Особый порядок призыва на военную службу могут ввести для выпускников российских колледжей

Соответствующий список предложений представит правительство РФ совместно с Минобороны

03 апреля 2025, 15:45, ИА Амител

Армия, строевая подготовка / Фото: amic.ru

В России могут ввести особый порядок призыва в армию для выпускников колледжей. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РБК.

Правительство РФ совместно с Минобороны должны предоставить президенту РФ список предложений по внедрению особого порядка прохождения военной службы для выпускников со средним профессиональным образованием. Сделать это нужно к 1 июля 2026 года.

"Особый порядок военной службы для выпускников колледжей необходим "в целях сохранения и развития их профессиональных компетенций, а также обеспечения их связи с работодателем", – подчеркивает РБК, ссылаясь на документ.

При этом детали пока неизвестны.

Ранее в СМИ обсуждали возможное введение всеобщей воинской обязанности в России. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI заявил, что принять такой закон, по его мнению, вынуждает сложившаяся геополитическая обстановка. Депутат уверен, что благодаря службе в армии граждане смогут при необходимости "защищать Родину от посягательств". Однако пока такой законопроект в Думу не вносили и его никто не рассматривал.