Остались только лебеди. Новогодний городок на Мало-Тобольской исчез с опережением графика

Демонтаж начался еще 27 января, а завершить его планируют к 2 февраля

29 января 2025, 18:05, ИА Амител

Мало-Тобольская после демонтажа новогоднего городка / Фото: amic.ru

Новогодний городок на улице Мало-Тобольской в Барнауле почти разобрали. Корреспондент amic.ru побывал на месте и запечатлел, что на данный момент от новогодних украшений остались только фигуры лебедей.

Напомним, что демонтаж украшений начался в понедельник, 27 января. Гирлянды, световые фигуры и праздничную ель отправят на хранение до следующих новогодних праздников. Горки для катания также убрали с пешеходного участка улицы. Полностью завершить работы планируют к 2 февраля.

Стоит отметить, что городок на Мало-Тобольской каждый год традиционно демонтируют одним из самых последних. Например, в 2024-м его начали разбирать 29 января.