш центр рассчитан на 72 койко-места, максимум в нем проживали 68 человек.

Есть отдельная женская палата на 10 мест, остальное – мужские кровати. Сейчас у нас пребывает всего пять женщин. Летом у нас каждый день ночует примерно 30-40 человек, а зимой – 50-60.

– А сколько времени бездомные могут находиться в центре адаптации?

– Те, кто к нам обращается за помощью, могут находиться в центре от 10 до 30 дней. Но иногда задерживаются дольше: если мы понимаем, что можем помочь человеку в большем объеме, и начинаем, к примеру, оформлять его в дом-интернат. В этом случае для оформления документов понадобится время. В целом человек здесь может оставаться до полугода.

– Вы сказали, что Центр БОМЖ был присоединен к Центральному дому-интернату. Это значит, что ваши посетители и жильцы интерната находятся вместе? Или как?

– В настоящее время центр является структурным подразделением Центрального дома-интерната для престарелых и инвалидов. Но наше здание находится по прежнему адресу – на Тимуровской, 74, и все, кто обращается к нам, заселяются сюда и никуда больше. Но мы постоянно тесно взаимодействуем с интернатом, и если есть необходимость, помогаем людям туда устроиться.

– И в каких случаях это возможно?

– Если человеку официально начисляется пенсия и присутствует группа инвалидности, как правило, с устройством в дом-интернат проблем не возникает. Если он изъявил желание и по возрасту подходит, мы обращаемся в Управление социальной защиты населения и совместно с коллегами прорабатываем этот вопрос так, чтобы не оставить его без помощи и поддержки.

Тамара Костенко / Фото: amic.ru

Помогут каждому

– Вот к вам пришел человек, он ничего не знает. Как происходит процесс его оформления? Расскажите пошагово.

– К нам заселяются люди в определенное время. Как правило, с 16:00 до 20:30. До 8 часов утра они могут находиться здесь: мы предоставляем ночлег, а днем они расходятся. При поступлении в центр гражданин сдает документы администратору, подает заявление. В беседе со специалистами обсуждают, в каких услугах он нуждается, и мы начинаем работу.

После санитарно-гигиенических процедур предлагаем человеку переодеться в другую одежду, отдохнуть. Для этого созданы все условия: кровати в мужских комнатах двухъярусные. Те, кто помоложе, спят наверху, пожилые люди – снизу. Каждому выдаем пижаму для ночлега. Вещи посетителей обрабатываем в дезинфекционных камерах.

Мы предоставляем двухразовое питание: ужин и завтрак. Также помогаем посетителям в восстановлении основных документов.

– И сколько в среднем времени занимает оформление документов у бездомного человека?

– Все индивидуально, у кого-то получается все сделать за пять дней, а есть и сложные ситуации, когда на восстановление уходит полгода. Кто-то пошел и завтра же устроился на работу, а кто-то может походить по организациям месяц или два. Поэтому сложно сказать, невозможно всех людей приравнять к среднему показателю.

– Вы сказали, что кормите бездомных два раза в день. А что у них обычно на ужин и на завтрак?

– На ужин обычно суп и салат. Обязательно на завтрак либо рыба с гарниром плюс чай или кофе, либо молочная каша с чаем. Компот или кисель, чай и кофе, свежая выпечка, отварное яйцо – пища разнообразная и вкусная.

– А психологическую помощь вы оказываете?

– Конечно оказываем. У нас есть психолог, у которого особенный подход к людям этой категории.

Ведь у каждого, кто к нам пришел, непростая судьба. Кому-то необходимо "выговориться", чтобы выплеснуть боль, накопившуюся в душе за время жизни на улице. Задача психолога, чтобы человек стал менее подавленным, агрессивным, почувствовал себя вновь полноценной личностью и вернулся к нормальной жизни. Если процесс адаптации проходит в верном ключе, мы ориентируем человека на поиск работы и дальнейшее трудоустройство.

– Как считаете, за столь короткий срок пребывания здесь можно оказать качественную психологическую помощь?

– Возможно, срок для проработки глубинных психологических травм человека и небольшой. Но это все равно важная помощь. А в целом за все время пребывания в центре специалисты всячески помогают таким людям адаптироваться к новым реалиям и выйти из сложной ситуации, в которой они оказались.

Кровати в центре помощи бездомным / Фото: amic.ru

Найти работу могут все

– Наверное, самая важная помощь для бездомного – это поиск работы. Ведь там он может получить деньги и как-то наладить свою жизнь. Вы с трудоустройством тоже помогаете?

– Да. Нам звонят предприниматели, мы размещаем объявления, различные организации отправляют запросы в центр, мы направляем людей по вакансиям. У нас есть терминал в холле первого этажа, где бездомные могут сами подойти и самостоятельно заняться поиском места работы. Они смотрят предлагаемые рынком вакансии. Если что-то не получается – специалист центра детально расскажет и поможет подобрать нужный вариант. На работу у нас официально устраивается примерно 20% от обратившихся в учреждение.

– А курсов по обучению какой-либо специальности у вас нет? Человек не может получить новую специальность в центре, чтобы устроиться на работу?

– Обучающих курсов в нашем Центре социальной адаптации не предусмотрено. Мы можем лишь направить его к работодателю, предлагаем объявления и номера телефонов. Чтобы попасть на обучение, надо встать на учет в Центр занятости населения.

– А если бездомный человек еще и с судимостью. У него есть шанс найти работу?

– Думаю, если есть желание, то устроиться хотя бы даже на временную подработку всегда получится. Некоторые работают дворниками, и даже устраиваются на завод. Все-таки больше тех, кто стремится сделать свою жизнь лучше и пытается иметь хотя бы минимальный заработок.

Терминал для поиска работы / Фото: amic.ru

Когда центр бессилен

– Сколько сотрудников в центре?

– У нас в учреждении работают 25 человек. Есть кухонный блок, который занимается приготовлением пищи. Есть блок по медицинской деятельности и есть специалисты, которые занимаются предоставлением социальных услуг.

С бездомными работают администраторы, дезинфекторы, психолог, медицинский персонал. Так, сотрудник и повар находятся здесь постоянно, даже ночью. Потому что свежий завтрак должен быть на столе уже рано утром: многие наши посетители уходят на работу.

С 16:00 с ними работает специалист по социальной работе.

– А сотрудники центра выезжают в какие-то специальные рейды, чтобы забирать бездомных с улиц? Или, может быть, вам звонят кто-то из неравнодушных горожан, рассказывают о бездомных, просят забрать?

– Да, на приеме круглосуточно сидит администратор и принимает звонки. Позвонить нам можно по телефону 33-31-82. Бывают ситуации, что звонят неравнодушные, сообщают, что где-то кто-то увидел бездомного. В этом случае мы отправляем мобильную бригаду, в состав которой входят психолог, медик и специалист по социальной работе. Они беседуют с человеком. Случается, что мы зря выезжаем, и бездомный категорически отказывается к нам заселяться.

– Но почему?

– Чаще всего это происходит потому, что пить и курить у нас нельзя. Человек же привык жить иначе и ему бесполезно что-либо объяснять.

Кроме того, мы не только выезжаем по вызовам, а еще и посещаем места раздачи еды бездомным, автовокзалы, раздаем визитки и вещи, оповещаем людей, в участковом отделении полиции размещены объявления о работе Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства.

Одежда для бездомных / Фото: amic.ru

– А из больниц вам поступают звонки с просьбами забрать бездомных?

– Да, нам часто звонят из больниц, просят, чтобы мы забрали бездомных. Но принять мы можем не всех. Например, бывают ситуации, когда человек не в состоянии ходить и передвигаться. Согласно правилам и регламенту, таких людей мы не можем обслуживать, потому что в центре предусмотрена нестационарная форма социального обслуживания, и мы предоставляем только ночлег, а дневное пребывание – нет. Для круглосуточного стационарного социального обслуживания в крае работают дома-интернаты различного профиля, в которых таким людям оказывают всяческую помощь, в том числе медицинскую.

– То есть такие люди остаются без помощи? Или вы что-то можете предпринять в таких ситуациях?

– Если у человека просто сломана рука, мы можем направить его в ближайшую восьмую поликлинику, где ему наложат гипс. Но если человек не двигается, ему нужна специализированная медицинская помощь. Ее оказывают в учреждениях другого профиля. Бывает, скорую помощь вызываем, это входит в наши служебные обязанности.

– Кто еще не сможет попасть в ваш центр?

– Мы не сможем принять людей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также тех, у кого наблюдаются психические расстройства в активной стадии. При приеме у нас обязательным условием является наличие флюорографического обследования. С диагнозом "туберкулез легких", по понятным причинам, тоже принять не сможем. У нас есть договоренность с горбольницей № 3 на ул. Петра Сухова, 63. Она работает до 13:00. Если человек приходит позже, мы, либо отправляем его в благотворительный фонд, либо размещаем в холле.

– Наверняка вам приходится сталкиваться с агрессией посетителей. Что делаете в таких случаях?

– Да, агрессивных много, и эта агрессия проявляется на различных уровнях. Например, есть просто нецензурная брань, а есть случаи, когда люди могут угрожать. Порой приходится даже полицию вызывать. Сейчас, летом, более спокойная обстановка. Зимой бывает сложно, так как приходят зачастую в алкогольном опьянении. Разные ситуации возникают, но мы стараемся работать и помогать людям.

Объявления о поиске работы в центре для бездомных / Фото: amic.ru

"Не проходите мимо"

– Кто у нас в Барнауле помогает бездомным людям, кроме Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства?

– Раздачи обедов происходят у Нового рынка по воскресеньям около "Геомаркета", условия для приема пищи как в столовой: белые скатерти, есть первое и второе блюда. Много кормлений в два часа, это организуют частные лица и благотворительные фонды. Мы иногда отправляем людей в благотворительный фонд "Наш выбор", у нас заключен договор о сотрудничестве. Тех, кого мы не можем забрать из больницы, забирают они. У них есть возможность помогать тем, кто не может за собой ухаживать. Им оказывают медпомощь, помогают восстановить документы. Кроме этого, в крае работает частный благотворительный фонд "Рубикон".

– А в целом, на ваш взгляд, количество бездомных у нас в крае уменьшается?

– Трудно сказать. Бездомных в регионе где-то от 2 до 2,5 тысячи человек.

– Как люди вообще оказываются в таком положении?

– Причины могут быть разными. Многие теряют все по причине алкогольной зависимости, кого-то обманным путем выгоняют на улицу, оставляя без жилья. Были и другие случаи. Например, женщина переписала квартиру на сына, он погиб в аварии, сноха выгнала ее из дома, а идти ей было некуда.

Кто-то уходит из дома из-за невыносимой жизни. Бывает, что у нас они находят друг друга и потом снимают жилье, держатся вместе. Здесь девочка была, Альбина, 19 лет. Она приехала из Приморского края на учебу, мамы и папы нет. Окончила колледж на помощника кухонного работника, встала на учет как сирота. Пока училась – жила в общежитии, а окончила учебу и жить негде. Пришла в наш центр. Здесь встретила парня, возникла любовь. Сняли жилье, нашли работу. Он устроился на завод, а она торгует на рынке.

– То есть сотрудники центра интересуются судьбой тех, кто покинул учреждение?

– Если честно, люди не очень стремятся делиться тем, как у них сложилась жизнь после проживания в Центре социальной адаптации. Они не оставляют ни телефонов, ни адресов. Пробовала созваниваться, но не удается с ними выйти на связь.

– Если обычный человек увидел бездомного и понимает, что он в беде, как ему можно помочь?

– Лучше позвонить нам. Не стоит помогать деньгами, лучше купите продукты. Взять булку хлеба, пакет молока, это и будет ему необходимая помощь, спасет человека от голода. Если человеку требуется помощь, не проходите мимо.

Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства находится в Барнауле на ул. Тимуровской, 74, телефон: 8 (3852) 33-31-82