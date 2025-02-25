Все чаще эксперты говорят о том, что за один год новобранцы не успевают ничему научиться

25 февраля 2025, 11:50, ИА Амител

Весенний призыв – 2023 /Фото: Екатерина Смолихина, из архива amic.ru

Волна обсуждений о возможном увеличении срока службы в российской армии разразилась в социальных сетях. Поводом для активной дискуссии стало заявление полковника в отставке Виктора Баранца. В интервью он назвал 12 месяцев "срочки" бутафорией и предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. Возможно ли это, читайте на amic.ru.

В России срочники снова будут служить два года?

Пока это только очередная инициатива. На этот раз с ней выступил полковник в отставке Виктор Баранец. В беседе с NEWS.ru он заявил, что нынешний годичный срок службы является недостаточным для полноценной подготовки военнослужащих и в этот период новобранец просто не успевает приобрести необходимые навыки для ведения боевых действий.

Баранец подчеркнул, что сейчас четыре месяца из года уходят на учебную подготовку, а оставшееся время не позволяет сделать из призывника "подготовленного воина", готового к службе в резерве.

"Хлопчик прибежал в армию на 12 месяцев, из них четыре месяца он провел в учебке, а потом "иди гуляй, Вася". Нет, мы должны сделать срочную службу двухгодичной, чтобы мы могли выпустить в резерв достаточно подготовленного нашего воина", – сказал Баранец.

Напомним, двухлетний срок службы в российской армии существовал до 2008 года. Его сокращение вдвое стало частью военной реформы, направленной на повышение профессионализма армии и сокращение числа военнослужащих по призыву. Однако, как показывает практика и мнения военных специалистов, годичный срок, возможно, оказался недостаточным для качественной подготовки военнослужащих, особенно в условиях современных военных реалий.

Есть перспективы, что период "срочки" увеличат?

Для того чтобы эта идея реализовалась, необходимо внести поправки в статью 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе". Однако пока таких предпосылок нет. По крайней мере на данный момент никаких официальных заявлений от Министерства обороны РФ по этому поводу не поступало.

Отметим, что идея возврата к двухлетнему сроку срочной службы в армии за последние несколько лет обсуждалась многократно. С такой инициативой, в частности, в октябре 2022 года выступал первый зампред комитета по международным делам в Совфеде Владимир Джабаров, писал forbes.ru. Из личного опыта он отмечал, что "готовым боец" становится лишь на втором году службы, пройдя учебку и "обкатку" в войсках.

В декабре 2023 года об увеличении срока службы выступал и депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Такую необходимость он тогда объяснял усовершенствованием боевой техники и возросшими требованиями к подготовке военнослужащих.

"Можно, конечно, увеличить призывной контингент, но я бы пошел другим путем. Служить срочную службу надо два года", – написал он в своем телеграм-канале.

Мнение Гурулева поддержал и член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщал rtvi. Эксперт отметил, что благодаря переходу на "двухлетку" российские войска станут "действительно боеспособными".

"Современная техника требует того, чтобы военный был обучен, чтобы умел применять знания на практике, на это нужно время. Необходимо провести боевое слаживание, чтобы любая рота или батальон в любой момент были готовы защитить свою Родину. А командиры, что тоже очень важно, должны научиться управлять подразделениями и организовывать взаимодействие между ними", – пояснял тогда Соболев.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в России сегодня нет необходимости переходить на двухлетний формат срочной службы, писали "Ведомости". Заявление Соболева он назвал личным мнением его коллеги.

"Сегодня нет нужды возвращать в армию двухлетний срок службы. Он [молодой человек] способен за год полностью освоить воинскую специальность. На второй год срочник будет просто терять время, проедать государственную еду вместо того, чтобы приносить пользу народному хозяйству", – сказал Картаполов.