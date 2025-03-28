Правда ли, что в России могут ввести всеобщую воинскую обязанность?
По словам члена комитета Госдумы по обороне, для студентов необходимо отменить отсрочку от армии
28 марта 2025, 14:45, ИА Амител
В России необходимо принять закон о всеобщей воинской обязанности, чтобы в армии служили все мужчины, независимо от того, учатся они или нет. Об этом рассказал изданию RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Действительно ли в России собираются отменять отсрочку у студентов, разбирался amic.ru.
Что сказал депутат?
По словам Соболева, сейчас ЕС грозит России войной, СВО все еще идет, а "американцы хотят прибрать Украину к рукам". Обстановка вынуждает "принять закон о всеобщей воинской обязанности", считает он. По его мнению, благодаря службе в армии граждане смогут при необходимости "защищать Родину от посягательств".
"Если будет действовать всеобщая воинская обязанность, что служить в армии будут все, независимо от того, учатся они или нет, только состояние здоровья будет основанием для того, чтобы не проходить службу. Что касается возраста, то так же, как и сейчас, – от 18 до 30 лет", – прокомментировал Виктор Соболев.
Он добавил, что сейчас принимаются только "полумеры", тогда как ситуация в мире "слишком сложная".
Это позиция всей Госдумы?
Нет, это позиция конкретного депутата. В разговоре с RTVI он подчеркнул, что это только его размышления.
Госдума собирается рассматривать закон о всеобщей воинской службе?
Нет. Пока такой законопроект в Думу не вносили и его никто не рассматривал. Зато Госдума уже рассмотрела в первом чтении поправки об усилении ответственности за несообщение в военкомат информации о переезде на новое место жительства. По закону, если россиянин не сообщил в военкомат о переезде на новое место пребывания (не подтвержденное регистрацией) на срок более трех месяцев, то он заплатит от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас размер штрафа не превышает пяти тысяч рублей.
Кто-то еще говорил о введении всеобщего призыва?
Да. В сентябре 2024 года глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев говорил о необходимости вернуться к всеобщему призыву, чтобы увеличить численность армии. По его словам, через армию должен пройти каждый молодой человек вне зависимости от состояния здоровья, передавала его слова пресс-служба СПЧ.
14:52:44 28-03-2025
Ну это тогда одновременно границы наглухо заколачивать надо будет чем-то. Не знаю, профлистом хотя бы, ну или валежника навалёжить.
19:51:31 28-03-2025
Гость (14:52:44 28-03-2025) Ну это тогда одновременно границы наглухо заколачивать надо ... В реальности не так уж и просто сбежать на чужбину даже при полностью открытых границах. Тем более, студентам. Проще в армии отслужить. Только ведь и служат студенты, по окончанию вуза. С коррупцией надо бороться, если взятки дают, а по текущему закону служат. Или идут на оборонные предприятия работать. Что при текущих зарплатах можно к службе приравнять. Конструктора ракет не нужны? Кто будет новые орешники проектировать? Физики не нужны? А АЭС, РЭБ? И т.п.
15:13:34 28-03-2025
"Во́инская обя́занность в Росси́и — согласно конституции России, обязанность гражданина России по защите Отечества"...ее никто не отменял, дается отсрочка (учеба, здоровье, семейные обстоятельства и т.д.)
15:38:45 28-03-2025
ППШариков (15:13:34 28-03-2025) "Во́инская обя́занность в Росси́и — согласно конституции Рос... Согласен. По словам депутата, намек на перепись конституции..........
19:56:17 28-03-2025
Гость (15:38:45 28-03-2025) Согласен. По словам депутата, намек на перепись конституции.... Судя по словам депутата, им там KPI ввели на инициативы, но с законом ознакомиться не дали.
16:11:44 28-03-2025
Вот и пусть их отпрыски служат, все... Ситуация сложная, а кто ее сделал? Вася, Петя, студенты...?
16:41:22 28-03-2025
а тылы кто прикрывтаь будет? снабжать армию.
программисты, и прочие "нежные профессии для нежных деток" тоже нужны. И толку от таких дрыщей за компом больше чем если дрыщу лопату дать в руки. Так же как и мало толку от качка за компом, который печатает одним пальцем в лучшем случае.
кажодму должно быть свое. кому что дано
19:34:39 28-03-2025
Гость (16:41:22 28-03-2025) а тылы кто прикрывтаь будет? снабжать армию. программист... программисты служат тоже, если комиссию пройдут. даже вус есть профильная. и дронами управлять охотно берут.
17:17:46 28-03-2025
Член комитета Госдумы не пойдет в армию, как и его дети, почему бы ему не порассуждать о всеобщей военской обязанности.
17:22:03 28-03-2025
В 80-е года служил в СА... Рота 120 чел... Так не было сынов ни директоров ни начальников ни чиновников... Все отпрыски работяг... Через лет 10 зачем то призвали на месяц на переподготовку... Тож рота и все работяги... Трактористы шофера токари... Ни одного кооператора начальника чиновника... Значит они там и не служат совсем
19:41:35 28-03-2025
"вне зависимости от состояния здоровья" - вот это жёстко, конечно. Швейк одобряет. Как паралитики, слепые и психи будут служить - страшно представить. Да и гипертоники перемрут в первом же марш-броске.
20:10:31 28-03-2025
предпенсионеров надо брать - дембильский аккорд перед пенсией. всё равно на работу нормальную не берут уже. опять же, нагрузку на пфр снизить. "голодные игры" за пенсию. остапа понесло 🙂
20:20:39 28-03-2025
Как паралитики, слепые и психи будут служить - страшно представить--- да ладно) интересно, как эти "паралитики, слепые и психи" после получения справочки, работают руководителями и на таких должностях, где необходимы физподготовка, ум и зрение? 😄 Правильное решение, служить должны все, у кого есть руки, ноги и голова.
08:41:38 29-03-2025
Гость (20:20:39 28-03-2025) Как паралитики, слепые и психи будут служить - страшно предс... "получение справочки" без медицинских оснований - так то ж и есть коррупция, с которой надо бороться. реальных дцп или там дебилов (с диагнозом) нигде дальше дворников и разнорабочих не берут, не надо ля-ля.
21:25:53 28-03-2025
а депутаты со своими золотыми детками не хотят послужить?
а то с жиру бесятся и боятся сдохнуть а мы их почему то должны защищать
13:13:48 29-03-2025
"Если будет действовать всеобщая воинская обязанность, что служить в армии будут все, независимо от того,... Флаг в руки, пусть возвращают своих отпрысков и показывают пример.