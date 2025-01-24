Барнаульцам рассказали, сколько еще простоит новогодний городок на Мало-Тобольской
Полностью убрать праздничные украшения планируют в следующем месяце
24 января 2025, 16:40, ИА Амител
В Барнауле в понедельник, 27 января, начнут демонтаж новогоднего городка на улице Мало-Тобольской, сообщает в своем Telegram-канале администрация Центрального района.
"Гирлянды, световые фигуры и праздничную ель отправят на хранение до следующих новогодних праздников. С пешеходного участка улицы также уберут горки для катания", – говорится в сообщении.
Полностью демонтировать городок планируют 2 февраля.
Напомним, главный новогодний городок на площади Сахарова начали разбирать 14 января, а уже 18 января территорию открыли для движения транспорта.
Стоит отметить, что городок на Мало-Тобольской каждый год традиционно разбирают одним из самых последних. Например, в 2024-м его начали разбирать 29 января.
16:54:10 24-01-2025
Почему его в каком-то виде не оставить до весны? Дорожному движению он там не мешает. Сейчас туда и с друзьями, и с детьми приехать можно. А без праздничного оформления будет просто серая улица пустовать вечерами
17:34:47 24-01-2025
Мог бы ещё постоять. Погода позволяет, народу много ходит.
17:41:00 24-01-2025
Гость (17:34:47 24-01-2025) Мог бы ещё постоять. Погода позволяет, народу много ходит.... Смотрю на на фото и аж глаза разбегаются от количества посетителей. Только не пишите, что там надо было быть лично и своими глазами все увидеть. 50 человек сверху погоды не сделают.
00:10:24 25-01-2025
Гость (17:41:00 24-01-2025) Смотрю на на фото и аж глаза разбегаются от количества посет... какие 50_?! там толпы каждый вечер и все рестораны битком!
21:53:50 24-01-2025
Пусть стоит, хотя бы до Масленицы. А там уже весна начнется. В городе мало мест, где можно с ребятишками вечером с праздничным настроением погулять, покататься с горки.