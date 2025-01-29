Остались только лебеди. Новогодний городок на Мало-Тобольской исчез с опережением графика
Демонтаж начался еще 27 января, а завершить его планируют к 2 февраля
29 января 2025, 18:05, ИА Амител
Новогодний городок на улице Мало-Тобольской в Барнауле почти разобрали. Корреспондент amic.ru побывал на месте и запечатлел, что на данный момент от новогодних украшений остались только фигуры лебедей.
Напомним, что демонтаж украшений начался в понедельник, 27 января. Гирлянды, световые фигуры и праздничную ель отправят на хранение до следующих новогодних праздников. Горки для катания также убрали с пешеходного участка улицы. Полностью завершить работы планируют к 2 февраля.
Стоит отметить, что городок на Мало-Тобольской каждый год традиционно демонтируют одним из самых последних. Например, в 2024-м его начали разбирать 29 января.
20:42:22 29-01-2025
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