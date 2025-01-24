Полностью убрать праздничные украшения планируют в следующем месяце

24 января 2025, 16:40, ИА Амител

Елка на Мало-Тобольской улице / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в понедельник, 27 января, начнут демонтаж новогоднего городка на улице Мало-Тобольской, сообщает в своем Telegram-канале администрация Центрального района.

"Гирлянды, световые фигуры и праздничную ель отправят на хранение до следующих новогодних праздников. С пешеходного участка улицы также уберут горки для катания", – говорится в сообщении.

Полностью демонтировать городок планируют 2 февраля.

Напомним, главный новогодний городок на площади Сахарова начали разбирать 14 января, а уже 18 января территорию открыли для движения транспорта.

Стоит отметить, что городок на Мало-Тобольской каждый год традиционно разбирают одним из самых последних. Например, в 2024-м его начали разбирать 29 января.