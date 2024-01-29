В Барнауле начали разбирать последний новогодний городок на Мало-Тобольской

В прошлом году он продержался на две недели дольше

29 января 2024, 15:00, ИА Амител

Новогодний городок на улице Мало-Тобольской / Фото: t.me/centralni22

В Барнауле приступили к демонтажу новогоднего городка на пешеходной улице Мало-Тобольской, сообщает в своем Telegram-канале администрация Центрального района.

"Предстоит разобрать елку, демонтировать светодиодные фигуры, световой потолок и горки. Гирлянды и елку отправят на хранение до следующих новогодних праздников", – рассказали в администрации.

Завершить демонтаж городка планируют 3 февраля.

Напомним, в 2023 году снежный городок на улице Мало-Тобольской начали разбирать 10 февраля, а полностью работы по демонтажу завершили 17 февраля.