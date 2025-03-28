Правда ли, что в России могут ввести всеобщую воинскую обязанность?

По словам члена комитета Госдумы по обороне, для студентов необходимо отменить отсрочку от армии

28 марта 2025, 14:45, ИА Амител

Солдат-срочник / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России необходимо принять закон о всеобщей воинской обязанности, чтобы в армии служили все мужчины, независимо от того, учатся они или нет. Об этом рассказал изданию RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Действительно ли в России собираются отменять отсрочку у студентов, разбирался amic.ru.

Что сказал депутат?

По словам Соболева, сейчас ЕС грозит России войной, СВО все еще идет, а "американцы хотят прибрать Украину к рукам". Обстановка вынуждает "принять закон о всеобщей воинской обязанности", считает он. По его мнению, благодаря службе в армии граждане смогут при необходимости "защищать Родину от посягательств".

"Если будет действовать всеобщая воинская обязанность, что служить в армии будут все, независимо от того, учатся они или нет, только состояние здоровья будет основанием для того, чтобы не проходить службу. Что касается возраста, то так же, как и сейчас, – от 18 до 30 лет", – прокомментировал Виктор Соболев.

Он добавил, что сейчас принимаются только "полумеры", тогда как ситуация в мире "слишком сложная".

Это позиция всей Госдумы?

Нет, это позиция конкретного депутата. В разговоре с RTVI он подчеркнул, что это только его размышления.

Госдума собирается рассматривать закон о всеобщей воинской службе?

Нет. Пока такой законопроект в Думу не вносили и его никто не рассматривал. Зато Госдума уже рассмотрела в первом чтении поправки об усилении ответственности за несообщение в военкомат информации о переезде на новое место жительства. По закону, если россиянин не сообщил в военкомат о переезде на новое место пребывания (не подтвержденное регистрацией) на срок более трех месяцев, то он заплатит от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас размер штрафа не превышает пяти тысяч рублей.

Кто-то еще говорил о введении всеобщего призыва?

Да. В сентябре 2024 года глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев говорил о необходимости вернуться к всеобщему призыву, чтобы увеличить численность армии. По его словам, через армию должен пройти каждый молодой человек вне зависимости от состояния здоровья, передавала его слова пресс-служба СПЧ.